Hilfe statt Entmündigung: Awo Betreuer unterstützen bei Rechtsgeschäften

Von: Tom Gath

Sabine Schwiebert, Jasmin Heemsoth und Kai Bammann (v.l.) sind Teil eines großen Teams des Awo-Betreuungsvereins. Sie unterstützen Menschen im Landkreis, die ihren Rechtsgeschäften nicht selber nachkommen können. © Gath

Rechtliche Betreuer der Awo helfen Personen, die ihre rechtlichen Angelegenheiten nicht selber regeln können. Das kann im Notfall auch den Antrag auf eine zwangsweise Unterbringung beinhalten. Die Hürden sind hierfür allerdings groß.

Rotenburg – In Stade sitzt eine Rotenburger Richterin auf der Anklagebank, weil sie Unterbringungen für psychisch kranke Menschen angeordnet haben soll, ohne diese zuvor anzuhören. Eine Unterbringung zum Schutz der Betroffenen wird meist von ehrenamtlichen oder hauptberuflichen Rechtsbetreuern beantragt.

Sabine Schwiebert ist Geschäftsführerin der Awo im Landkreis Rotenburg und für zahlreiche Berufsbetreuer zuständig. „Es geht bei unserer Arbeit immer um die Selbstbestimmung des Betroffenen. Der Mensch steht dabei im Mittelpunkt“, sagt die 57-Jährige, die seit 20 Jahren Personen betreut, die bei ihren Rechtsgeschäften auf Unterstützung angewiesen sind. Das können Menschen mit einer Behinderung oder psychischen Erkrankung sein, alte und demenzielle Personen oder junge Leute, die schlicht mit dem „deutschen Verwaltungsdschungel“ überfordert sind, wie Schwiebert erklärt. Rund 1,3 Millionen Menschen werden in Deutschland rechtlich betreut.

Es gibt nicht viele, die nach dem Abi sagen: „Ich werde Rechtsbetreuer“.

Trotz dieser großen Zahl wissen die Wenigsten vom Beruf des rechtlichen Betreuers. „Es gibt nicht viele, die nach dem Abi sagen: ,Ich werde Rechtsbetreuer‘“, merkt Kai Bammann an, der als juristischer Mitarbeiter beim Betreuungsverein der Awo arbeitet. Er selber habe während seines Jurastudiums nie vom Betreuungsrecht gehört und auch im Prozess gegen die Rotenburger Richterin machte die Angeklagte deutlich, dass der Betreuungsbereich unter Juristen nicht sehr beliebt ist. Laut Schwiebert würden häufig Berufseinsteiger die verantwortungsvolle Position eines Betreuungsrichters einnehmen.

Betreuungsrecht soll Selbstbestimmung stärken

Seit 1992 ersetzt das Betreuungsrecht die Vormundschaftsregelung, die zu einer vollständigen Entmündigung der Betroffenen führte. Das Betreuungsrecht verpflichtet die Betreuer, im Interesse der Betreuten zu handeln und die Betroffenen nur dort zu unterstützen, wo sie tatsächlich Hilfe benötigen. Am 1. Januar ist zudem eine weitere Reform in Kraft getreten, die sich an den Empfehlungen des UN-Menschenrechtsrats orientiert und die rechtliche Betreuung stärker professionalisiert sowie die Rechte von Betreuten stärkt.

Trotzdem hätten viele Betreute anfangs Angst vor einer Entmündigung, „auch wenn es heute ganz anders läuft als früher“, sagt die Betreuerin Jasmin Heemsoth von der Awo. Als Beispiel führt sie einen jungen Mann an, der das neueste IPhone kaufen wollte, obwohl es sein finanzielles Budget eigentlich überstieg. Heemsoth rechnete ihm alles vor und wies auf die Folgen hin. Der Mann wollte das Smartphone trotzdem, also hat sie den Vertrag unterschrieben. Danach musste Heemsoth den Mann zwar unterstützen, die Schulden zu begleichen, aber das sei für sie ein selbstverständlicher Teil ihres Jobs. Schließlich müssen auch falsche Entscheidungen von den Betreuern akzeptiert werden.

Die Betroffenen sollen ihre eigenen Erfahrungen machen und die Chance haben, aus ihren Fehlern zu lernen. Es sei wichtig, andere Lebenskonzepte zu akzeptieren. „Nicht jede Biografie muss sich immer in Richtung bürgerliche Mittelschicht bewegen“, ist Heemsoth überzeugt. „Ein Leben unter der Brücke oder in der Sucht ist ebenfalls legitim“, pflichtet ihr Schwiebert bei.

Zwangsweise Unterbringung in Notsituationen

Dauerhaft selbstschädigendes Verhalten sei kein Grund für eine Intervention des Betreuers. Nur in akuten Situationen, in denen eine erhebliche gesundheitliche Gefahr besteht, soll ein Betreuer einen Antrag auf Unterbringung stellen. Zum Beispiel, wenn eine wahnhafte Person bei Minusgraden leicht bekleidet draußen umherirrt.

Über den Antrag entscheidet dann das Betreuungsgericht auf Grundlage eines ärztlichen Gutachtens und der richterlichen Anhörung des Betroffenen. Auch wenn die Richter in den allermeisten Fällen den Empfehlungen der Psychiater folgen, erfüllt das Gespräch eine wichtige Kontrollfunktion. Denn auch Ärzte stehen häufig unter Stress und das Wissen um eine persönliche Anhörung, verringert die Wahrscheinlichkeit von voreilig geschriebenen Gutachten.

Wenn dann der Richter nicht kommt, hat man keine Chance, sich jemandem außerhalb der Klinik anzuvertrauen.

Maria Matzel vom niedersächsischen Landesverband Psychiatrie-Erfahrener berichtet, dass einige Mediziner die Voraussetzung der „erheblichen Gefahr“ sehr weit definieren und ihre Gutachten in der Regel wenig hinterfragt würden. „Wenn dann der Richter nicht kommt, hat man keine Chance, sich jemandem außerhalb der Klinik anzuvertrauen“, so Matzel.

Jedoch glaubt auch sie, dass es Situationen geben kann, in denen eine Unterbringung nicht vermeidbar ist. Sie rät deshalb allen Betroffenen, in einem klaren Zustand mit den Betreuern ausführlich zu besprechen, was in einer Krisensituation passieren soll. Häufig könnte etwa eine beruhigende und deeskalierende Umgebung zu einer deutlichen Entspannung der Situation beitragen.

Unterbringung kann Vertrauensverhältnis schaden

Über 50 000 Menschen werden in Deutschland jährlich auf Basis des Betreuungsrechts zwangsweise untergebracht. Noch mehr Personen sind von Unterbringungen betroffen, die nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKG) angeordnet werden. Das PsychKG kommt allerdings meistens bei Menschen zur Anwendung, die nicht unter rechtlicher Betreuung stehen.

Die zwangsweise Unterbringung ist in der Regel auf maximal sechs Wochen befristet und stößt bei den Betroffenen meist auf Unverständnis. „Da hofft man dann, dass die Krankheitseinsicht mit der Therapie kommt“, so die Betreuerin Heemsoth. Das sei laut Schwiebert auch häufig der Fall, viele ihrer untergebrachten Klienten seien im Nachhinein dankbar. In anderen Fällen müsse nach einer Unterbringung aber auch ein Betreuerwechsel veranlasst werden, weil das Vertrauensverhältnis zerstört sei. „Eine Unterbringung trifft Menschen in extremen Notsituationen. Ich wüsste nicht, welche Alternativen es gibt“, sagt Schwiebert.

Berufsbetreuer: vielfältig, aber sehr herausfordernd

Diese Extremsituationen sind jedoch nicht Alltag und Heemsoth beschreibt die Konfrontation mit sämtlichen Lebensbereichen als sehr erfüllend: „Man kann jeden Tag über die Vielfalt des menschlichen Lebens staunen. Es kann vorkommen, dass ich mich am Vormittag mit den Suchtproblemen eines Jugendlichen befasse, um dann am Nachmittag gemeinsam zu überlegen, ob eine andere Person in einen Windpark investieren sollte.“

Finanziell werde die herausfordernde und teils sehr belastende Arbeit aber zu wenig wertgeschätzt. Die Vergütung orientiert sich wie bei anderen sorgenden Berufen an Fallpauschalen – unabhängig vom tatsächlichen Betreuungsaufwand. Eine systematische Ausbildung für rechtliche Betreuer befindet sich gerade erst im Aufbau. Bisher sind fast alle Betreuer Juristen oder Sozialarbeiter, die eher zufällig in den Job geraten.

Selbsthilfeverband fordert bessere Ausbildung

Laut Matzel vom Selbsthilfeverband haben viele Betroffene mit Sozialarbeitern deutlich bessere Erfahrungen gemacht, als mit Juristen: „Sozialpädagogen haben oft eine ganz andere Haltung zu menschlichen Unvollkommenheiten.“ Gerade selbstständige Anwälte interessiere es häufig nicht, wie es den Betroffenen geht. Vereinzelt würden sie mit ihrem juristischen Fachwissen die Betreuten sogar finanziell ausnutzen.

Die Reform des Betreuungsrechts und eine stärkere Regulierung der Ausbildung hält sie daher für überfällig. Matzel wünscht sich, dass insbesondere Deeskalationsstrategien gelehrt und auch Betroffene in die Schulungsprogramme integriert werden. So könnte langfristig auch die Zahl der Zwangseinweisungen sinken.