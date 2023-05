Sottrumer Samtgemeinderat legt trotz langer Tagesordnung Schnelldurchlauf hin

Von: Lars Warnecke

Wer in der Samtgemeinde künftig baut, muss einen höheren Beitrag für den Anschluss an das öffentliche Kanalnetz leisten. © Holsten-Körner

Sottrum – Lang aufgehalten hat sich der Sottrumer Samtgemeinderat nicht. Nach einer halben Stunde war der öffentliche Teil der Sitzung auch schon wieder abgehakt. Beschlüsse und Themen gab es trotzdem reichlich. Ein Überblick.

Klaus Dreyer 50 Jahre im Samtgemeinderat

Manch einer mag sich im Vorfeld schon gewundert haben: Eine Samtgemeinderatssitzung nicht im Sottrumer Ratssaal? Auch nicht in der OBS-Aula? Tatsächlich tagte das hohe Gremium dieses Mal an einem für seine Verhältnisse doch recht ungewöhnlichen Ort – im Dorfgemeinschaftshaus in Hassendorf. Dorthin hatte Gemeindebürgermeister Klaus Dreyer (SPD) aus einem besonderen Anlass eingeladen: 50 Jahre ist der Mittsiebziger nun schon im Samtgemeinderat aktiv. Das wollte der alteingesessene Kommunalpolitiker mit den Anwesenden begießen – die erste Getränkerunde ging auf Kosten der Gemeinde. „Ich gehe davon aus, dass das gute Klima, das in diesem Sitzungssaal ansonsten herrscht, auch heute übertragen werden möge“, erklärte der Jubilar eingangs. So sollte es dann auch kommen. Nennenswerte Diskussionen gab es im weiteren Verlauf keine. Sämtliche Beschlüsse fasste der Rat einstimmig.

Umbesetzung von Ausschüssen

Eine Umbesetzung betreffend der Gruppe SPD/Grüne/Linke gibt es in gleich zwei Fachausschüssen. Warum das Stühlerücken? Dennis Holle (SPD) steht auf eigenen Wunsch hin nicht mehr als Nichtratsmitglied zur Verfügung. Für ihn rücken Jürgen Schlusnus in den Ausschuss für Feuerschutz, Katastrophenschutz und Ordnung sowie Martin Scholz in den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Planung, Wirtschaft und Verkehr nach.

Statt nichts nun 20 Euro pro Monat

Streit in der Nachbarschaft kommt gar nicht so selten vor. Bevor ein solcher Konflikt vor dem Gericht landet, versuchen Schiedsleute, hier zu schlichten und eine Lösung zu finden. In der Samtgemeinde gibt es zwei davon. Bislang erhielten sie seitens der Kommune keine Aufwandsentschädigung für ihr Engagement. Das wird sich nun ändern – und zwar mit einem Betrag von monatlich 20 Euro für die Schiedsperson sowie jährlich 60 Euro für deren Stellvertretung. Im Falle einer gebietsmäßigen Aufteilung erhalten beiden Personen jeweils 90 Euro pro Jahr.

Politik schlägt Schöffen vor

Ein Ehrenamt ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Noch verantwortungsvoller wird es dann, wenn es sich um Schöffen handelt. Sie üben während so manchen juristischen Verhandlungen das Richteramt in vollem Umfang und mit gleichberechtigter Stimme wie Berufsrichter aus. Auch die Samtgemeinde Sottrum hatte für die Geschäftsjahre 2014 bis 2028 zu Bewerbungen für Schöffen aufgerufen – für das Amtsgericht Rotenburg sowie für das Landgericht Verden. Die beiden Vorschlagslisten, auf denen sich insgesamt 35 Namen tummeln, galt es jetzt, per Ratsbeschluss aufzustellen. Und das ohne Andrea Kaiser. Die AfD-Ratsfrau hatte sich ebenfalls beworben – und zwar auf beide Stellen. Nur hatte der Verwaltungsausschuss dies einstimmig abgelehnt, sind politische Mandatsträger von der Schöffenwahl doch ausgeschlossen. Eigentlich hatte sich die Sottrumerin noch zu ihrem Ausschluss äußern wollen, allerdings blieb ihr dieses Rederecht verwehrt. Denn: „Eine persönliche Erklärung ist gemäß der Geschäftsordnung nicht zulässig, weil Frau Kaiser befangen ist und damit in der Tagesordnung nicht an der Beratung teilnimmt“, verkündete Samtgemeindebürgermeister Holger Bahrenburg nach Einblick in das Regularienwerk.

Jürgen Meyer jetzt Ehrenortsbrandmeister

Wenn es einer verdient hat, dann er: Sage und schreibe 24 Jahre schon übt Jürgen Meyer in Schleeßel durchgehend die Funktion des Ortsbrandmeisters aus. Darum ist er vom Rat jetzt auch zum Ehrenortsbrandmeister ernannt worden. Die Kriterien zur Berufung hat Meyer allemal erfüllt, müssen Ortsbrandmeister in der Samtgemeinde doch mindestens 18 Jahre als solche in Amt und Würden gewesen sein.

Bürgermeister ist entlastet

Seit geraumer Zeit werden nach dem Haushaltsrecht regelmäßige Jahresabschlüsse verlangt, um einen besseren Gesamtüberblick über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommunen zu ermöglichen. Inzwischen sind auch die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 der Samtgemeinde Sottrum so weit fertiggestellt, dass sie dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises vorgelegt werden konnten. Das hat daraufhin die entsprechenden Abschlussberichte vorgelegt, sodass es nun galt, beide Zahlenwerke zu beschließen. Kurios: Für beide Haushaltsjahre musste der Rat Samtgemeindebürgermeister Holger Bahrenburg Entlastung erteilen, obwohl der damals noch gar nicht im Amt war.

Erhöhung der Kanalbaubeiträge

Es hilft nichts: In der Samtgemeinde werden die Kanalbaubeiträge erhöht – von aktuell 9,35 Euro pro Quadratmeter Grundstück auf 19,83 Euro. Die Änderung des Betrags geht auf eine sogenannte Globalberechnung zurück, die die Verwaltung angestellt hatte. Für ein Baugrundstück mit einer Größe von 1 000 Quadratmetern würde für den Anschluss an das zentrale Schmutzwassernetz so etwa ein Beitrag in Höhe von 3 966 Euro fällig. Die letzte Anpassung fand übrigens 1995 statt.

Fünf Ehrenbeamte ernannt

Und nochmal die Feuerwehr: Gleich fünf neue Ehrenbeamte in ihren Reihen hat der Samtgemeinderat ernannt. Bernd Heitmann ist ab sofort Ortsbrandmeister in Taaken, stellvertretende Ortsbrandmeister, ebenfalls für die Dauer von jeweils sechs Jahren, sind Stefan Hurai (Ortswehr Ahausen), Jan Henrik Müller (Bötersen), Karsten Hollmann (Eversen) Martin Skusa (Stuckenborstel) und – vorbehaltlich des noch ausstehenden Bestehens des Gruppenführerlehrgangs Teil 2 – Malte Mahnken (Clüversbostel). Vorzeitig aus dem Ehrenbeamtenverhältnis entlassen wurden auf eigenen Wunsch hin Ralf Ekkert, Ortsbrandmeister der Ortswehr Ahausen, sowie Ruppert-John Schmikat, stellvertretender Ortsbrandmeister in Eversen.