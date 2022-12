Benjamin Kirchner - ein „Glücksfall“ in Rotenburg

Von: Henrik Pröhl

Benjamin Kirchner tritt nicht zum ersten Mal in der Rotenburger Stadtkirche auf – wohl aber vertretungsweise als Kantor. © Pröhl

Benjamin Kirchner vertritt seit Mitte Oktober Kreiskantor Simon Schumacher in der Rotenburger Stadtkirche und probt mit der Stadtkantorei für ein Chorkonzert kommenden Sonntag, 4. Dezember, den zweiten Advent.

Rotenburg – Simon Schumacher hat sich bis kurz vor Weihnachten eine Auszeit im Kloster genommen. Seither erarbeitet der 39-jährige Solo-Tenor, Stimmbildner und Chorleiter Benjamin Kirchner ein adventliches Programm. Im Interview spricht der Bremer Vollblutmusiker über die Rotenburger Herausforderung.

Seit ein paar Wochen arbeiten Sie mit der Stadtkantorei Rotenburg an einem anspruchsvollen Konzert für eine Adventsvesper am zweiten Advent ab 17 Uhr. Was steht auf dem Programm?

Wir erarbeiten zwei wunderschöne Kantaten von Dieterich Buxtehude und drei Adventschoräle von Johann Crüger. Hier sind die Zuhörer herzlich eingeladen, mitzusingen. Darüber hinaus werden noch zwei reine Instrumentalstücke von Arcangelo Corelli und Johann Rosenmüller erklingen.

Ihnen ist der Chor nicht unbekannt, Sie haben Simon Schumacher bereits ein paar Mal in Chorproben vertreten. Es sei verraten: Die Mitglieder der Stadtkantorei sind ganz begeistert von Ihnen als Stimmbildner. Können Sie das Kompliment an die Rotenburger Sängerinnen und Sänger zurückgeben?

In der Tat, bereits 2019 habe ich Simon Schumacher mehrmals vertreten und so einen guten Draht zum Chor aufbauen können. Seit diesem Jahr biete ich auch Einzelstimmbildung in der Kantorei an und genieße diese persönliche Arbeit sehr. Die Kantorei ist „hungrig“, das merkt man in den Proben. Die Lust am Singen und die Konzentration bei den Proben könnten nicht besser sein.

Als Solist haben Sie bereits in der Stadtkirche gesungen. Wie gefällt Ihnen der Raum in Bezug auf Akustik und Atmosphäre?

Nicht nur als Solist, damals noch unter der Leitung von Karl Heinz Voßmeier und mit den Ensembles der Hochschule für Künste Bremen (HfK), sondern insbesondere mit meinem eigenen Kammerchor, dem Sonus Vocalensemble Bremen, habe ich bereits mehrere Konzerte in der Stadtkirche gegeben. Die Akustik empfinde ich als außergewöhnlich ausgeglichen und transparent.

Kommen Sie selbst eigentlich aus einem musikalischen Haus?

Der Zugang zur Musik kam für mich sehr natürlich. Auch zur klassischen Musik. Deshalb habe ich bereits vor der Schule mit dem Klavierspielen begonnen. Mütterlicherseits gab es tatsächlich einige Musiker, und meine Mutter hat als Kind viel im Mädchenchor des NDR gesungen. Meine Eltern haben mich immer voll und ganz unterstützt und alles mitgetragen.

Wie war bisher Ihr musikalischer Werdegang? Soweit bekannt ist, waren Sie nach dem Abitur zunächst auf einem ganz anderen beruflichen Weg unterwegs.

In das betriebswirtschaftliche Studium nach dem Abitur 2003 bin ich eher reingerutscht. Während des dualen Studiums habe ich fünf Jahre im elterlichen Lebensmitteleinzelhandel gearbeitet und dort primär an einem Konzept zur Einführung eines Bio-Vollsortiments im konventionellen Einzelhandel gearbeitet. Das war damals noch sehr neu und wurde tatsächlich zweimal in Folge als deutschlandweit bestes in seiner Kategorie ausgezeichnet.

Respekt. Was hat Sie dann doch auf den rechten Pfad der Tugend geführt?

Ich würde es als persönlichen Glücksfall bezeichnen. Irgendwann stellt man sich die Frage, was man eigentlich will, und mit Mitte zwanzig dachte ich mir, wenn nicht jetzt, wann dann? Dann habe ich begonnen, Gesangsunterricht zu nehmen und sicherlich auch mit einer gehörigen Portion Glück einen Platz in der Alten-Musik-Abteilung der HfK Bremen bekommen. Das hat mein Leben ziemlich auf den Kopf gestellt.

Welchen musikalischen Weg haben Sie dann eingeschlagen, um letztlich in der Barockmusik zu landen?

Zunächst habe ich mich nur für Klaviermusik interessiert, Chopin, Rachmaninow, Brahms etc., und auch für die Sinfonien von Gustav Mahler. Das ist auch heute noch so. Ab der Oberstufe kam dann das Singen dazu, und da hat mich die Ästhetik der sogenannten Informierten Aufführungspraxis sehr fasziniert. Die Aufnahmen dieser Ensembles haben mich musikalisch sozialisiert. Ich würde mich aber nicht mehr als reinen Barockmusiker bezeichnen. Auch wenn meine Stimme gut zu dieser Ästhetik passt.

Benjamin Kirchner ist also musikalisch sehr vielseitig als Sänger, Ensemble-Leiter und Stimmbildner aktiv. Wie muss man sich seinen beruflichen Aufgabenkatalog vorstellen?

Im Moment tanze ich auf vielen Hochzeiten. Ich unterrichte in einer Bremer Grundschule Musik, habe meine Gesangsschüler, mache Chorleitungsvertretungen und leite meinen eigenen Kammerchor, mit dem ich im kommenden Jahr beim Deutschen Chorwettbewerb antreten werde. Das solistische Singen ist seit Corona sehr zurückgegangen. Auch durch die Geburt meiner beiden Kinder sind längere Konzertreisen, zum Beispiel mit dem Balthasar-Neumann-Chor, nur noch in Ausnahmefällen möglich. Mein Schwerpunkt hat sich vom Ausführenden mehr zum Leitenden gewandelt. Das finde ich aber auch sehr befruchtend und gibt den eigenen sängerischen Aufgaben mehr Bedeutung.

Nun also das Konzert am 4. Dezember in der Stadtkirche ab 17 Uhr. Machen Sie dem Publikum Ihre Veranstaltung bitte mal schmackhaft.

Was soll ich sagen? Wer am zweiten Advent begeistert singende Menschen in ihrer Stadtkirche hören und selbst ein Teil des Ganzen sein möchte, sollte sich das nicht entgehen lassen. Die Kantorei wird übrigens von der Empore mit der Klais-Orgel musizieren. Darauf bin ich sehr gespannt. Wir sollten uns alle ein „vorzeitiges, musikalisches“ Weihnachtsgeschenk machen.

Konzert zum Mitsingen Nach zweijähriger Pause erklingt am Sonntag ab 17 Uhr wieder adventliche Musik mit der Stadtkantorei in der Stadtkirche – unter der Leitung von Benjamin Kirchner. Auf dem Programm stehen zwei Kantaten von Dieterich Buxtehude und Choräle von Johann Crüger. Hier sind die Zuhörer gebeten, mit einzustimmen. Zudem gibt es zwei Instrumentalstücke mit Geiger Francisco Henriquez und der Geigerin Johanna sowie der Gambistin Katja Kuzminykh und dem Organisten Thomas Grunwald-Deyda. Der Eintritt ist kostenlos.