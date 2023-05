Auf geht‘s: Sottrumer Freizeitsportler trainieren für den Freundschaftslauf

Von: Lars Warnecke

Im Zeichen der länderübergreifenden Freundschaft: Fast 30 Läufer und Radfahrer beteiligen sich an der Tour de l’Amitié, die im Juli anlässlich der 50-jährigen Partnerschaft zwischen der Samtgemeinde Sottrum und dem Canton Sauveterre-de-Guyenne stattfinden wird. © s: Warnecke

Auf die Plätze, fertig, los: Knapp 30 Läufer und Radfahrer sind dieser Tage allabendlich in und rund um Sottrum zu sehen. Und das aus gutem Grund.

Sottrum – Sport verbindet – das ist an diesem Dienstagabend weiß Gott nicht zu übersehen. Nach und nach füllt sich der Platz vor dem Sottrumer Heimathaus. Man begrüßt sich freundlich, kommt ins Gespräch, einige dehnen und strecken sich in Vorbereitung auf das, was gleich ansteht. Am Ende sind es knapp 30 Frauen und Männer, alle in einheitlicher Trainingsklamotte, auf die heute noch ein straffes Programm wartet: „Wir beginnen mit der ersten Belastungsprobe“, sagt Jürgen Diekmann.

Belastungsprobe wofür? In elf Wochen startet im Wieste-Ort die sogenannte Tour de l’Amitié – der von langer Hand geplante Staffel-Freundschaftslauf aus Anlass der Partnerschaft zwischen der Samtgemeinde und dem französischen Canton Sauveterre-de-Guyenne, die sich 2023 zum 50. Mal jährt. Diekmann ist einer dieser Planer, wie auch seine Frau Ute sowie Hans-Peter Buckenberger und Michael Itzen, die zum engsten Orga-Team zählen. Letzterer war schon 1998 mitgelaufen – damals zum 25. Jubiläum der interkommunalen Bande. Und er war es, der die Idee eines Staffellaufes auch wieder ins Spiel brachte.

Und das erfolgreich, wie man feststellen kann. Mit 21 Läufern und acht Radfahrern – alle sind sie zwischen 22 und 68 Jahre alt – ist das illustre Teilnehmerfeld, welches über Zeitungsartikel und Mund-zu-Mund-Propaganda aufgestellt werden konnte, bestens aufgestellt. Die Finanzierung für das sportliche, unter Schirmherrschaft der Samtgemeinde stehende Spektakel, steht (dank zahlreicher Sponsoren) wie auch der exakte Programmablauf.

Am 4. Juni wollen wir einen kompletten zwölfstündigen Tag durchspielen.

Man habe schon im April 2021 angefangen, die Strecke, die in Grundzügen der von damals entspricht, zu planen, erzählt Itzen. Die werden die Sportler in elf Tagesetappen auf insgesamt 1 547 Kilometern und bis zu 7 560 Höhenmetern zurücklegen. Das hat etwas vom Olympischer Fackellauf – nur dass keine Fackel weitergetragen wird, sondern bis zum Zieleinlauf eine Urkunde zum 50-jährigen Partnerschaftsbestehen. „Im Mai letzten Jahres bin ich die Route mit zwei Mitstreitern schon auf dem Fahrrad abgefahren, um zu prüfen, ob die Planung, wie wir sie auf Grundlage einer App angestellt haben, auch eins zu eins so umsetzbar ist“, berichtet der pensionierte Polizeibeamte. Einige Passagen hätten danach tatsächlich noch geändert werden müssen – „entweder, weil gewisse Wege zugewachsen oder gar nicht mehr vorhanden waren oder weil dort inzwischen ein zu hohes Verkehrsaufkommen herrscht.“

Bevor es an diesem Abend zum ersten Testdurchlauf kommt – die Läufer legen pro Tag zehn bis elf Kilometer zurück, die Pedalritter 40 Kilometer, so, wie es nachher auch zwischen den bis zu 16 definierten Wechselpunkten (Stafetten) der Fall sein wird, werden am Heimathaus noch Porträtfotos geschossen. Die braucht es für die eigens für den Freundschaftlauf eingerichtete Website, auf der jeder Teilnehmer mit einem kleinen Steckbrief vorgestellt werden soll.

Alles im Griff: Hans-Peter Buckenberger (v.l.), Michael Itzen, Ute Vehlow-DIekmann und Jürgen Diekmann vom Orga-Team. © Warnecke, Lars

Bis zum Sottrumer Abendlauf am 12. Mai wird die Gruppe von nun an jeden Abend das Trainingsprogramm durchziehen. „Am 4. Juni wollen wir dann auch noch mal einen kompletten zwölfstündigen Tag durchspielen“, berichtet Jürgen Diekmann. Dabei seien stets ein bis zwei Läufer sowie zwei Radfahrer in Bewegung. Reisen wird die Gruppe später in einem Bus, den der TV Sottrum stellt; genächtigt wird nach erbrachtem Tagewerk in Pensionen und Hotels.

Was derzeit noch läuft: Eine über die Volksbank Wümme-Wieste initiierte Crowdfunding-Aktion soll zusätzliches Geld einbringen, welches fest für die Anschaffung von Laufschuhen eingeplant ist. „Offiziell geht die Kampagne noch bis Mitte Juni, wir wollen sie aber schon eine Woche nach dem Abendlauf, also am 19. Mai, auslaufen lassen, weil es auch immer noch eine ganze Weile dauert, bis man das Geld bekommt“, berichtet der 68-Jährige. Sollte am Ende mehr zusammenkommen, sei dies sogar begrüßenswert, denn: „Wir haben uns dazu entschieden, auch einen Physiotherapeuten mitzunehmen – der bringt den Teilnehmern Sicherheit, falls muskuläre Probleme auftreten sollten, die behandelt werden müssen.“

Die Vorbereitungen für die Tour de l’Amitié laufen also auf Hochtouren. Am Mittwoch, 19. Juli, geht es unter prominenter Beteiligung von Willi Lemke (der frühere Manager bei Werder Bremen gibt den Startschuss) und Albrecht Breitschuh (der ehemalige Fußballbundesliga-Radioreporter, gebürtig aus Hassendorf, moderiert den Auftakt) vom Alten Markt in Sottrum aus los – über Damme, Haltern am See, Maaseik, Besonrieux, Appilly, Soignolles-en-Brie, Orléans, Saint-Flovier, Saint-Laurent-de-Céris, Sainte-Foy-la-Grande bis schließlich nach Sauveterre-de-Guyenne. Wie man auf Lemke gekommen sei? „Ich kenne ihn ganz gut, habe mit ihm auch schon mal eine Nacht im Streifenwagen verbracht“, sagt Michael Itzen. Außerdem sei er beim ersten Freundschaftlauf vor 25 Jahren die ersten zehn Kilometer auch schon mitgelaufen.

Nützliches im Netz Wer die Tour de l’Amitié vom 19. bis 29. Juli mitverfolgen möchte, kann dies über einen Live-Ticker tun. Der findet sich sowohl auf der Website www.go-sauveterre.de als auch auf Facebook (Stichwort Freundschaftslauf Sottrum Sauveterre) sowie Instagram (Tourdelamitie19.07_29.07.23). Auf allen drei Plattformen finden sich auch jetzt schon zahlreiche Informationen. Die Crowdfunding-Aktion ist im Internet unter www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/staffellauf-sottrum-sauveterre zu finden.

Mitlaufen, das will dieses Mal auch Sottrums Samtgemeindebürgermeister Holger Bahrenburg – wenigstens auf den letzten Kilometern ab Sainte-Foy-la-Grande, übrigens der Partnerstadt des Landkreises Rotenburg. „Dafür trainiert er auch schon ganz fleißig“, weiß Jürgen Diekmann. Am Zielort angekommen, erwartet die Sottrumer dann am 29. Juli ein feierlicher Empfang mit Musik, großem Publikum und medialer Begleitung durch Funk und Fernsehen.

Bis dahin müssen aber noch einige Testläufe absolviert werden. Heute geht es für die Läufer vom Heimathaus in Richtung Waffensen und zurück. Die Radfahrer drehen derweil die große Runde über Mulmshorn und Stapel. Man merkt: Motiviert sind sie alle, die symbolträchtige Freundschafts-Urkunde per Pedal beziehungsweise Pedes von der Wieste in die französische Partnerstadt zu überführen. Und am Ende heil wieder angekommen sind sie auch.