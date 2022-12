Befehl verweigert: „Querdenkender“ Soldat muss zahlen

Von: Stefanie Glaschke

Das Amtsgericht Rotenburg verurteilt einen Soldaten aus der Von-Düring-Kaserne zu einer Geldstrafe. Er hatte den Befehl verweigert, sich gegen Corona impfen zu lassen © Witte

Ein Rotenburger Soldat soll sich gegen Corona impfen lassen, verweigert aber den Befehl. Das Amtsgericht hat den 28-Jährigen nun zu einer Geldstrafe verurteilt. Auch von der Bundeswehr muss er eine Strafe erwarten.

Rotenburg – Weil er sich nicht hat gegen Corona impfen lassen wollen, ist ein 28-jähriger Soldat der Rotenburger Von-Düring-Kaserne vom Amtsgericht zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Zudem muss der junge Mann mit disziplinarischen Maßnahmen der Bundeswehr leben.

Der 28-jährige Soldat auf Zeit hatte im Dezember 2021 zweimal den Befehl verweigert, sich gegen Corona impfen zu lassen. Daraufhin erging Anzeige wegen Befehlsverweigerung. Soldaten unterliegen der Verpflichtung, sowohl die vorgeschriebenen Impfungen vornehmen zu lassen, als auch alle medizinischen Maßnahmen zu ergreifen, die wichtig sind, um das Risiko von Erkrankungen, besonders im Einsatz, zu vermeiden. Seit Dezember 2021 besteht für Soldaten eine Duldungspflicht bezüglich der Impfung gegen Corona. Der Fall wurde in Rotenburg unter dem Vorsitz von Richterin Meinke verhandelt.

Der Beschuldigte erklärte selbst, die Tat begangen zu haben, die ihm vorgeworfen wurde. Seine Ausführungen ließen darauf schließen, dass er sich Aussagen der „Querdenkerszene“ zu eigen gemacht hatte. So hatte er schriftlich gegenüber seinem Vorgesetzten darauf hingewiesen, dass durch die Coronaimpfung eine Schädigung des Körpers zu erwarten sei, die bereits in der Bibel angekündigt sein soll. Auch vom „Mal des Tieres“ war die Rede in dem Schreiben, dass der Beschuldigte an seinen Vorgesetzten verfasst hatte.

Angeklagter ist unzufrieden bei der Bundeswehr

Auf Nachfragen der Richterin erklärte der Beschuldigte, er sei nicht mehr vollkommen zufrieden mit seiner Arbeit bei der Bundeswehr und hätte sich bereits Perspektiven für ein ziviles Leben gesucht. Eine Impfung gegen Corona sei auch weiterhin keine Option für ihn. Er hatte im Dezember 2021 als Folge aus dem Vorfall einen Antrag auf Verkürzung der Dienstzeit gestellt, diesen jedoch wieder zurückgezogen.

Aktuell sei er mit einem Uniformtrageverbot als Disziplinarmaßnahme belegt. Darüber hinaus behalte der Dienstherr ab Januar die Hälfte seiner Nettobezüge ein. Auch ein Arrest sei angeordnet, allerdings bisher nicht vollstreckt worden.

Bis zum Vorfall keine Schwierigkeiten

Die disziplinarischen Maßnahmen wurden von seinem Vorgesetzten bestätigt. Gleichzeitig verwies er darauf, dass der Beschuldigte bis 2021 keinerlei Schwierigkeiten mit den für Soldaten vorgeschriebenen Impfungen gemacht hätte. Auch Verfehlungen im Dienst habe es nicht gegeben. Die Schilderungen des Soldaten und seines Vorgesetzten widersprachen sich nicht.

Für die Staatsanwaltschaft forderte Referendar Schmalstieg eine Freiheitsstrafe für die Dauer von drei Monaten, der Verteidiger folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und plädierte auf drei Monate Freiheitsentzug, ausgesetzt zur Bewährung. Richterin Meinke setzte in ihrem Urteil eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 35 Euro fest. Dieses begründete sie damit, dass der Gesetzgeber nur in Ausnahmefällen Freiheitsstrafen unter sechs Monaten vorsieht. Kürzere Strafen werden in Geldstrafen umgewandelt. Den jungen Mann erwartet nun noch ein Disziplinarverfahren – es ist zu erwarten, dass die Entscheidung des Amtsgerichts in der Beurteilung durch den Disziplinarvorgesetzten Berücksichtigung findet.