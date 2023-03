Baustart für neues Feuerwehrhaus in Westerholz

Von: Lars Warnecke

Teilen

Holten gemeinsam zum Spatenstich für das neue Feuerwehrhaus in Westerholz aus: Scheeßels Bürgermeisterin Ulrike Jungemann (v.l.), Architekt Uwe Quante, Sven Frohböse vom gemeindlichen Gebäudemanagement und Ortsbürgermeister Wolfgang Kirschstein. © lw

Bis Ende des Jahres soll das neue Feuerwehrhaus in Westerholz fertiggestellt sein. Mit dem ersten Spatenstich haben die Bauarbeiten jetzt offiziell begonnen.

Westerholz – Auf diesen Moment hat die Westerholzer Ortsfeuerwehr lange gewartet. 16 Jahre ist es her, dass innerhalb der Truppe erste Überlegungen für die Erweiterung des Feuerwehrhauses angestellt wurden. Am Freitagmorgen folgte nun endlich der erste offizielle Spatenstich – nicht, wie mal angedacht, für einen Erweiterungsbau. Nein: Die ehrenamtlichen Brandbekämpfer bekommen ein komplett neues Domizil. Das soll nicht nur angemessen viel Platz für die Einsatzfahrzeuge bieten. Auch zeitgemäße Umkleide- und Sanitärräume für die aktuell 47 aktiven Kameraden gehören unter anderem zur Planung.

Zunächst einmal nahmen Scheeßels Bürgermeisterin Ulrike Jungemann, Sven Frohböse, Fachbereichsleiter Gebäudemanagement bei der Gemeinde, Ortsbürgermeister Wolfgang Kirschstein sowie Architekt Uwe Quante im Beisein der Ortswehr und von Gemeindebrandmeister Dieter Apel den Spaten in die Hand, um symbolisch die Bauarbeiten für das rund 1,3 Millionen Euro teure Vorhaben zu starten. Tatsächlich aber sind die Bagger schon seit einigen Tagen dabei, auf dem Grundstück an der Straße Am Sportplatz den Boden zu ebnen. In einem nächsten Schritt soll dann das Fundament angelegt werden. „Bis Ende des Jahres dürfte alles fertig sein“, kündigte Jungemann an.

Klar ist: Für die Mitglieder der Ortsfeuerwehr brechen bessere Zeiten an. Und auch die Westerholzer Dorfjugend darf profitieren. Für sie wird ein Anbau am benachbarten Sporthaus entstehen – allerdings erst nach Fertigstellung des neuen Gerätehauses.

Ihr falle ein Stein vom Herzen, „dass man endlich etwas sehen kann, dass hier etwas entsteht“, sagte die Bürgermeisterin. Schon Ende 2019 hätte die Ausschreibung der Planungsleistungen des Architekten stattgefunden, der im Januar 2020 beauftragt worden sei. „Im selben Jahr sind dann die Untersuchungen und politischen Beratungen zum Standort des Dorfjugendtreffs über die Bühne gegangen.“ Zur Auswahl habe damals ein Anbau am Feuerwehrhaus, die Nutzung des alten Feuerwehrhauses und ein Anbau am Sporthaus gestanden. „Am Ende wurde letztere Variante politisch entschieden, danach konnte mit der Planung des neuen Gerätehauses begonnen werden“, rekapitulierte sie die Ereignisse. Im November 2021 sei der Bauantrag gestellt und im Juli 2022 die Baugenehmigung erteilt worden. „Im vergangenen Dezember erfolgte dann die Ausschreibung aller Gewerke.“ Dass diese aus der Region stammen, freut Ortswehrmitglied Ralf Münkel, der mit der Überwachung des Bauprojektes betraut ist. „Wir hoffen jetzt auf eine unkomplizierte Bauphase, sodass es so schnell wie möglich vorangehen kann.“ Er ist überzeugt: „Wenn auch noch der Sportplatz und der Jugendraum fertig sind, werden wir hier eine Art Dorfzentrum haben – darüber können wir froh sein.“