Bauausschuss stimmt B-Plan „Bargfelde“ zu

Westervesede – Es geht voran in Westervesede: Die Mitglieder des Scheeßeler Bau- und Planungsausschusses haben für den Bebauungsplan Nr. 6 „Bargfelde“ gestimmt. Das neue Wohngebiet, das die Gemeinde Scheeßel zur dörfliche Eigenentwicklung ausweisen will, ist in zwei Bauabschnitte unterteilt und schließt an die Straße Tavenhorn an. Vorbehaltlich der Zustimmung des Westerveseder Ortsrates und des gemeindlichen Verwaltungsausschusses würde der Plan im beschleunigten Verfahren als nächstes in die zeitgleiche Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung gehen.

Bis zur Empfehlung, die am Mittwochabend in der Beekeschul-Aula getroffen werden konnte, habe es für die Verwaltung allerdings auch einige harte Nüsse zu knacken gegeben, wie Birgit Grambkow vom Fachbereich Bau und Planung erklärte. „Wie in vielen anderen Dörfern auch, erschwert uns die Geruchsproblematik die Aufstellung der Bauleitpläne doch sehr.“ Was das konkret für Westervesede bedeutet habe, schilderte ihre Kollegin Silke Meyer. Knackpunkt sei demnach das jüngste Ergebnis eines vor Ort vorgenommenen Geruchsgutachtens. „Wir hatten schon im Vorwege in der frühzeitigen Beteiligung ein solches Gutachten erstellen lassen – mit einem sehr positiven Ergebnis“, so die Verwaltungsfrau. Demnach hätten die Geruchsstunden – also der Wert, wie oft es im Jahr stinken darf –, hier noch bei maximal sieben Prozent gelegen. „Der Grenzwert, der laut der Geruchsimmissionsrichtlinie für Wohngebiete gilt, liegt bei zehn Prozent – deswegen sind wir dann auch in die Planung eingestiegen.“

Allerdings seien damals nur solche Grundstücke in die Untersuchung mit eingeflossen, auf denen noch aktiv Tierhaltung betrieben werde. „Laut neuester Rechtssprechungen müssen aber auch ältere, nicht mehr betriebene Tierhaltungsanlagen in dem Gutachten berücksichtigt werden, bei denen der Bestandsschutz noch greift“, so Meyer. Im Ergebnis sei man so schließlich auf Überschreitungen von bis zu 13 Prozent gekommen.

In der Folge habe man versucht, in Einzelgesprächen mit den anliegenden Hofeigentümern zu klären, ob der ein oder andere bereit wäre, auf eben diesen Schutz zu verzichten. Meyer: „Einige waren nicht gesprächsbereit; mit denen wir aber sprechen konnten, hat dazu geführt, dass wir tatsächlich zumindest die Tierzahlen reduzieren konnten, die wir rechnen müssen.“ So komme man nur noch in einem kleinen Bereich südlich des geplanten Wohngebietes auf einen Wert von etwas mehr als zehn Prozent. „Deshalb sind wir nun der Ansicht, dass wir das gesamte Gebiet überplanen können – und zwar nicht, wie ursprünglich bei den Bauabschnitten vorgesehen, in Form einer Ost-West-, sondern einer Nord-Süd-Teilung“, erläuterte die Verwaltungsfrau. Auf diese Weise sei sichergestellt, dass der nördliche Teil, der mit seinen 19 Grundstücken zuerst erschlossen werden solle, auch im grünen Bereich liegt.

Für den Südteil in Richtung Friedhof will die Gemeinde indes auf Zeit spielen. Vor dem Hintergrund, dass dieser eh erst frühestens in sieben bis zehn Jahren bebaut werden kann, bis dahin vielleicht schon die ein oder andere Hofaufgabe stattgefunden hat, sei es laut Meyer denkbar, später eine andere Beurteilung bei der Geruchsemission vorzunehmen. lw