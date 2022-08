Bauarbeiter und Pflegekräfte kämpfen mit der Hitze

Von: Tom Gath

Die Hitze stellt Yavus Kas und sein Team beim Bau der neuen Sparkasse in Rotenburg vor große Herausforderungen. © GATH

Das extreme Wetter fordert Flexibilität in vielen Arbeitsbereichen. Die Arbeit auf dem Bau und im Pflegeheim wird zur doppelten Belastung. Die Mitarbeiter passen ihre Arbeitsprozesse an.

Rotenburg – Bewohnerin Hermine Süsselbeck, die Auszubildende Julia Lenke und Einrichtungsleiterin Christine Kisselt sind die einzigen, die an diesem Sommertag auf der Terrasse vor dem Seniorenpflegeheim Haus Stadtgarten des Agaplesion-Konzerns sitzen. Für das Gespräch mit der Zeitung haben sie extra die klimatisierten Aufenthaltsräume verlassen. Die anderen Bewohner ruhen in ihren Zimmern bei heruntergelassenen Jalousien. Corona ist nach wie vor eine Bedrohung, und ungetestete Besucher dürfen sich nicht im Innenbereich aufhalten. Nun kommt eine weitere Gefahr hinzu: die anhaltende Hitze.

Süsselbeck betont zwar, dass ihr die Temperaturen nichts ausmachen würden, dennoch ist die Betreuung bei diesem Wetter für die Mitarbeiter eine besondere Herausforderung. Die ohnehin körperlich schwere Arbeit wird zu einem Kraftakt. „Wir müssen viel herumlaufen, den Bewohnern aus dem Bett helfen und sie beim Laufen stützen. Das ist bei diesen Temperaturen natürlich doppelt anstrengend“, erklärt Lenke. Besonders problematisch sei es bei der Betreuung von Infizierten. In voller Schutzmontur müssen Lenke und ihre Kollegen die Erkrankten betreuen und sind schon nach kurzer Zeit schweißgebadet.

Viel Wasser trinken und mehr Pausen

Neben dieser physischen Belastung ist auch jede Menge Kreativität gefragt. Denn nicht alle Senioren lassen sich von dem Appell, viel Wasser zu trinken, ohne Weiteres überzeugen. Gerade wenn der Toilettengang schwerfällt, scheint eine maßvolle Flüssigkeitszufuhr die bequemere Option zu sein. Lenke weiß sich in solchen Situationen zu helfen: „Meistens kann man mit süßen Sachen locken: Cola, Fanta, Wassermelone, Eiskaffee. Auch Wassereis haben wir immer im Tiefkühler.“ Letzte Woche gab es zwischendurch kalte Fruchtsuppe. Die habe Süsselbeck zwar geschmeckt, „auf mein warmes Mittagessen möchte ich aber nicht verzichten. Und das kann auch bei diesem Wetter ruhig deftig sein“, schiebt sie schnell mit einem Schmunzeln hinterher.

Julia Lenke (l.) und Hermine Süsselbeck im Garten des Pflegeheims. © Gath

Deftiges Essen gibt es auch direkt gegenüber auf der Baustelle der neuen Sparkasse an der Großen Straße. Der Pizza- und Dönertag sind fester Bestandteil der Arbeitswoche. Auch bei Hitze, wie Projektleiter Yavus Kas von der Baugesellschaft List Bib erzählt. Ansonsten gilt: mehr trinken, mehr Pausen und regelmäßige Versorgung mit Softdrinks und Eis. Als Verantwortlicher achtet er momentan besonders darauf, dass alle Bauarbeiter ihre Ruhezeiten einhalten: „Die meisten beteiligten Baufirmen kümmern sich von sich aus gut um ihre Mitarbeiter. Nur bei den Subunternehmen ist es manchmal schwierig. Dann sagen wir als Projektleiter auch mal: Jetzt ist Schluss, jetzt macht ihr Pause.“

Arbeitsprozesse werden angepasst

Nicht nur die Menschen kämpfen mit der Hitze. Auch das Material kommt an seine Grenzen. Betonarbeiten seien während der heißen Tage zum Beispiel nicht möglich. Das bringe den eng aufeinander abgestimmten Zeitplan ordentlich durcheinander. Schließlich sei ein großes Bauprojekt wie die Sparkasse ein komplexes Gesamtkonstrukt und die einzelnen Arbeitsschritte nicht beliebig verschiebbar, so Kas. Üblicherweise wird der Rohbau für den Sommer angesetzt. Wenn die Hitzeperioden immer länger werden, müsse auch die Planung langfristig angepasst werden. Abschließende Antworten habe die Baubranche auf dieses Problem laut Kas noch nicht gefunden. Kurzfristig hilft da nur Flexibilität. So wird beispielsweise die besonders schweißtreibende Arbeit der Dachdecker unter freiem Himmel auf den frühen Morgen verlegt. Schon ab 6.30 Uhr gehen die Dacharbeiten los. Sofern möglich, werden die Bauarbeiter ab mittags im Innenraum des Gebäudes eingesetzt, dort bleibe es auch tagsüber recht kühl.

Auch die Leiterin des Pflegeheims, Christine Kisselt, lobt die Flexibilität ihrer Mitarbeiter. Diese würden ebenfalls bestimmte Aktivitäten auf den Morgen verlagern, damit mittags alle ruhen können. Für das noch nicht klimatisierte Tine-Albers-Haus, die zweite Rotenburger Einrichtung des Betreibers, wurden vor Kurzem sogar spezielle Kühlwesten für die Mitarbeiter angeschafft. Mit Akkus aus dem Gefrierschrank beladen, sollen sie die harte Arbeit etwas erträglicher machen. Langfristig führe aber kein Weg an einer Klimaanlage vorbei. Die Hitzewellen werden die nächsten Jahre wohl noch länger und heftiger ausfallen.

Hitzewarnungen bekommt Kisselt jetzt schon regelmäßig. Das Gesundheitsamt versorgt die Pflegeeinrichtungen bei hohen Temperaturen mit praxisnahen Tipps, wie die gesundheitlichen Risiken für die Bewohner minimiert werden können. Auch die 93-jährige Süsselbeck stellt Veränderungen fest: „Früher gab es so was nicht. Temperaturen über 30 Grad oder ständige Warnungen vor Waldbränden gibt es erst seit ein paar Jahren.“ Den Menschen in der Region bleibt also nichts anderes übrig, als sich den extremen Wetterlagen so weit wie möglich anzupassen.