Treckerfahrer stirbt: Wieder schrecklicher Unfall am Bahnübergang

Von: Steffen Maas

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Rotenburg ist ein 79-Jähriger ums Leben gekommen. Er wurde auf einem Bahnübergang mit seinem Trecker von einem Zug erfasst.

Bötersen – Erneut hat es in Niedersachsen einen schrecklichen Unfall an einem Bahnübergang gegeben. An einer unbeschrankten Querung zwischen Mulmshorn und Bötersen (Landkreis Rotenburg) wurde am Donnerstagabend, 4. Mai 2023, ein 79-jähriger Treckerfahrer von einem Zug erfasst. Er starb noch am Unfallort an seinen Verletzungen.

Tödlicher Verkehrsunfall auf Bahnübergang im Landkreis Roteburg: 79-Jähriger erliegt Verletzungen

Gegen 19:30 Uhr soll der Senior mit seinem Trecker samt angehängtem Güllefass den Parallelweg der EVB-Strecke Rotenburg-Bremervörde in der Feldmark befahren haben. Als er abbiegt, um die Schienen zu überqueren, so erste Erkenntnisse der Polizei, kommt es zur Kollision mit dem aus Mulmshorn kommenden Zug.

Der 79-jährige Fahrer des Treckers überlebte den Zusammenstoß mit dem Zug nicht. © Polizeidirektion Rotenburg

Dabei zog sich der 79-Jährige so starke Verletzungen zu, dass er noch am Unfallort verstarb. Der Lokführer des Schienenfahrzeugs blieb beim Unfall unverletzt. Zudem soll bei dem tragischen Verkehrsunfall ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro entstanden sein.

Unfälle mit Todesopfern und Schwerverletzten: Bahnübergänge in Niedersachsen aktuell im Fokus

Der Vorfall reiht sich in eine traurige Reihe von Verkehrsunfällen an niedersächsischen Bahnübergängen in der jüngeren Vergangenheit ein. Vor zwei Wochen erst starben bei Hannover drei junge Menschen, die mit dem Auto bei geschlossener Schranke einen Bahnübergang queren wollten und dabei von einem vorbeifahrenden Zug erfasst wurden.

In Emden hatte am Mittwochabend ein Güterzug das Fahrzeug einer 58-Jährigen erfasst und die Frau dabei schwer verletzt. Hier ermitteln Beamte gerade, ob menschliches Versagen oder ein technischer Defekt für den Unfall verantwortlich ist: Die Schranken waren trotz des heran rauschenden Güterzuges nämlich nicht geschlossen.