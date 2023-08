Serie Fachkräftemangel: Bad-Mitarbeiter im Rotenburger Ronolulu haben viele Aufgaben

Teilen

Arbeiten, wenn andere Urlaub machen: Die Auszubildenden Jasper Gerdes und Josefine Timm stören sich nicht an ihren Dienstzeiten, Ausbilderin Natascha Wiegmann zeigt ihnen ihr neues vielseitiges Einsatzgebiet. © Heitmann

Die angehenden Fachangestellten für Bäderbetriebe im Ronolulu lernen einen weltweit einzigartigen Beruf. Dabei geht es um weit mehr, als aufzupassen. Dieses Jahr gibt es in Rotenburg sogar zwei neue Azubis.

Rotenburg – Arbeiten, wo andere ihre Freizeit verbringen, aber eben auch arbeiten, wenn andere frei haben: Das ist das Los des Fachangestellten für Bäderbetriebe. „Es gibt keine geregelten Arbeitszeiten“, gesteht Irena Carstens ein. Die Badleiterin des Ronolulu ist ansonsten begeistert von diesem Beruf und kann diese Begeisterung auch vermitteln, hat sie doch die Ausbildung einst selbst absolviert: „Er ist so vielseitig, vom Schwimmunterricht mit Kindern, Fitnesskursen, Saunaaufgüssen bis zur Erstversorgung in Notfällen und zum Kennenlernen der Technik im Bad ist alles dabei.“ Es sei viel mehr, als Bademeister zu sein. Diese Ausbildung gebe es nur in Deutschland, in keinem anderen Land auf der Welt, ergänzt Carstens’ Stellvertreter Christian Ohly.

Jeder, der mal in einem Freibad war, glaubt, diesen Job zu kennen. Für die einen wirkt er wie ein Traumberuf, andere haben Angst vor der Verantwortung, wenn wirklich mal ein Badegast untergeht. Wenn man Carstens zuhört, ist wohl beides nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Ja, die Verantwortung ist groß, aber man wachse mit den Aufgaben. Jasper Gerdes, Auszubildender im ersten Lehrjahr, hat bereits bemerkt: „Es ist schon Stress, auf alle zu achten.“ Als Azubi stehe er aber freilich noch nicht allein am Becken, fügt er hinzu. Und seine Ausbilderin Natascha Wiegmann berichtet: Dass zum Beispiel ein Kind seine Schwimmflügel verliert oder in ein zu tiefes Becken springt, während die Eltern nicht aufpassen, sei nicht so selten. In der Pause sei dafür der Weg nicht weit, sich ein Eis zu holen.

Der Ton wird rauer

Gerade in größeren Städten gilt der Fachangestellte für Bäderbetrieb als händeringend gesucht, im Ronolulu erscheinen die Schwierigkeiten bei der Mitarbeiterfindung nicht so groß. Derzeit ist eine Stelle offen, es hätten sich aber bereits Interessenten gemeldet. Ohly sagt zwar, es gab schon Bewerber für Azubistellen, die gar nicht schwimmen konnten – das ist dann doch ein Ausschlusskriterium – und er sagt auch: „Das Handwerk, zu dem ich uns auch zähle, stirbt ein wenig aus, weil viele Abitur machen.“ Abiturienten bewerben sich kaum für diese Ausbildung, auch wenn man später als Meister auch noch ein Studium in Bäderbetriebsmanagement absolvieren kann. Er berichtet aber eben auch von Initiativbewerbungen, über die viele Stellen im Bad besetzt wurden.

Zum Job gehört einiges, man ist auch Hausmeister, wenn in der Umkleide ein Schlüssel im Schloss abbricht.

„Wir sind hier ein junges Team“, das sei ein Pro-Argument. Viele hätten im Ronolulu gelernt, wie Ohly, Carstens und Wiegmann auch. Schlechte Presse mit Schlägereien im Freibad wie in Berlin gibt es in der Kleinstadt Rotenburg eher nicht. Wobei Carstens einwirft: „Das Verständnis bei manchen Badegästen, wenn am Eingang oder auf die Pommes mal gewartet werden muss, ist mit den Jahren gesunken.“ Einige würden schnell ungeduldig und äußerten ihren Unmut auch, könnten aber mit einem Lächeln meist beruhigt werden.

Dieses Jahr zwei neue Azubis

„Unsere Mitarbeiter leisten viel“, zeigt sich Carstens stolz auf ihr Personal, auch auf ihre Azubis. Sogar „Gänsehaut“ bekomme sie, wenn sie erzählt, warum 2023 zwei Azubis eingestellt wurden, statt wie in früheren Jahren einer oder eine. Beide sind 16 Jahre alt, aber sonst sehr verschieden, so Carstens. Von Josefine Timm sei man bereits im vergangenen Herbst während der regulären Bewerberzeit begeistert gewesen, sie hatte schnell ihre Zusage.

Gerdes machte in diesem Jahr ein Schulpraktikum im Ronolulu, zunächst einfach, weil ein Praktikum eben zum Schuljahr dazugehörte. „Es war eben Pflicht, aber dann hat es mir Spaß gemacht und ich habe mein Praktikum freiwillig verlängert“, sagt der junge Mann. „Ich habe gern mit Menschen zu tun, und ich bin früher zwar nicht oft, aber immer gern geschwommen.“ Einen anderen Beruf hätte er sich derzeit nicht vorstellen können. Wenn es im Ronolulu nicht geklappt hätte, wäre er wohl weiter zur Schule gegangen.

vielfältige Aufgaben

Timm hingegen hat sich schon immer für den Job interessiert, die Technik im Schwimmbad. „Ich schwimme seit früher Kindheit, bin mittlerweile auch Schwimmtrainerin für Fünf- bis Zehnjährige beim TSV Ottersberg.“ Einen anderen Beruf hätte auch sie sich nicht vorstellen können. Gerdes hat auch kein Problem damit, mal zwischen den Steinen Unkraut zu zupfen. „Zum Job gehört einiges, man ist auch Hausmeister, wenn in der Umkleide ein Schlüssel im Schloss abbricht“, erzählt Carstens. Die Theorie für den angehenden Fachangestellten für Bäderbetrieb gibt es im Blockunterricht in Zeven.

Dass ein Schwimmbad wie das Ronolulu sieben Tage geöffnet hat und es auch noch einen Früh- und einen Spätdienst gibt, sodass die viel zitierte Work-Life-Balance auch mal aus dem Gleichgewicht gerät, habe Timm und Gerdes nicht gestört. „Ich lasse das auf mich zukommen“, sagt Gerdes. Timm: „Das Training, das ich in meinem Verein gebe, wird manchmal ausfallen, aber das ist dann so.“ Und Wiegmann, junge Mutter, sagt: „Man managt das Familienleben irgendwie.“

Von Holger Heitmann