Auto überschlägt sich nach heftigem Crash – fünf Verletzte in Wilstedt

Von: Steffen Maas

Bei einem Kreuzungsunfall in Wilstedt wurden fünf Personen verletzt. © Nord-West-Media TV

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Wilstedt im Landkreis Rotenburg sind am Sonntagnachmittag fünf Menschen verletzt worden. Ein Autofahrer hatte ein anderes Auto beim Abbiegen übersehen.

Wilstedt – Polizei, Feuerwehr, Sanitäter und Rettungshubschrauber: Einsatzkräfte in Wilstedt hatten am Sonntagnachmittag, 28. Mai 2023, nach einem schweren Verkehrsunfall alle Hände voll zu tun. Beim Auffahren auf die Hauptstraße des Ortes im Landkreis Rotenburg hatte ein Autofahrer offenbar ein herannahendes Auto übersehen. Durch den Zusammenprall geriet das zweite Fahrzeug so außer Kontrolle, dass es sich überschlägt und auf einem Gartenzaun liegen blieb.

Schwerer Autounfall in Wilstedt im Landkreis Rotenburg: Auto überschlägt sich bei Crash

Um die bestmögliche Versorgung aller Unfallopfer zu garantieren, wurde ein Notarzt per Rettungshubschrauber zum Einsatzort gerufen und landete in einem benachbarten Garten. Die Rettungskräfte kümmerten sich sowohl um drei Verletzte aus dem umgekippten Auto als auch um die zwei Menschen im anderen Fahrzeug. Krankenwagen brachten alle Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

Das Großaufgebot der Einsatzkräfte kümmerte sich dann um die Aufräumarbeiten. Dafür war die Hauptstraße in Wilstedt für längere Zeit gesperrt.