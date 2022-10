Austausch für Betroffene schaffen: Eltern helfen Eltern

Von: Ann-Christin Beims

Thilo Bendig-Beck und Birte Bendig meistern viele Herausforderungen im Alltag: Ihr Sohn Abbe benötigt rund um die Uhr Betreuung. © Beims

Eltern von Kindern mit Beeinträchtigungen meistern im Alltag viele Herausforderungen. Doch oft fühlen sie sich damit allein. Um dieser Isolation entgegenzuwirken, versuchen Birte Bendig und Thilo Bendig-Beck, über den Verein „Mein Herz lacht“ in Rotenburg einen Austausch mit anderen Betroffenen zu starten.

Rotenburg – Der kleine Abbe guckt sich im Büro von Oberärztin Kirsten Mennicke um, weicht aber keinen Zentimeter von der Seite seiner Mutter Birte Bendig und seines Vaters Thilo Bendig-Beck. Dass sie ihn zu diesem Pressegespräch dabei haben, ist nicht ungewöhnlich: Der Zweieinhalbjährige hat eine chromosomale Veränderung, braucht Vollzeitbetreuung und die Nähe seiner Eltern. Wer ein Kind mit einer Beeinträchtigung, egal ob körperlich, geistig oder seelisch hat, weiß, welche Herausforderungen der Alltag mit sich bringt. Um sich untereinander auszutauschen, möchte das Paar gerne eine Präsenzgruppe des Vereins „Mein Herz lacht“ in Rotenburg ins Leben rufen.

Diesen haben die beiden Stemmer vor einigen Monaten entdeckt und nehmen seitdem regelmäßig an Webseminaren teil, die der Verein seinen Mitgliedern zu unterschiedlichen Themen anbietet. Er steht Betroffenen auch in sozio-rechtlichen Themen beratend zur Seite. Denn es sei für Eltern oft schwer, an die für sie relevanten Informationen zu kommen. Jetzt fehlt ihnen nur noch eine Vor-Ort-Gruppe – für die kostenlosen Treffen brauchen Eltern dann auch keine Mitgliedschaft im Verein, ergänzt Sigrid Lange.

Sie hat zu Beginn dieses Jahres eine Gruppe in Lüneburg gegründet. Auch sie als betroffene Mutter kennt die Herausforderungen mit einem „besonderen Kind“, wie sie sagt. Sie hat einen erwachsenen Sohn, der bis vor vier Jahren ihre Tochter war, und das Tourettesyndrom hat. Im vergangenen Jahr hat sie von dem Verein erfahren und spontan beschlossen, eine Gruppe vor Ort gründen zu wollen. „Das hätte ich mir selber sehr gewünscht, als es noch akuter war“, erinnert sie sich. Der Austausch mit Gleichgesinnten sei ein wesentliches Element, das den Eltern, die sich oftmals isoliert fühlen, sehr helfen würde.

Neue Energie für den Alltag finden

Bendig-Beck denkt da an den „Typen-Stammtisch“, an dem er regelmäßig online teilnimmt. Dort tauschen sich betroffene Väter aus, haben einen Raum, in dem sie unter sich sind. Und dort auch Themen ansprechen, die sie selbst mit der Partnerin nicht besprechen können oder wollen. Es gehe darum, wie man den Spagat schaffe – zwischen Job, Familie und Betreuung. „Was können wir tun, um den Familienalltag zu verbessern und unsere Energie nicht zu verlieren“, meint er. Und: „Es geht auch darum, wie die Beziehung standhält, die belastet wird.“ Denn es ist ein anderer Alltag, „mit dem man lernen muss, umzugehen“, ergänzt seine Frau und denkt beispielsweise an Termine mit dem Kind oder die oftmals einhergehende Rund-um-die-Uhr-Betreuung. Da sei es wichtig, sich auch als Paar nicht zu vergessen.

Natürlich könne man auch mit Freunden sprechen, aber das passiere auf einer anderen Ebene – oftmals haben diese ein anderes Verständnis für die Situation. Manchmal schütze man seine Freunde und Bekannte auch, erzähle gar nicht erst alles. „Im Verein unterhält man sich mit Leuten, die ganz genau wissen, wie es ist“, erzählt der Stemmer. Das gibt Impulse.

Der Austausch mit anderen Betroffenen ist für Eltern mit Kindern mit Beeinträchtigungen wichtig. Das wissen Sigrid Lange (v.l.), Birte Bendig, Thilo Bendig-Beck, Veronika Czech und Kirsten Mennicke sehr gut und versuchen jetzt, eine Elterngruppe vor Ort ins Leben zu rufen. © Beims

Natürlich ersetze das digitale Treffen nicht den persönlichen Austausch, und so würden sich auch Bendig und Bendig-Beck über eine Gruppe vor Ort freuen, für einen direkteren Austausch. „Man will nicht immer nur über das Schwere reden. Oft entwickeln sich auch Freundschaften, man unternimmt etwas zusammen“, weiß Lange.

Hinzu kommt: Für die Treffen vor Ort können Fördermittel akquiriert werden, ergänzt Sozialpädagogin Veronika Czech von der Zentralen Informationsstelle Selbsthilfe, Selbsthilfekontaktstelle (ZISS), die bei der Gruppengründung unterstützen möchte. Auch sie weiß, wie wichtig persönliche Treffen für die Betroffenen sein können: Es gehe um Selbsthilfe, seine Ressourcen zu bündeln und diese wieder einsetzen zu können. „Sich gegenseitig auffangen, sich verstanden fühlen und dann gestärkt wieder in den Alltag gehen“, erklärt sie. „Man sieht von außen oft die Fortschritte, aber nicht, wie viel Kraft das kostet. Das verstehen nur Betroffene“, sagt auch Oberärztin Kirsten Mennicke vom Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ), wo viele Kinder mit Auffälligkeiten betreut werden – die dominieren den Alltag der Eltern. „Und da sind sie oft sehr alleine gelassen.“

Fokus auf den Eltern

Jetzt stehen auch einmal die Eltern im Fokus. „Sie werden oft vergessen“, weiß Mennicke. Es kann und darf in solchen Gesprächsrunden ganz offen über Themen gesprochen werden, mit denen sich Eltern in anderer Runde vielleicht schwertun. Da geht es auch um die Akzeptanz, ein Kind mit einer wie auch immer aussehenden Erkrankung zu haben. „Die ist nicht immer gleich da“, weiß Lange. „Das braucht Zeit. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man es mal nicht gleich akzeptieren kann“, betont sie. Und doch gibt es die Momente, in denen sich die Eltern für solche Gedanken schämen. In der Runde sind sie aber nicht alleine damit.

Auch „erfahrenere“ Eltern mit älteren Kindern seien eine Bereicherung. Denn wie die Zukunft mit Abbe aussehen wird, fragen sich auch Bendig und Bendig-Beck. „Wir wissen noch nicht genau, wie er sich entwickeln wird“, sagt seine Mutter. Mit zweieinhalb ist Abbe zum Beispiel kleiner als seine Altersgenossen. Auch normal essen sei noch nicht möglich. Er bekommt die Flasche und Brei. „Dinge, die für andere normal sind, wie ein Schwimmbadbesuch, sind für ihn schnell eine Reizüberflutung“, so seine Mutter. „Wohin die Reise geht, kann kein Arzt sagen“, meint auch Mennicke, die Abbe und seine Eltern betreut. Doch sie kann, mit den richtigen Weggefährten, ein bisschen einfacher werden.

Gruppenleitung Aktuell suchen sie jemanden, der sich vorstellen könnte, die Leitung dafür zu übernehmen. Wer Interesse hat oder auch einfach so an der Gruppe, kann sich an Veronika Czech wenden unter der Nummer 04261 / 8518239 oder per E-Mail an ziss-rotenburg@t-online.de.