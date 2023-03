Ausstellung „Youniworth“ ab 12. April in der IGS Rotenburg

Von: Guido Menker

Daniel Werth (v.l.), Dorothea Schwegler und Sven Thiemer freuen sich auf die Ausstellung im April. Sie wird an den Nachmittagen auch öffentlich zugänglich sein. © Menker

„Youniworth“ lautet der Titel einer Wander-Ausstellung der Jugendmigrationsdienste. Vom 12. April an ist sie in der Aula der Integrierten Gesamtschule (IGS) an der Gerberstraße in Rotenburg zu sehen.

Rotenburg – Unter der Überschrift „Youniworth“ startet gleich nach den Osterferien am 12. April eine Ausstellung in der IGS an der Gerberstraße, die die deutschen Jugendmigrationsdienste bereits seit mehreren Jahren bundesweit auf Wanderschaft schicken. Nun also legt sie einen Zwischenstopp in Rotenburg ein. Der Jugendmigrationsdienst Rotenburg und die IGS haben sich seit dem vergangenen Schuljahr darum bemüht. Die Schirmherrschaft hat der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil übernommen; an der Eröffnung kann er allerdings nicht teilnehmen, heißt es.

Die Ausstellung richtet den Blick auf das Zusammenleben junger Menschen in Deutschland, erklären IGS-Leiter Sven Thiemer, der didaktische Leiter der Schule, Daniel Wendt, sowie Dorothea Schwegler vom Jugendmigrationsdienst des Diakonischen Werks in der Kreisstadt. Es gehe um das Begegnen und um gegenseitiges Verständnis. Ziel sei es, mit der Ausstellung für die Themen Jugend und Migration zu sensibilisieren, Vorurteile zu hinterfragen und einander besser kennenzulernen.

Bereits jetzt vor den Osterferien haben sich zwölf Schüler der IGS ausbilden lassen, um vom 12. bis zum 21. April ihre Altersgenossen durch die Ausstellung zu begleiten. Sie setzt sich aus sieben multimedialen Stationen zusammen. Kurzfilme, Spiele zum Mitmachen sowie Selfie-Aktionen gehörten dazu.

Eingeladen, sich diese Ausstellung anzusehen, sind allerdings nicht nur die Schüler, sondern auch für die Öffentlichkeit ist sie zugänglichen. Und zwar an den Schultagen immer in der Zeit von 14.30 bis 16.30 Uhr. „Wir bitten jedoch darum, dass sich Gruppen zuvor bei uns oder in der Schule anmelden“, sagt Dorothea Schwegler. Sie sei entweder unter der Mail-Adresse dorothea.schwegler@evlka.de oder unter der Telefonnummer 01573 / 6143308 zu erreichen. Sie selbst habe diese Ausstellung vor mehreren Jahren bereits gesehen und sei begeistert. Sie schaffe den Jugendlichen einen guten Zugang zu dem zentralen Thema.

Ein Thema übrigens, mit es die Schulen jeden Tag zu tun haben. Thiemer kann zwar nicht sagen, wie viele Schüler der IGS einen Migrationshintergrund haben, aber: „Wir haben viele Nationalitäten in der Stadt – das bilden wir als Schule ab.“ Besondere Probleme sehe er aktuell nicht, die Ausstellung habe für ihn vor allem präventiven Charakter. Schwegler wiederum weiß um die Probleme. Migration, sagt sie, gehöre zum Alltag. Vor allem in ihrem Job. Schwierig seien vor allem die „Stolpersteine“, die da sind, wenn Menschen aus Krisengebieten zu uns kommen. Zu ihr ins Büro kämen vor allem junge Menschen ab 18 Jahren. Jugendliche, die ohne Begleitung nach Deutschland gekommen sind und für die sich mit dem 18. Geburtstag eine Reihe von Dingen im Alltag ändern. Bundesweit gibt es mehr als 470 Jugendmigrationsdienste, die sich um Menschen mit Migrationshintergrund im Alter von zwölf bis 27 Jahren bei ihrem Integrationsprozess kümmern. Individuelle Unterstützung, aber auch Gruppen- und Bildungsangebote sowie eine intensive Vernetzung mit Schulen, Ausbildungsbetrieben und Freizeiteinrichtungen gehören dazu. Dorothea Schwegler macht diesen Job allein in Rotenburg.

Sie freut es sehr, dass die Schule die mit der Ausstellung angeschobenen Thema und Diskussionen aufgreift und sie in den Unterricht transportiert. Darüber hinaus ist sie inhaltlich Teil des „Frei Day“ in der IGS. Der wiederum ist Bestandteil eines neuen Lernkonzeptes, in dem sich die Schüler selbst Projekte suchen, die sie angehen, aufarbeiten und besprechen. Thema, die ihnen wichtig sind. Daniel Wendt: „Im Mittelpunkt steht bei dieser Arbeit, sich wirklich eigenverantwortlich mit dem Thema auseinanderzusetzen.“ Und so greift bei der Ausstellung „Youniworth“ dann ein Rad in das andere.