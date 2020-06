Ausgebummelt

Rat entscheidet: 36. Lauenbrücker Flohmarkt findet dieses Jahr nicht statt

Trübe Aussichten: Die Bahnhofstraße in Lauenbrück bleibt in diesem Jahr frei von Verkaufsständen. Der 36. Flohmarkt findet erst 2021 wieder statt.

Lauenbrück – 35 Mal fand er statt, jedes Jahr aufs Neue. Eine 36. Ausgabe, eigentlich für den 12. September geplant, wird es in diesem Jahr aber nicht geben. Die Gemeinde Lauenbrück hat ihren Flohmarkt, im Landkreis mit regelmäßig zigtausenden Besuchern einer der größten seiner Art, abgesagt. Und das, obwohl das Verbot von Großveranstaltungen voraussichtlich nach dem 31. August aufgehoben beziehungsweise gelockert wird. Besiegelt wurde diese Entscheidung sogar per Ratsbeschluss – eine Entscheidung, mit der sich keiner der Mitglieder schwertat. „Ich halte es sogar für opportun, den Markt abzusagen“, ergriff Arne Homfeldt (CDU) in der Sitzung das Wort. „Im Zweifel würden da auch nur wenig Leute hinkommen.“ Er glaube, dass es den Aufwand nicht lohnen würde. „Und es ist gefährlich – wir sollten also jetzt und hier einen Schlussstrich ziehen.“