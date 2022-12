Aus der Rotenburger Kleiderkammer wird ein moderner DRK-Shop

Von: Ann-Christin Beims

Alles wird künftig heller, freundlicher und moderner: Ira Wünning (vl.l), Heinz-Günter Bargfrede, Rita Roy und Linda Storch besprechen, wie es mit der Kleiderkammer weitergeht. © Beims

Die Kleiderkammer des DRK-Ortsverbandes Rotenburg zieht Anfang des Jahres an die Kirchstraße um. Dort soll alles moderner und geräumiger werden. Und ab dann zahlen die Kunden auch einen kleinen Obolus.

Rotenburg – Der Inhalt des Ladens ändert sich eigentlich nicht großartig, aber der Name über der Tür wird ein anderer: An der Kirchstraße, wo bis vor einigen Monaten das „Düt & Dat“ des Familienforums Simbav seinen Platz hatte, zieht Anfang des kommenden Jahres der neue „DRK-Shop“ ein. So nennt sich die Kleiderkammer des Ortsverbands des Deutschen Roten Kreuzes künftig, die sich mit dem Umzug neu aufstellen wird, kündigt Vorsitzender Heinz-Günter Bargfrede bei einem Besuch im Keller des DRK-Hauses an der Brauerstraße an.

Dort hatte die Kleiderkammer in den vergangenen mehr als 30 Jahren ihren Platz. Zwar zum Nulltarif, bestens geeignet sind die Kellerräume aber nicht. Es ist mittlerweile eng geworden, es ist etwas dunkel und vor allem: Der Zugang ist nicht barrierefrei. Die aktuell acht ehrenamtlichen Damen müssen den Kunden mit Rollatoren oder Kinderwagen hinunterhelfen – bei zwei Treppen keine dauerhafte Lösung. Rollstuhlfahrer kommen dort gar nicht erst hin.

Eine ukrainische Kundin benötigt einige Dinge. Ira Wünning hilft ihr bei der Suche. © Beims

Wer aber erstmal unten ankommt, findet eine große Auswahl der unterschiedlichsten Textilien vor. Hosen, T-Shirts, Pullover, Jacken, aber auch Bettwäsche, Bettlaken und mehr. Für Frauen, Männer und Kinder, an alle ist auf den langen, gut sortierten Regalbrettern gedacht.

Was aber oft vergessen wird: „Es soll ein Laden für Jedermann sein“, erinnert Rita Roy, die die Dekoration des neuen Shops übernehmen wird. Kleiderkammer werde noch oft gleichgesetzt mit Hilfe für Bedürftige. Das ist es auch, keine Frage – Kunden sind auch Obdachlose, Flüchtlinge und andere, die nur wenig Geld im Monat zur Verfügung haben. „Viele sind dankbar für die Kleiderkammer“, weiß Roy. Aber es kann auch eine Chance für Nachhaltigkeit sein. Doch für viele andere ist die Hemmschwelle vielleicht zu groß, vermutet sie. „Allein beim Namen Kleiderkammer gehen sie nicht hin.“

Das soll sich mit dem neuen Namen ändern. Alles soll heller, freundlicher und moderner werden in den neuen Räumen. „Der Laden soll schön werden, damit die Leute auch reinkommen.“ Für die Optik ist Roy zuständig, für alles andere ihre fleißigen Kolleginnen. „Wir sind dann mitten im Zentrum“, erklärt Bargfrede erfreut – die Hoffnung, dann noch mehr Menschen zu erreichen, ist groß. Dort wird es wesentlich mehr Laufkundschaft geben, die eher mal einen Blick ins Innere werfen wird.

Die ersten Umzugskartons im Keller des DRK-Hauses an der Brauerstraße sind bereits gepackt. © Beims

Mit dem Umzug wird aber auch ein Preissystem eingeführt, kündigt das Team an. Das hatten sie auch an der Brauerstraße schon einmal getestet, waren jedoch wieder von abgewichen. Doch ab sofort fallen Miete und Nebenkosten an. Die Stadt gibt zwar einen Mietzuschuss, den Rest muss der DRK-Shop jedoch selbst aufbringen. „Wir sind eine soziale Einrichtung, alle arbeiten hier ehrenamtlich“, betont Bargfrede. „Mehr als die Miete wollen wir nicht einnehmen.“

Um sich breiter aufstellen zu können, fehlen aber Helfer. „Es kommen nicht immer alle jedes Mal, sondern jeder, wie er kann“, so Linda Storch. „Wir sind ein gutes Team und haben viel Spaß.“ Finden sie weitere Ehrenamtliche – übrigens dürfen sich auch sehr gerne Männer melden –, könnten sie im neuen Laden die Öffnungszeiten erweitern. Aktuell sind die nur donnerstags – und derzeit nur für Flüchtlinge. Seit Beginn der Pandemie ist die Kleiderkammer offiziell geschlossen. Auf Anfrage ist jedoch vieles möglich.

Auch der ein oder andere Haushaltsgegenstand ist unter den Spenden. © Beims

Ohnehin versuchen die Ehrenamtlichen immer wieder, den Kunden ihre Wünsche zu erfüllen. „Wenn wir etwas nicht da haben, notieren wir uns das und legen es zurück, sobald es da ist“, sagt Wünning. Einmal sei ein Mann unter den Kunden gewesen, der ein Outfit für eine Hochzeit gesucht hat. Die Frauen haben ihn komplett eingekleidet und schick gemacht – das hätte er sich sonst nicht leisten können, erinnert sich Storch.

Die Ehrenamtlichen planen nun aber erst einmal den Umzug. Die ersten Kartons sind bereits gepackt. Kleiderspenden gibt es genug – manchmal allerdings auch dreckige oder kaputte Dinge, die direkt im Müllcontainer landen. „Aber das muss man den Leuten, die das sortieren, doch nicht antun“, findet Roy. „Und es können auch mal nur ein oder zwei Kleidungsstücke sein, wenn sie sauber und gut erhalten sind. Das muss nicht immer gleich der blaue Sack voll sein.“

Helfer für den DRK-Shop Wer das Team gerne unterstützen möchte, kann sich bei Linda Storch unter der Telefonnummer 04261/ 4992 melden.