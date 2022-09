Aufwertung für Ahauser Spielplätze

Von: Matthias Daus

Die Spielplätze in Ahausen sollen neue Geräte bekommen. © Röhrs

Auf den Spielplätzen der Gemeinde Ahausen muss einiges getan werden. Wie das vonstatten gehen soll, darüber hat der Gemeinderat diskutiert.

Ahausen – Den besten Weg zur Sanierung der Spielplätze in der Gemeinde Ahausen zu finden, war ein wichtiger Punkt auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Unter anderem wurde außerdem noch die Nutzung der zentralen Vergabestelle der Samtgemeinde final besprochen. Die Meldungen im Einzelnen:

Sanierungsbedürftige Spielplätze

Die Spielplätze in der Gemeinde Ahausen sind in die Jahre gekommen, und es besteht Sanierungsbedarf. Diverse Spielgeräte müssen erneuert oder instand gesetzt werden. Die Problematik ist der Verwaltung der Gemeinde bekannt und es wurden erste Angebote eingeholt, über die der Gemeinderat Anfang der Woche diskutiert hat. Über die Notwendigkeit der Maßnahmen bestand dabei kein Zweifel, aber die Umsetzung des Ganzen führte dann doch zu Diskussionen.



Beginnend mit dem Material, über das es unterschiedliche Ansichten im Rat gab: Bürgermeister Rainer Henke (CDU) favorisierte dabei recycelten Kunststoff, der nach seinen Aussagen sehr stabil sei und in Sachen Haltbarkeit große Vorteile gegenüber Holz habe. Auf einem Spielplatz Bäume zu pflanzen, die zum Klettern genutzt werden sollten, sah er als keine mögliche Option an. Es gebe Sicherheitsbedenken und Schwierigkeiten in Haftungsfragen. Das Angebot über die möglichen Spielgeräte auf den Spielplätzen sollte als Leitlinie für mögliche Maßnahmen gelten, damit man etwas an der Hand habe, mit dem man rechnen könne. Um welche Summen es dabei geht wurde an diesem Abend nicht bekannt gegeben.



Es war allerdings die Rede davon, dass man etwa dreifach über der im Haushalt angesetzten Summe liege. Womit klar ist, dass es die Sanierungsmaßnahmen nur über mehrere Jahre verteilt geben wird. Was dann wiederum zu der Frage führte, in welcher Reihenfolge die Instandsetzung ablaufen wird.



Da man allerdings noch in diesem Jahr anfangen muss, drückt zeitlich betrachtet ein bisschen der Schuh. Zu Ergebnissen kam der Rat an diesem Abend allerdings nicht. Zu groß waren Unklarheiten. Deswegen wird sich der zuständige Ausschuss damit beschäftigen und für die nächste Sitzung des Rates im Oktober die Thematik vorbereitet haben. Dann soll möglichst abgestimmt werden und kurzfristig mit den ersten Maßnahmen begonnen werden. Logistisch sei dies kein Problem, betonte Henke.



Henke wirbt für Vergabestelle

Die Nutzung der zentralen Vergabestelle der Samtgemeinde bei Ausschreibungen durch die Mitgliedsgemeinden ist auch in Ahausen gelegentlich eine Kontroverse. Für den zukünftigen Umgang mit der Vergabestelle gab es Stimmen aus dem Rat, die befürchteten, dass in manchen Fällen vielleicht über den Rat hinweg entschieden werden könne. „Wir nutzen diese Stelle eigentlich schon“, sagte Henke, der dafür warb grundsätzlich daran teilzunehmen. „Kleinere Projekte kann ich als Bürgermeister selbst entscheiden. Es geht nur um Dinge, die kostenintensiver sind.“ Dann würde es aber so ablaufen, dass der Rat darüber abstimmt, wie man verfahren wolle. Wichtig sei, dass bei allen Ausschreibungen auch Firmen aus der Region ihre Angebote abgeben könnten. „Ich habe in der Bürgermeisterrunde angeregt, dass man einen Pool mit ortsansässigen Betrieben erstellen könnte, damit diese auch mit ins Boot genommen werden“, erläuterte der Bürgermeister.



Betreiber darf verhandeln

In Sachen eines Standortes für einen weiteren Mobilfunkmast in Eversen, hat der Rat dem Betreiber die Erlaubnis erteilt, mit den Eigentümern des fraglichen Flurstücks in Kontakt zu treten. Sollte der Turm dort irgendwann gebaut werden, müsse geklärt sein, dass für die Gemeinde keine Kosten entstünden, so Henke. Der genaue Standort wurde nicht genannt.



Erschließung abgeschlossen

Im Baugebiet ist die Erschließung fertig und der Löschwasserteich befüllt. Weshalb es seitens der Feuerwehr auch keine Einwände dagegen gibt, dass nun die Häuser gebaut werden können. „Es ist noch ein Grundstück frei“, erklärte der Verwaltungschef. „Und ich denke, dass es in absehbarer Zeit erstmal kein neues Gebiet geben wird.“ Er rechne damit, dass noch in diesem Jahr zehn bis zwölf Bauten begonnen werden.