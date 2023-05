Geplante Feuerwehr-Logistikhalle in Sottrum: Fachausschuss sieht bei Kosten noch viele Unbekannte

Von: Lars Warnecke

Die frühere Finke-Halle ist in einem guten Zustand. Über den Bestand hinaus müssen für das dort geplante Logistikzentrum der Feuerwehr unter anderem noch drei Tore für Fahrzeugboxen geschaffen werden. © Warnecke

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Weil der Politik noch konkrete Zahlen zu den Ausbaukosten für die neue Feuerwehr-Logistikhalle in Sottrum fehlen, hat sie der Entwurfsplanung noch nicht zugestimmt.

Sottrum – Der Wunsch der Feuerwehren in der Samtgemeinde Sottrum nach einem gemeinsam genutzten Logistikzentrum im Wieste-Ort ist lange bekannt. Auch, dass als Standort der ehemalige Finke-Gebäudekomplex an der Bremer Straße auserkoren wurde. Rund eine Million Euro hat die Samtgemeinde für den Aufkauf investieren müssen. Mit im Paketpreis enthalten: ein benachbartes Grundstück. Mindestens fünf Jahre sind seit den ersten Vorüberlegungen, wie man nicht zuletzt auch das vor lauter Gerätschaften aus allen Nähten platzende Feuerwehrhaus in Sottrum entlasten könnte, vergangen.

Jetzt gilt es, nachdem die AG Feuerwehr sich in Abstimmung mit der Verwaltung bereits einstimmig für eine Entwurfsplanung ausgesprochen hatte, die Liegenschaft mit Leben zu füllen. Genauer: die grüne Halle, in die die Logistikkomponente der Brandschützer Einzug halten soll. Nur, zu welchem verbindlichen Preis ist der Ausbau am Ende zu bekommen? Die Summen, die jüngst im Feuerschutz-Ausschuss kursierten, ob nun 1,2 oder 1,3 Millionen Euro, erschienen den Politikern dann doch allzu vage, als dass sie sich in der Lage sahen, den Entwurf zur Beschlussfassung im nächsten Samtgemeinde-Rat mit gutem Gewissen freigeben zu können. Der tagt wieder Mitte Juni. Und wie Sottrums Erste Samtgemeinderätin Kerstin Wendt erklärte, sei es verwaltungsseitig das Ziel, diesen Termin auch möglichst einzuhalten, um so relativ zügig für die Feuerwehr zu einem Ergebnis zu kommen.

Doch nichts da: Vor dem Hintergrund der aktuell noch vielen Unbekannten wollen die Fraktionen erst verlässliche Zahlen sehen, um auch verlässlich zu dem Thema weiterberaten zu können. Darauf verständigte sich der Ausschuss am Ende einer gut einstündigen Debatte einstimmig. So wird eine Entscheidung im Rat wohl erst im September getroffen werden können.

Von einem Bauvolumen in Höhe von 750 000 Euro, das von der Verwaltung ursprünglich geschätzt worden war, ist man inzwischen jedenfalls weit entfernt. „Das war von uns auch naiv gedacht“, räumte Wendt ein. „Je konkreter wir in der Planung wurden, desto deutlicher gerieten die Kosten.“ Die betreffen etwa die Ertüchtigung der Fundamente sowie den Einbau von drei Toren.

Letztere Teilmaßnahme, erläuterte Peter Röndigs, der beauftragte Planer, sei für jeweils eine Fahrzeugbox vorgesehen. Ein bereits vorhandenes Einfahrtstor auf der nördlichen Seite käme nach Rücksprache mit der Feuerwehr-Unfallkasse (Fuk) indes nicht infrage. Dieses soll zum Eingangsbereich umgewidmet werden, in dessen Nähe auch ein Treppenhaus entstehen wird. Denn: Laut dem Planungsentwurf soll in der 513 Quadratmeter großen Halle auch noch ein Obergeschoss entstehen, in dem ein großer Schulungsraum sowie ein Büro untergebracht würden.

Der Grundriss zeigt es: In das Gebäude wird ein komplett neues Gebäude hineingesetzt. © Warnecke, Lars

Auf viele weitere Details, welche die spätere Raumnutzung betreffen, kam Röndigs zu sprechen. „Im Prinzip schaffen wir ein Gebäude in einem schon gedämmten Gebäude, mit dem alle Bedarfe aus Sicht der Feuerwehr erfüllt wären.“ Neben den drei Fahrzeugboxen gibt es eine Logistikkomponente mit verschiedenen Werkzeugen, ein Abhollager für die Ortsfeuerwehren im Falle eines Notfalls, eine große Kleiderkammer, Sanitäranlagen, Umkleiden, die nach Damen und Herren getrennt sind, ein kleines Archiv und – das Wichtigste – eine Atemschutzwerkstatt. „Dieses Programm ist auch mit allen Beteiligten abgestimmt worden – noch fehlen aber abschließende Gespräche mit der Unfallkasse“, so der Planer. Was das Dach der 20 Jahre alten Halle betrifft, bleibt dieses vom Ausbau komplett unberührt. „Es wäre also eine perfekte Winterbaustelle“, bemerkte Röndigs, der sich aus logistischen Gründen eindeutig dafür aussprach, die Maßnahme in konventionell massiver Bauweise und nicht im Holzrahmenverfahren durchzuführen.

Im Moment wird die grüne Halle, in der bereits der Gerätewart seinen Standort hat und in der ferner das zum Verkauf anstehende Feuerwehrfahrzeug aus Horstedt geparkt ist, noch mit Gas beheizt. Wie Kerstin Wendt mitteilte, soll der komplette Gebäudekomplex aber im Zuge der Netzerweiterung der Biogasanlage in Reeßum auf Nahversorgungswärme umgestellt werden. Auch der Kostenfaktor für einen solchen Anschluss steht bisweilen noch nicht fest, wie auch die Kosten für die Haustechnik. „Eine entsprechende Kalkulation muss noch von einem Fachingenieur ausgearbeitet werden, sodass wir die Zahlen nach derzeitigem Fahrplan spätestens erst Ende Mai vorlegen werden können“, gab der Planer zu verstehen.

Dass man unterm Strich in einen siebenstelligen Kostenbereich rutschen wird, davon ist er jedenfalls überzeugt. Und auch Wendt machte deutlich, dass man das aktuell geschätzte Bauvolumen von 1,2 bis 1,3 Millionen Euro selbst unter Berücksichtigung von Zuschüssen, etwa von der KfW-Bank (für einzelne Bauteile) oder vom Landkreis (für geplante Stellplätze), keineswegs günstiger bekommen wird. „Wo wir nachher genau in der Summe liegen, das können wir aufgrund der gestiegenen Baupreise heute noch nicht sagen.“

Andersherum Einsparungen hinsichtlich des erarbeiteten Raumkonzeptes vorzunehmen, konkret, das Obergeschoss wegzulassen, um zu schauen, wo man nachher einen Schulungsraum irgendwo anders unterbringen könnte, hält die Verwaltungsfrau für den falschen Weg. „Einstimmiger Beschluss war es, eine Logistikeinheit herzustellen, die vor allem die Ortsfeuerwehr Sottrum entlasten soll – daran sollten wir weiterhin festhalten.“