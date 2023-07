Die App für den Güterverkehr: Rotenburger Firma beteiligt sich an Logistik-Forschung

Von: Andreas Schultz

Nicht immer kann es so persönlich zugehen wie im Wachtelhof: In der Regel tauscht sich Nils-Olaf Klabunde mit seinen Projektpartnern digital aus. Den Fahrtverlauf einzelner Güterzüge hat er auf dem rechten Bildschirm im Blick. © Gath

Wissenschaftler und Softwareentwickler arbeiten an modernen Digitallösungen für den Güterverkehr. Auch eine Rotenburger Firma ist dabei.

Rotenburg – Wenn ein Rotenburger eine Reise zur Verwandtschaft im Allgäu plant, reicht ein Klick auf die Bahn-App: Dort werden die Fahrpläne verschiedener Bahngesellschaften in Echtzeit verknüpft, der Weg zum Bahnhof wird ebenfalls abgebildet. Was für den Personenverkehr längst zum Alltag gehört, ist für den Transport von Gütern noch Zukunftsmusik. Vergangene Woche haben sich in Rotenburg Wissenschaftler und Softwareentwickler aus ganz Deutschland getroffen, um an diesem Problem zu arbeiten.

Im Rahmen des Forschungsprojekts Hegel (Hypernetwork of German Logistics) kamen die Projektpartner zu intensiven Diskussionen im Wachtelhof zusammen. Eingeladen hatte die Rotenburger Softwarefirma 4PL Intermodal, ein Partner des Projekts. Geschäftsführer Nils-Olaf Klabunde beschreibt das Ausgangsproblem so: „Ein Spediteur muss wissen, wo was geht und das weiß der nur bedingt. Mangelnde Transparenz ist dabei das größte Hindernis.“

Professor Hanno Friedrich von der Kühne Logistics University in Hamburg ist Experte für mathematische Modelle. Er ist bei dem Projekt dafür zuständig, die gesammelten Daten in Computersprache zu übersetzen, damit daraus in Zukunft nutzerfreundliche Anwendungen entstehen können. Friedrich versucht, das komplexe Thema mit einem Beispiel zu veranschaulichen: „Wenn ein Hersteller Skilifte aus dem Allgäu mit verschiedenen Transportmitteln über den Hamburger Hafen in die USA transportieren will, ist das heute viel zu kompliziert.“

Wie kann man mehr Güter von der Straße auf die Schiene und aufs Binnenschiff bekommen?

Sogenannte intermodale Netzwerke, also etwa die Verknüpfung von Zugfahrplänen mit LKW-Routen, seien nirgendwo digital dargestellt. Ein Spediteur müsste also die verschiedenen Zugunternehmen telefonisch abklappern und dann jeden einzelnen Transport mit den LKW-Fahrern koordinieren. „Das führt dazu, dass die Firmen lieber vollständig auf LKW setzen, weil auf der Straße schon eine hohe digitale Transparenz gegeben ist“, sagt Friedrich.

Hier zeige sich auch die gesellschaftliche Relevanz der Forschung, denn ein übergeordnetes Ziel sei ein nachhaltigeres Transportwesen, erklärt Ole Hansen vom Berliner Logistikdienstleister 4flow: „Eine Frage lautet: Wie kann man mehr Güter von der Straße auf die Schiene und aufs Binnenschiff bekommen?“ 4flow optimiert die Logistik ihrer Kunden, die eigene Forschungsabteilung des Unternehmens koordiniert das Hegel-Projekt.

Laut Statistischem Bundesamt werden in Deutschland nur rund 19 Prozent des Güterverkehrs über die Bahn abgewickelt. Der Anteil der Binnenschifffahrt beträgt sogar nur sechs Prozent, Tendenz sinkend. Die restlichen Waren liegen auf Ladeflächen von LKW, die verhältnismäßig viel CO2 ausstoßen. Um gegenzusteuern, finanziert das Bundesverkehrsministerium die Forschung der Hegel-Partner mit über drei Millionen Euro.

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und das Nürnberger Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltung sammeln Daten, Professor Friedrich schreibt mit seinen Studenten Modelle, die Rotenburger Entwickler von Klabunde und die Hamburger Firma Ubilabs testen die Zwischenergebnisse in der Praxis – so in etwa läuft die Arbeitsteilung.

Eine derartige Kooperation von Wissenschaft und Privatwirtschaft sei in anwendungsbezogenen Fragen nicht ungewöhnlich, sagt Friedrich. Die theoretischen Modelle würden ohne die Erfahrungen aus der Praxis nicht viel bringen. Auch wenn die Firmen sich durch die ihre Beteiligung Vorteile für die Vermarktung zukünftiger Produkte erhoffen, will Friedrich dafür sorgen, dass das neue Wissen allen zur Verfügung steht: „Mein Ziel ist es nicht, Geld zu verdienen, sondern zu publizieren.“

Klabunde und sein zehnköpfiges Team können bereits auf fünf Jahre Praxiserfahrung blicken. 2018 haben sie damit begonnen, eine Fahrplan-App für den Schienengüterverkehr zu entwickeln. „Wir waren damals die ersten mit diesem Thema. Die App kommt bei den großen Speditionen sehr gut an, aber wir gehen Schritt für Schritt“, sagt Klabunde. Der nächste Schritt vom Hegel-Projekt besteht darin, die bisher gesammelten Daten in die bestehenden Netzwerke von Klabundes Produkten einzubinden, um die Praxistauglichkeit zu testen.

Und der letzte Schritt? „Unsere große Vision ist es, dass materielle Güter eines Tages so effizient und optimal fließen wie virtuelle Daten.“ Denn das erspare den Unternehmen nicht nur Kosten, sondern der Gesellschaft auch eine Menge Emissionen.