Apotheker im Landkreis Rotenburg schlagen erneut Alarm

Von: Judith Tausendfreund

Auch das Regenwetter verstärkt die Infektionswellen, doch die Apotheken können längst nicht alle gewünschten Medikamente liefern. © tausendfreund

Vor allem Antibiotika für Kinder sind aktuell wieder Mangelware. Hoffnung für die Sommermonate, trübe Aussichten für den Herbst.

Rotenburg – René Große, Inhaber der Apotheke Große mit Filialen in Rotenburg und Gnarrenburg sieht große Probleme bei der Versorgung mit Arzneimitteln. Vor allem Antibiotika für Kinder werde immer stärker zu einer Mangelware. „Wir sind eine der wenigen Apotheken hier und auch im Heidekreis, die noch Amoxicillin haben, weil wir das Mittel selber herstellen“, erklärt er. Doch damit sei bald Schluss, da die Rohstoffe nicht mehr zu beziehen sind. „Diese Sorge beschäftigt uns einen Großteil des Tages“, gibt er an. Der Mangel sei systembedingt und werde sich in Zukunft nicht auf Fiebersäfte und Antibiotika beschränken. „Das ist wirklich dramatisch“ – Große findet ganz klare Worte. Schon im Herbst letzten Jahres machten Lieferengpässe Schlagzeilen. „Doch dieser Engpass ist im letzten Herbst nicht zu Ende gegangen, sondern es wird immer schlimmer“, so Große weiter. Er und auch andere Apotheker würden seit Jahren davor warnen, doch nun spitze sich die Situation zu. In anderen Ländern, zum Beispiel in Holland, gebe es die entsprechenden Medikamente, und zwar schlichtweg, weil dort besser bezahlt werde.

Die Ärzte und wir Apotheker improvisieren ohne Ende. Die gewohnte Bandbreite an Medikamenten können wir nicht mehr bieten.

Auch Matthias Gutermann, Inhaber der Alten Apotheke in Visselhövede, sieht diese Probleme. Er beschreibt sie als vielschichtig. Mit Blick auf die Fiebersäfte für Kinder und einige andere Medikamente bezeichnet er die Situation als dramatisch. „Wichtig ist es aber, dass die Situation nicht generell dramatisch ist“, betont er. Man dürfe die Menschen nicht verunsichern.

Es gebe viele Medikamente, die aktuell nicht gut zu bekommen sind. Mithilfe von gegenseitigem Austausch, viel Aufwand, auch dem Einkauf zu schlechteren Konditionen, könne er und seine Kollegen in der Regel die Versorgung sichern. Der Aufwand sei enorm: „Ich könnte einen Mitarbeiter einstellen, der sich den ganzen Tag nur um dieses Thema kümmert. Es kostet Zeit, Geld und verursacht auch Ärger, da es oft zu Missverständnissen mit Ärzten und Patienten kommt“, schildert er. „Wir finden immer eine Lösung, aber es gibt momentan Bereiche, in denen wir wirklich keine Lösung finden“, wird er deutlich. Hier geht es um Antibiotika, vor allem für die Jüngsten.

Dass vor allem Kindermedikamente Mangelware sind, hat seiner Ansicht nach viele Gründe. Zum einen konnten die Kinder, die in der Coronazeit nicht im Kindergarten oder Schule waren kein normales Immunsystem aufbauen. Zum anderen waren die Kinder durch Masken zwar geschützt, „aber jetzt stecken die sich jede Woche neu an“. Die körpereigenen Abwehrstoffe fehlen, dadurch kam es flächendeckend zu vermehrten Krankheitsaufkommen. Ausgerechnet in dieser Phase kamen Lieferschwierigkeiten auf dem globalen Markt der Rohstoffe hinzu. Und nicht zuletzt ist durch die Rabattverträge der Krankenkassen Preisdruck entstanden. Neben der Notwendigkeit zu sparen sieht er die Versorgungssicherheit. „Diese Sicherheit muss, gerade für die Kinder, an erster Stelle stehen“, sagt er.

Wir sind eine der wenigen Apotheken hier und auch im Heidekreis, die noch Amoxicillin haben, weil wir das Mittel selber herstellen.

Hans-Erik Meyer, Gesellschafter eines Scheeßeler Apothekenverbunds, bestätigt ebenfalls die bedrückende Lage: „Die Situation ist nicht besser geworden“. Zwar gebe es jetzt etwas mehr Schmerz- und Fibersäfte. Antibiotika für Kinder, aber auch für Erwachsene, seien nach wie vor extrem schwer zu bekommen. „Die Ärzte und wir Apotheker improvisieren ohne Ende. Die gewohnte Bandbreite an Medikamenten können wir nicht mehr bieten“.

Durch die Preiserhöhungen, die von der Bundesregierung initiiert werden, verschiebe sich das Problem lediglich. „Wenn wir 20 Prozent mehr zahlen, dann bekommt eben ein anderes Land die notwendigen Medikamente nicht“, beschreibt er die Situation auf dem Weltmarkt. Seine Forderung: „Wir müssen die Produktion unbedingt nach Europa holen“. Wenn in Ländern wie China eine Krankheitswelle herrsche, „stehen wir hier im Regen.“ „Der Aufwand ist riesig, sowohl von uns als auch von den Eltern“, so Meyer. Es könne nicht angehen, dass in einem wohlhabenden Land wie Deutschland Eltern zig Kilometer durchs Land fahren auf der verzweifelten Suche nach Antibiotika für ihr Kind.

Große Schwierigkeiten sieht Meyer auch bei bestimmten Blutdruckpräparaten und starken Schmerzmitteln. „Noch gelingt es, Lösungen zu finden. Aber wir stopfen nur Löcher“. Hoffnung macht ihm nur der kommende Sommer und damit weniger Infektionen. Meyer blickt aber mit Sorge auf den kommenden Herbst. Abschließend hat er einen fast schon bitteren Rat: „Bleiben Sie gesund, etwas anderes kann ich Ihnen momentan nicht mit auf den Weg geben“.