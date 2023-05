Ann-Christin Beims will das Rotenburger Rathaus „nahbar“ machen

Von: Andreas Schultz

Rund drei Monate ist Ann-Christin Beims inzwischen „Mitarbeiterin für Presse und Öffentlichkeitsarbeit“ bei der Stadt Rotenburg. Vieles von dem, was sie tut, spielt sich im Hintergrund ab – dort werkelt sie am liebsten. © Schultz

Ann-Christin Beims ist seit rund drei Monaten Mitarbeiterin für Presse und Öffentlichkeitsarbeit im Rotenburger Rathaus und erzählt in unserer Serie „Unterwegs“ davon, dass hinter dem sperrig wirkenden Titel mehr steckt, als schöne Instagram-Postings für die Verwaltung.

Rotenburg – Ihre Tür stehe immer offen, sagt Ann-Christin Beims. Zumindest im Normalfall – in der zurückliegenden Woche war es vielleicht nicht optimal, spontan bei der „Mitarbeiterin für Presse und Öffentlichkeitsarbeit“ anzuklopfen, wie der neue Posten im Rotenburger Rathaus offiziell heißt. Ein mit Klebestreifen befestigter A4-Zettel warnt dort sinngemäß vor dem Eintritt ohne wichtiges Anliegen: Die Arbeit an der neuen Internetseite der Stadt erfordert höchste Konzentration.

Beims und Kollege Bernd Grünberg, im Rathaus für die Digitalisierung zuständig, konzentrieren sich seit vergangener Woche auf den Web-Auftritt. Dieser soll kommende Woche online gehen, „heiße Phase“ also. Daher ist ein Spaziergang durchs Grüne eine willkommene Ablenkung von der Bildschirmzeit. Mit einer Limo in der Hand geht es durch das sonnengeflutete Rotenburg in Richtung Ahe-Wald.

Neuer Job, altes Profil

„Normalerweise bin ich die, die Fragen stellt“, sagt die 34-Jährige. Sie stehe nicht gern im Vordergrund, ist es gewohnt, auf der anderen Seite von Kamera und Notizblock zu stehen: Drei Jahre hat sie das als Redakteurin bei der Rotenburger Kreiszeitung getan, zwei Jahre davor bei der Rotenburger Rundschau. Was die Wahl-Bothelerin als positive Seiten ihres neuen Jobs erzählt, den sie seit März im Rathaus bekleidet, klingt im Prinzip nach dem alten: „Mir macht Freude, dass es so abwechslungsreich ist. Man kann sich seinen Plan für die Woche machen, sich morgens auf den Tag einstellen und dann kann doch noch viel Unvorhergesehenes passieren“, sagt Beims. Sie müsse kreativ sein, mit Menschen arbeiten, Fotos und verständliche Texte erstellen, soziale Medien bedienen. Viel von ihrer Arbeit findet sich auf der Internetseite der Stadt, auf Instagram oder in Pressemitteilungen der Stadtverwaltung wieder. Eine zentrale Frage ihrer Arbeit: „Wie schaffe ich es, die Menschen für das zu interessieren, was im Rathaus passiert?“

Ich hatte Lust auf eine neue Herausforderung. Und es war eine gute Entscheidung. Es macht Spaß.

Zwei ältere Herren überholen uns Fußgänger: Während sie mit ihrem Kanu auf der Wümme die Wiedaumündung ansteuern, unterhalten sie sich angeregt. Es geht voran. Das könnte Beims auch über ihren beruflichen Werdegang sagen. Den Wechsel vom Journalismus in den öffentlichen Dienst habe sie nicht bereut. „Ich konnte viel davon mitnehmen“, sagt sie über ihre Fähigkeiten aus dem zurückliegenden Job. Auch das dort aufgebaute Netzwerk. Mit früheren Pressekontakten ist sie jetzt „per Du“ – viele sagten ihr nach dem Wechsel „Schön, dass du jetzt bei uns bist“. Die Aufnahme verlief positiv, wenngleich Beims noch nicht alle Mitarbeiter aus dem Rathaus kennt.

Viele Aufgaben spielen im Hintergrund

Aber das wächst. Spätestens mit den Aufgaben, deren Früchte der Betrachter von außen nicht so schnell sieht: die interne Kommunikation etwa. „Alle sollen mitgenommen werden“, sagt die Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit. Wie das ausgebaut werden kann, gehört zu den Fragen ihres Alltags. Zudem begleitet Beims etliche Projekte, so ist sie beispielsweise Teil der Steuerungsgruppe der Städtebauförderung.

Auch die Planung und Durchführung von Veranstaltungen steht auf ihrem Aufgabenzettel – im wahrsten Sinn des Wortes, denn die ehemalige Redakteurin hat natürlich einen eng beschriebenes Notizblatt zum Spaziergang mitgebracht. Das erste Event unter ihrem Dirigat ging mit der Podiumsdiskussion „Kitas in Not“ im April über die Bühne. Die Organisation sei in Zusammenarbeit mit Matthias Richter, Vorstand des Diakonissen-Mutterhauses, gelaufen. Man habe mit der Veranstaltung einen Nerv getroffen, den Saal gefüllt. „Die Resonanz ist da“, sagt Beims.

Mehr Transparenz, mehr mitnehmen

Eine Joggerin läuft an der Bank vorbei, die nahe der Gotthardbrücke am Wegesrand in den Wümmewiesen steht. Zwei Menschen mit journalistischer Vorbildung öffnen angesichts der schwitzenden Sportlerin ihre inzwischen durchgeschüttelten Limos, die prompt überlaufen. Sie behelfen sich mit Taschentüchern. Manchmal sind es die einfachen Dinge, die viel bringen. So auch bei der Umfrage zur Städtebauförderung: Rund 60 E-Mails liefen über eine schlichte Eingabemaske der Internetseite und auf direktem Wege ein. Neben Einzelpersonen stehen gern mal Familien, Nachbarschaften, Vereine mit Vorschlägen für Projekte in der Innenstadt hinter den Nachrichten. „Viele haben auch einige nette Worte dazugeschrieben, sich für die Möglichkeit zur Beteiligung bedankt“, sagt Beims. Wer möchte, kann darin einen Versuchsballon sehen: Eine ihrer Aufgaben ist das Entwickeln von Beteiligungsformaten. Dabei will sie neue Wege gehen, ausprobieren, notfalls auch mal scheitern.

Mehr Transparenz schaffen, mehr mitnehmen: Das waren Ziele, die hinter der Einrichtung der von ihr besetzten Stelle standen. Ein weiterer positiver Effekt für die Verwaltung: Presseanfragen sind gebündelt. Das entlaste auch die Mitarbeiter der Verwaltung.

Zeigen, was ist

Die Internetseite wird ein Dauerprojekt sein. Die Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit betreut das redaktionell, schreibt beispielsweise für die Seiten zu Kitas und Friedhöfen. Darüber hinaus wird es darum gehen, die einzelnen Bereiche des Rathauses vorzustellen. „Stadtverwaltung ist nämlich nicht nur Einwohnermelde- und Standesamt“, sagt die 34-Jährige und gibt zu: Über die neue Tätigkeit habe auch sie viel Neues über das Innenleben des Rathauses gelernt. Das will sie anderen erleichtern, dieses Innenleben „nahbar“ machen. Passende Worte fallen, als wir wieder vor dem Verwaltungssitz stehen: „Das Rathaus soll nicht unerreichbar sein“.