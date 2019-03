Angelika Dorsch verlässt SPD-Versammlung nach Äußerungen des Vorsitzenden

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Es hätte eine gewöhnliche, recht harmonische Hauptversammlung werden können, die der SPD Scheeßel. Nicht, dass die Wahlen zum Vorstand ein überraschendes Ergebnis hervorgebracht hätten – Jürgen Wahlers, Vorsitzender des Ortsvereins, sein Stellvertreter Hans-Georg Wagner und Beisitzer Johannes Hillebrand wurden am Donnerstagabend allesamt in ihren Ämtern bestätigt, einstimmig bei jeweils einer Enthaltung.

Auch, das wissen alteingesessene Beobachter, ist man es von den Scheeßeler Sozialdemokraten gewöhnt, auf ihrem Jahrestreffen leidenschaftlich über aktuelle Themen zu diskutieren – aus der kleinen wie auch der großen Politik. Und auch das verhaltene Mitgliederinteresse – nur ein gutes Dutzend des gegenwärtig 46 Köpfe zählenden Vereins waren in den Scheeßeler Hof gekommen – dürfte inzwischen niemanden mehr überrascht haben. So auch Wahlers selbst nicht, wie er eingangs der Sitzung, an der der Visselhöveder SPD-Kreistagsabgeordnete Lothar Cordts als Gastredner teilnahm, bemerkte.

Lange Rede, kurzer Sinn: An diesem Abend verließ Angelika Dorsch, ihres Zeichens Ratsfrau und Mitglied im Kreistag, wortlos und sichtlich angefressen die Sitzung, noch bevor sie überhaupt richtig angefangen hatte. Grund: In einem Machtwort, das sich ganz offenbar an die Bartelsdorferin richtete (deren Namen Wahlers aber nicht in den Mund nahm), rief der Vorsitzende zu mehr verbaler Disziplin hinsichtlich Äußerungen in den sozialen Medien auf. „Höflich, sachlich, bestimmt – das ist okay, aber ich möchte nicht, dass unter die Gürtellinie geschossen wird“, machte der Jeersdorfer in seinem Plädoyer deutlich. Damit bezog er sich auf Dorschs jüngste politische Kommentare auf Facebook, die sie im Zuge einer Diskussion um das Thema Eichenfällungen an der L 130 auf Höhe des Baugebietes Fuhrenkamp veröffentlicht hatte. Aus Wahlers‘ Sicht seien das nicht nur nicht nachvollziehbare Äußerungen seiner Parteigenossin, sondern auch solche, die seinen Worten nach „zu Schnellschüssen führen könnten, die dann irgendwann auf die gesamte SPD zurückfallen“ könnten.

„Wir müssen nicht noch nachtreten“

Das sah Detlev Kaldinski ein wenig anders. „Wenn jemand von uns auf Facebook rechtes Gedankengut verbreiten würde und damit der Fraktion oder der Partei als Ganzes schadet, ist der Einwand sicher berechtigt.“ So aber stünde es jedem Genossen durchaus frei, im sozialen Netzwerk im persönlichen Beitrag seine Meinung kundzutun. Schön und gut, entgegnete Wahlers. „Nur möchte ich, dass künftig einfach mehr auf die Wortwahl geachtet wird. Wir sind alle erwachsene Leute und müssen nicht noch nachtreten.“

Die „Protagonistin“ selbst hatte zu diesem Zeitpunkt schon längst das Weite gesucht. Im Gespräch mit unserer Zeitung wollte Angelika Dorsch am Tag nach der Versammlung schon nicht mehr ausschließen, ihr politisches Ehrenamt an den Nagel zu hängen: „Wenn der Broterwerb so viel mehr Spaß bringt, als die Freizeitbeschäftigung, sollte sich vielleicht etwas ändern. Darüber denke ich aktuell auf jeden Fall mal genauer nach.“ Deutlicher wurde sie am Freitagmorgen auf – na klar – Facebook. Dort schrieb sie, dass ihr am Vortag „wieder mal aufs Hinterhältigste in den Rücken geschossen wurde“.

„Gesteigerte Sachlichkeit und Gelassenheit“

Das letzte Wort auf der Versammlung hatte der Genosse Wolfgang Kirschstein, Sprecher der SPD/UGS-Ratsgruppe. Seine Ausführungen über den Status quo der Fraktionsarbeit gerieten vergleichsweise versöhnlich, sprach er doch von einer Arbeitsfähigkeit, die mit Blick auf das abgelaufene Jahr jederzeit gewährleistet gewesen sei. Gleichwohl werde die Bündnisgruppe, in der jeder politische Charakter seinen Platz finden würde, auch in Zukunft an ihrem Selbstverständnis arbeiten müssen „Gesteigerte Sachlichkeit und vor allem Gelassenheit sind hier die besten Leitmotive“, erklärte er.