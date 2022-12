Angela Ilievski kurbelt Visselhöveder Tourismus an

Von: Jens Wieters

Teilen

Angela Ilievski ist die neue Sachbearbeiterin für Tourismus, Kunst und Kultur, Jugend und Vereine im Visselhöveder Rathaus. © Wieters

Angela Ilievski ist neu im Visselhöveder Rathaus und hat sich auf die Fahne geschrieben, den Tourismus wieder voranzubringen.

Visselhövede – „Ja, ich möchte versuchen, den Tourismus rund um Visselhövede wieder ein Stück weit voranzubringen.“ Angela Ilievski ist zuversichtlich, dass ihr das aufgrund der bereits vorhandenen Infrastruktur und vor allem der vielen Natur drumherum auch gelingen wird. Und mit dieser Argumentation und einer gehörigen Portion Fachwissen im Gepäck hat sie offenbar auch beim Bewerbungsgespräch im Rathaus überzeugt, und darum ist Ilievski ab sofort Sachbearbeiterin für Tourismus, Kunst und Kultur, Jugend und Vereine.

„Es ist zwar nur eine halbe Stelle, aber ich glaube, dass wir eine Menge bewegen können“, sagt die Eversenerin, die an erfolgreiche Zeiten anknüpfen will, was den Fremdenverkehr an geht. Und dabei soll nicht nur die geografische Lage Visselhövedes als Tor zur Heide eine Rolle spielen, sondern auch: „Ich werde die Zusammenarbeit mit dem Tourow, dem Tourismusverband des Landkreises intensivieren.“

Denn bereits die unmittelbare Umgebung der Stadt biete enorm viel für Urlauber. „Zum Beispiel die Nordpfade in der Region, von denen der in Riepholm direkt vor der Haustür liegt.“ Aber auch in der Innenstadt selbst sei man mit dem Bürgerpark und den Visselseen sehr gut aufgestellt und natürlich seien Naturliebhaber in den vielen Wäldern ringsherum bestens aufgehoben. Nicht zu vergessen sei, das überaus große Angebot an Kunst und Kultur mit dem Kultur- und Heimatverein, dem „EigenArt“, dem „ArtOutlet“ und dem Theater Metronom.

Enge Kooperation mit dem „TouROW“

„Aber natürlich wollen wir unseren Standort inmitten der großen Freizeitparks wie den Heidepark in Soltau, den Serengeti-Park in Hodenhagen und den Ritter Rost Magic-Park in Verden ebenfalls in die Waagschale werfen“, hat die 51-Jährige bereits einige Pläne, um Visselhövede wieder besser als Tourismus ziel vermarkten zu können.

Bekanntlich gab es vor rund 30 Jahren einen hervorragend laufenden Fremdenverkehrsverein mit einer Vielzahl von privaten Vermietern. Alle zwei Wochen wurden am damaligen Haus des Gastes „Vissel-Sonntage“ veranstaltet, die ein buntes Programm für Einheimische und Touristen aller Generationen geboten haben. Hochzeit dieses Booms waren die ersten Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung, als jede Woche viele Busse aus Sachsen und Thüringen Visselhövede angesteuert haben – auch, weil die Menschen in der Vissel-Stadt günstiger übernachten konnten, als in Soltau, Walsrode oder Verden. „Ob wir allerdings an diese Zahlen herankommen, bleibt abzuwarten“, so Ilievski, die aus einer Bremer Familie stammt, die „schon immer mit Tourismus zu tun hatte, der uns im Blut liegt“.

Sieben Jahre Mallorca-Erfahrung

Das Rüstzeug für dieses Vorhaben hat sich die gelernte Reiseverkehrskauffrau unter anderem unter Spaniens Mittelmeersonne geholt. „Sieben Jahre habe ich im Robinson-Club auf Mallorca im Veranstaltungs- und Animationsbereich gearbeitet.“ Aber warum tauscht man ein Leben im warmen Klima gegen durchwachsenes norddeutsches Schmuddelwetter? „Weil es irgendwann anstrengend wird, sechs Tage in der Woche von frühmorgens, wenn man die eigene Unterkunft auf dem Hotelgelände verlässt, bis mindestens Mitternacht everybody´s darling zu sein“, sagt Ilievski, die aber nicht verhehlen will, dass es insgesamt sehr schöne Jahre gewesen seien, „aber irgendwann ist gut“. Nach einem beruflichen Zwischenstopp am österreichischen Wörthersee verschlug es sie aus persönlichen Gründen wieder in ihre Heimatstadt Bremen. Dort war sie zuletzt als Veranstaltungsmanagerin im Atlantic Grand Hotel tätig. „Aber irgendwie bin doch eher ein Landei als eine Großstadtfrau. So haben wir ein geeignetes Häuschen in Eversen gefunden und ich habe nach einen interessanten Job geguckt.“ Das Internet hat ihr die Visselhöveder Stellenanzeige ausgespuckt und Ende Oktober sei der Vertrag unterschrieben worden.