Kathrin Ehrke aus Lauenbrück reist für Hilfsgüter-Übergabe nach Odessa

Von: Lars Warnecke

Kathrin Ehrke im Kreise ihrer ukrainischen Freunde Oleksii Biletsky (v.l.), Mykola Shapoval und Stanislav Borodashkin. „Das Wiedersehen mit den Jungs war ziemlich emotional“, sagt die Lauenbrückerin. © Privat

Lauenbrück – Blitz-Besuch in der Ukraine: Für einen Tag ist Kathrin Ehrke aus Lauenbrück jetzt mit einem Bekannten nach Odessa gereist, um Gutes zu tun. Dafür waren sie hin und zurück fast 4 800 Kilometer unterwegs – mit dem privaten Auto. Die Hafenstadt ist seit Kriegsbeginn schon mehrfach Ziel russischer Angriffe gewesen. Über ihre Eindrücke vor Ort haben wir uns mit der 44-Jährigen unterhalten.

Frau Ehrke, was hat Sie genau nach Odessa geführt?

Freunde aus der Stadt Cherson haben mir eine Liste mit lebensnotwendigem, medizinischem Material geschickt – das fehlte. Wir haben in Lauenbrück dann bei einem extra dafür organisierten Hoffest Geld gesammelt und das Material beschafft. Man kann derzeit als Zivilist nur schwer und nicht sicher nach Cherson kommen – also haben wir uns in Odessa getroffen.

Wie hat es denn vorab mit dem Zoll beziehungsweise den Grenzübertritt funktioniert?

Erstaunlich entspannt. Wir sind von Moldawien aus in die Ukraine eingereist und es dauerte nur eine knappe Stunde. Ein paar Standardfragen, ein Blick in den Kofferraum und ein humorvolles „Willkommen in der Ukraine. Ist gerade besonders schön, bei uns Urlaub zu machen“. Erste Anzeichen eines Eintritts in ein Kriegsgebiet waren dann die Flüchtlingszelte des UNHCR, des Flüchtlingskommissariats der Vereinten Nationen. Die waren jedoch nahezu verwaist. Dann folgten auf den 43 Kilometern bis in die Stadt Panzersperren, Schützengräben und Militärkontrollen. Innerhalb dieses Verteidigungsrings wurden wir zweimal angehalten, aber nachdem die Soldaten verstanden haben, was wir machen, waren sie sehr freundlich.

Solche Graffitis sind im Stadtbild überall zu sehen. Übersetzt lautet die Botschaft: „Ruhm der Ukraine“. © Privat

Wie waren Ihre Eindrücke von der Situation in Odessa?

Das ist schwer, in Worte zu fassen. Zunächst einmal: Odessa ist trotz einer Art Belagerungszustand wunderschön, mit einer atemberaubenden Architektur und Geschichte. Der Strand ist nicht zugänglich, weil vermint, und die wichtigen Gebäude und Sehenswürdigkeiten sind mit Sandsäcken abgedeckt. Aber die Resilienz und die Standhaftigkeit der Ukrainer, von denen man häufig in den Nachrichten hört, ist dort quasi in der Luft zu spüren. Es gibt dort kaum ein Haus ohne ukrainische Flagge oder einem blau-gelben Graffiti. Die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, waren zwar müde, aber ungebrochen. An Aufgeben wird da nicht mal gedacht. Sie sind trotz all der traumatischen Erlebnisse stoisch, herzlich und unfassbar dankbar für unsere Unterstützung. Das Wiedersehen mit unseren Bekannten war dann ziemlich emotional. Sie leiten eigentlich ein Reisebüro, das aufgrund der aktuellen Lage umfunktioniert wurde zu einem Umschlagplatz humanitärer Hilfe und Hilfe für Militär, Territorialverteidigung sowie anderer Rettungskräfte. Eine Rettungssanitäterin vor Ort war völlig überwältigt von dem, was wir mitgebracht haben. Das sei so schwer zu bekommen, sie habe schon Menschen sterben lassen müssen, weil es nicht zu bekommen sei, sagte sie uns. Allein diese Aussage war die 4 758-Kilometer-Reise wert. Insgesamt versuchen die Leute dort ein Leben zu führen, das so normal wie nur irgend möglich ist. Wir waren beispielsweise lange in einem Café. Die Menschen lachen, hören Musik. Dass ich im Kriegsgebiet bin, merke ich am Summen der Generatoren. Daran, dass aus Pappbechern ausgeschenkt wird, weil gerade kein fließendes Wasser da ist, und daran, dass meine Freunde Erste-Hilfe-Taschen mit sich herumtragen. Wir haben zugesehen, am selben Tag das Land wieder zu verlassen. Die Jungs dort zurückzulassen, war für mich das Schwerste.

Medizinisches Material wie diese „Knochenbohrer“ werden im Kriegseinsatz dringend gebraucht. Möglich gemacht hat die Anschaffung eine Spendenaktion in Lauenbrück. © Privat

Haben Sie sich denn wirklich zu jeder Zeit sicher gefühlt?

Tatsächlich, ja. Wir hatten uns vorher ausführlich mit der aktuellen Lage in Odessa beschäftigt und an dem Tag gab es auch keinen Luftalarm. Kritisch war nur der Verkehr. Da es keinen Strom gab, waren alle Ampeln ausgefallen.

Bleibt es bei diesem einmaligen Engagement?

Nein, wir werden mit einigen Lauenbrückern Cherson auf jeden Fall weiter unterstützen. Es gibt viele Möglichkeiten, das zu tun und da entwickelt sich gerade etwas.