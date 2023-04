Alexander Bassen über die Stärken grüner Geldanlagen

Von: Andreas Schultz

Was kann „grünes“, soziales Anlegen verändern? Alexander Bassen weiß die Antwort. © Privat

„Kann ich mit meiner Geldanlage das Klima retten?“, fragt Alexander Bassen. Über das Thema wird er am vor der Niedersächsischen Tafelrunde in Rotenburg sprechen. Uns verrät er vorab: Nein, die Geldanlage allein rettet das Klima nicht.

Rotenburg – Wer Geld hat, lässt es für sich arbeiten: Angelegtes Kapital wirft im besten Fall Erträge ab. Doch lässt sich damit auch etwas für die Umwelt, vielleicht gar für die Menschheit tun? Das ist eine der Fragen, der Alexander Bassen am 27. April im Rahmen der Niedersächsischen Tafelrunde im Rotenburger Heimathaus nachgehen will. Seinen Vortrag „Kann ich mit meiner Geldanlage das Klima retten? Nachhaltige Geldanlage – Möglichkeiten und Grenzen“ können Besitzer inzwischen vergriffener Eintrittskarten hören. Uns gewährt er auch ohne Ticket einen Einblick.

Herr Bassen, was werden Sie der Tafelrunde erzählen?

Das weiß ich noch nicht genau. (lacht) Doch, es geht grundsätzlich um die Frage, ob man mit Kapitalanlagen grüne oder soziale Veränderungen bewirken kann. In den letzten Jahren hat das Thema nachhaltige Geldanlagen stark an Bedeutung gewonnen.

Warum das?

Da gibt es unterschiedliche Gründe. Große institutionelle Investoren wie Pensionskassen und Versicherungen messen dem Thema in der langfristigen Anlage mehr Bedeutung zu. Dann haben wir neue Gesetze auf EU-Ebene und in Deutschland, dann das erleichterte Sammeln von Nachhaltigkeitsinformationen durch die Bereitschaft der Unternehmen, zu berichten. Und natürlich das veränderte Verhalten von uns als Verbraucherinnen und Verbraucher, zum Beispiel bei der Mobilität, bei der Energieversorgung. Das sind die typischen Treiber. Am wichtigsten scheint mir aber das Thema Regulierung.

Was ist damit gemeint?

Seit 2019 gibt es durch die EU-Kommission die sogenannte Offenlegungsverordnung. Die hat für die Banken und Fondsgesellschaften eine ganze Reihe von Konsequenzen. Erst mal müssen sie ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in dem Bereich Nachhaltigkeit schulen. Dann müssen sie eine adäquate Beratung für diese Produkte anbieten. Und sie müssen klassifizieren, wie nachhaltig ihre Fonds sind.

Wird nicht auch viel mit Anlagemöglichkeiten geworben, die nur vermeintlich grün sind?

Am Anfang haben sie noch alle gesagt: Unsere Anlagen sind alle dunkelgrün. Dann haben Verbraucherschützer dagegen geklagt und auch die Wirtschaftsprüfer haben ihre Zweifel angemeldet. Das hat dazu geführt, dass die Fonds-Gesellschaften kritischer mit ihren eigenen Anlagen sind. Im Zweifel klassifizieren sie diese lieber als hellgrün, weil sie Angst haben, dass solche Klagen von Verbraucherschützern nicht nur finanzielle Nachteile nach sich ziehen, sondern auch den Ruf schädigen. Daher sind wir auf dem Weg, dass das Thema „Greenwashing“ deutlich an Bedeutung verliert.

Was bedeutet das für private Anleger?

Die Regulierung hat dazu geführt, dass es aus Perspektive der privaten Anleger sehr viel mehr Möglichkeiten gibt, Geld unter Nachhaltigkeitskriterien anzulegen. Der Fonds-Markt für Privatanleger hat sich in den letzten Jahren sehr dynamisch entwickelt. Dass man dafür nicht auf Rendite verzichten muss, wird ein Thema des Vortrags sein, natürlich werde ich auch auf die Greenwashing-Diskussion eingehen. Und auch um die Wirkung soll es gehen: Wer Geld anlegt, will eine Verzinsung haben, die zum Risiko passt. Auf der anderen Seite möchte er Nachhaltigkeitsziele erreichen. Also werde ich mich der Frage widmen, wie man das überhaupt messen kann.

„Kann ich mit meiner Geldanlage das Klima retten?“ steht im Vortragstitel – kann ich?

Das Klima retten kann man damit allein sicher nicht. Aber man kann Schritte in die Richtung gehen. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Weil man auf der einen Seite entscheiden kann, in was für Unternehmen und Anlagen investiert wird. Und das müssen nicht nur die sein, die schon grün sind, sondern auch die, die eine Transformation unterstützen. Wir werden das Klima natürlich nur retten, wenn wir die gesamte Wirtschaft umstellen. Und da kann man für Investitionen grüne Kriterien berücksichtigen. Es ist ein wichtiger Baustein, diese Transformation zu finanzieren. Jeder, der als Privatanleger eine Anlageentscheidung trifft, kann dabei entscheiden, ob er grüne Kriterien berücksichtigt oder eben nicht.

Zur Person Alexander Bassen Dr. Alexander Bassen ist Professor für Kapitalmärkte und Unternehmensführung an der Universität Hamburg, Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Er lehrt in den Bereichen Investition und Finanzierung, sowie Sustainable Finance and Accounting. Er ist Mitglied im wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderungen der Bundesregierung (WBGU) sowie Beobachter im Sustainable Finance-Beirat der Bundesregierung. Zudem war er Mitglied der European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) Project Task Force EU Sustainability Reporting Standard (PTF ESRS), im Rat für Nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung und der G7 Impact Task Force. Der 57-Jährige ist an der Arbeit an einem europäischen Nachhaltigkeitsberichtstandard der EFRAG beteiligt, der in Deutschland für Unternehmen gelten wird, die mehr als 250 Mitarbeiter haben – rund15 000 Firmen. Die Wurzeln des Hamburgers liegen in Rotenburg, er kam dort zur Welt, seine Eltern leben dort, die Familie betreibt vor Ort ein Autohaus.

Was sind typische Kriterien für nachhaltige Geldanlagen?

Am Kapitalmarkt gibt es drei Gruppen von Kriterien. Die werden unter ESG – Evironment, Social und Governance – zusammengefasst. Bei den Umweltkriterien finden wir CO2, Verschmutzung, Einfluss auf Gewässer, Biodiversität, Kreislaufwirtschaft. Bei den sozialen Kriterien geht es um die Lieferkette und um Arbeitsbedingungen: Gibt es dort beispielsweise Kinderarbeit? Kann man sich als Gewerkschaft organisieren? Bei der Unternehmensführung geht es zum Beispiel um den Umgang mit Whistleblowern, die Rollen von Geschäftsführung und Vorstand oder ob in der Entlohnung Nachhaltigkeitskriterien gegeben sind.

Wie lukrativ sind nachhaltige Anlageformen im Vergleich zum konventionellen Anlegen?

Es gibt zumeist keinen Unterschied, wenn man in Fonds investiert. Umfangreiche Untersuchungen zeigen das, natürlich gibt es einzelne Studien, die etwas anderes sagen. Wir haben mal 2 000 akademische Studien zu diesem Thema ausgewertet und festgestellt, dass es bei Fonds in ungefähr 80 Prozent der Fälle in der Rendite keinen Unterschied zwischen nachhaltigen und anderen Fonds gibt. Wenn man auf Unternehmensebene geht, ist das durchaus anders. Nachhaltige Unternehmen schneiden langfristig gesehen deutlich besser ab als die nicht nachhaltigen. Hier finden wir in 90 Prozent der Fälle entweder eine bessere oder zumindest eine gleich gute Performance.

Was sind die Grenzen, die Ihr Vortrag andeutet?

Sie sind nicht immer in der Lage, zu identifizieren, wann eine Anlage grün ist und wann nicht. Unternehmen müssen bald darüber berichten, wie viel CO2-Ausstoß sie haben, wie viel Abfall sie produzieren, ob sie Kreislaufwirtschaft betreiben. Die Analysequalität basiert immer auf der Qualität der Daten, die vom Unternehmen zur Verfügung gestellt werden – und da liegt eindeutig eine Grenze. Das ist auch der Punkt, wo wir [Anm. gemeint ist die European Financial Reporting Advisory Group, siehe Kasten] mit unserem europäischen Standard eingreifen: Wir sind von der EU Kommission beauftragt worden, einen Standard zu entwickeln, auf dessen Grundlage die Unternehmen berichten müssen. Eine weitere Grenze zeigt sich bei der Frage nach Interessenskonflikten. Wenn man sich beispielsweise das Klimaziel ansieht, wie wir es in der Atomdiskussion gesehen haben. Da könnte man natürlich sagen, es macht kurzfristig total Sinn, Atomkraftwerke weiterzubetreiben. Damit sind aber die ganzen anderen Probleme, die damit verknüpft sind – Sicherheit, was mache ich mit dem Müll – außen vor. Wir haben es bei dem Thema Nachhaltigkeit permanent mit Zielkonflikten zu tun.