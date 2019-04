Nach vergeblichen Löschversuchen der Nachbarn: Schuppen brennt nieder

Auch wenn die ersten Löschversuche der Nachbarn, die das Feuer entdeckten, vergeblich waren, konnte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen.

Ahausen – In Ahausen ist in der Nacht auf Montag bei einem Feuer ein Schuppen im Garten eines Einfamilienhauses an der Straße Hinter den Höfen zerstört worden. Das berichtet die Feuerwehr.

Nachbarn hatten das Feuer entdeckt, die Einsatzkräfte alarmiert und vor deren Eintreffen bereits erste Löschversuche unternommen, teilt Erik Robin, Sprecher der Feuerwehren in der Samtgemeinde Sottrum, mit. Nach 20 Minuten konnte Einsatzleiter Thorsten Willenbrock „Feuer aus“ an die Leitstelle melden. Nachgehend wurde der Brandrest des Schuppens noch zerlegt und abgelöscht.

Zwischenzeitlich stellte die Feuerwehr einen benachbarten Gastank vorsichtshalber unter Beobachtung. Die Wehren aus Ahausen, Eversen, Unterstedt und die Einsatzleitguppe der Samtgemeinde Sottrum waren mit 46 Einsatzkräften vor Ort. Zur Schadenshöhe konnten vor Ort noch keine Angaben gemacht werden. Gegen 2.15 Uhr war der Einsatz beendet.

mro

Rubriklistenbild: © dpa-avis