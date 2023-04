Ein Visselhöveder Markt wie er früher war

Von: Jens Wieters

Christiane Wuttke (v.l.), Barbara Schliep, Steffi Zager und Tina Gräf holen die alten Zeiten zurück an die Vissel. © Wieters

Es ist noch sehr lange hin, bis das neue Konzept greifen soll, aber Christiane Wuttke, Barbara Schliep, Steffi Zager und Tina Gräf planen die „Adventsstadt Visselhövede“.

Visselhövede – „Man gar nicht früh genug mit den Planungen beginnen“, sagt Barbara Schliep vom Visselhöveder Kultur- und Heimatverein. Sie erinnert beim Pressegespräch zum neukonzeptionierten Weihnachtsmarkt an ihren Auftritt im vergangenen Jahr, als die Werbefotos für die Ausstellung im Heimathaus geschossen worden waren. „Oben mit Weihnachtsmannmütze und untenrum in kurzer Hose und mit Flipflops bei 36 Grad.“

Und auch jetzt sind es noch knapp acht Monate hin, bis das Fest steigt, das der Kultur- und Heimatverein, die Kirchengemeinde sowie das Café und Spezialitätengeschäft „Tante Steffi“ gemeinsam auf die Beine stellen und viele Visselhöveder an längst vergangene Zeiten erinnern soll: Ein Weihnachtsmarkt, wie er früher einmal war. Der Titel steht bereits: Visselhöveder Advent – Wir für Visselhövede. Auch das Datum ist fest: 9. und 10. Dezember.

An drei Standorten sollen die Besucher die weihnachtliche Atmosphäre in vollen Zügen erleben können, haben sich Schliep, Christiane Wuttke, Vorsitzende des Vereins, sowie Tina Gräf von der Kirchengemeinde und Steffi Zager, Chefin von „Tante Steffi“, ein Konzept ausgedacht, dass es in dieser Form noch nicht in Visselhövede gegeben hat.

Buden mit Totenköpfen auf bunten T-Shirts wird es nicht geben

Die Frauen planen nicht nur mit Buden und Ständen, an denen es passend zum Fest Dekoartikel und Geschenke gibt, sondern ein „kleines Highlight wird sicherlich auch unsere Weihnachtskutsche sein“, so Zager. Mit Pferd und dekoriertem Wagen wird nämlich eine Art Shuttle-Service eingerichtet, der die Besucher, die nicht so gut zu Fuß sind, oder auch kleine Kinder von einer „Location zur anderen bringt“, wie Gräf den Rundkurs beschreibt. Sie und weitere Mitstreiter der Kirchengemeinde werden in den nächsten Monaten das „himmlische Vergnügen“ rund um die Visselquelle organisieren, das im vergangenen Dezember zu den Höhepunkten im Visselhöveder Veranstaltungskalender gezählt hatte, und in diesem Jahr während des Veranstaltungswochenendes am Sonntag gefeiert wird.

Beide Tage ist aber der Kultur- und Heimatverein aktiv, der in bewährter Form rund 30 Kunsthandwerker im Heimathaus und auf dem Vissel-Hof zu Gast hat. „Das wird ein runder Geburtstag, weil wir den Markt zum 30. Mal veranstalten“, so Wuttke.

Ein paar hundert Meter weiter hält die Kutsche dann an der Großen Straße vor dem Geschäft von Steffi Zager, die einen „kleinen Weihnachtswald mit vielen Überraschungen für Groß und Klein“ aufbauen will.

Noch sei natürlich längst nicht alles in trockenen Tüchern und es würden auch noch Gespräche mit weiteren Vereinen und Organisationen geführt, aber „grundsätzlich soll dieser neugestaltete Weihnachtsmarkt der Auftakt sein zur Adventsstadt Visselhövede, die dann nach und nach entstehen soll“, sind sich die vier Frauen einig. Sie wollen mi dem neuen Konzept den bisher immer etwas stiefmütterlich angenommenen Markt auf ein neues Level heben.

„Als Kinder haben wir damals schon Wochen vorher dem Markt entgegengefiebert und dann sehr viel Spaß dort gehabt. Es wäre schön, wenn wir dieses Gefühl wieder rüberbringen könnten“, so Wuttke. Und darum werde es auch nur Stände zu sehen geben, die eine besinnliche Zeit zum Ausdruck brächten. „Buden mit Totenköpfen auf bunten T-Shirts wird es nicht geben“, stellt Tina Gräf klar.