Aktion gegen „Geisterradler“: Achtung, falsche Seite!

Von: Guido Menker

Für mehr Sicherheit: Christoph Steinke (l.), Uwe Bausdorf und Heike Mahnke machen sich an die Arbeit. © Menker

Polizei und Verkehrswacht auch im Landkreis Rotenburg beteiligen sich an einer landesweiten Aktion, um die Sicherheit für Radfahrer zu erhöhen. Jetzt haben sie die „Geisterradler“ in den Fokus genommen.

Rotenburg – Polizei und Verkehrswacht in Rotenburg legen noch einmal nach. Bereits vor wenigen Wochen hatten sie gemeinsam an mehreren Straßen im Stadtgebiet Hinweise an bunten Fahrrädern platziert, um Autofahrer daran zu erinnern, dass sie doch bitte den Mindestabstand einhalten, wenn sie Radfahrer überholen wollen. Jetzt richten sie sich allerdings direkt an die Radfahrer – mit Piktogrammen auf jenen Radwegen, auf denen Radfahrer immer wieder die falsche Seite nutzen.

„Es geht uns um die Sicherheit der Radfahrer“, betont Christoph Steinke von der Rotenburger Polizeiinspektion, der sich an diesem Morgen auf dem Radweg an der Bergstraße an die Arbeit macht. Er legt eine Schablone auf den Boden, seine Kollegin Heike Mahnke zückt die Spraydose mit neongrüner Farbe und sprüht los. „Achtung, falsche Seite“ ist nun auf dem Weg zu lesen.

„Mit ausdrucksstarken und symbolträchtigen Aktionselementen, platziert an unfallträchtigen Straßen und an Kreuzungen im urbanen Raum, wollen wir die Menschen erreichen“, hatte Kirsten Lühmann, Vizepräsidentin der Landesverkehrswacht Niedersachsen, im Sommer gesagt. Es war der Start einer landesweiten Kampagne mit dem Ziel, den Radverkehr in Niedersachsen sicherer zu machen. Landesweit sollen damit wichtige Regeln zum Radverkehr transportiert werden. Verkehrsteilnehmer sollen auf ihr Fehlverhalten hingewiesen werden, und nicht zuletzt wirbt die Kampagne für mehr Rücksichtnahme. Vor allem die objektive, aber auch die subjektive Sicherheit müsse sich für Radfahrende deutlich verbessern. Das gehe nur im Miteinander und unter Einhaltung der Verkehrsregeln, hießt es zum Auftakt der Kampagne im Sommer.

Man informiere nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern wolle sympathisch aufklären und sensibilisieren. Mit den neuen Piktogrammen auf Radwegen versuche man, dem Fahren auf der falschen Straßenseite zu begegnen. „Dieses Fehlverhalten findet häufig im Wissen um das falsche Verhalten statt. Die damit verbundenen Risiken, wie Abbiege- und Einmündungsunfälle, werden aber leider nicht bedacht“, so Lühmann. Sichere Mobilität fange immer mit gegenseitiger Rücksichtnahme, Verständnis und Perspektivwechsel an.

Darauf setzen auch die Polizei sowie die Verkehrswacht in der Kreisstadt. Die neuen Piktogramme werden jetzt nicht nur an der Bergstraße, sondern auch an der Glockengießerstraße, an der Fuhrenstraße / Ecke Lohmarkt sowie an der Verdener Straße auf dem Radweg zwischen den Berufsbildenden Schulen (BBS) und der Wiesenstraße zu sehen sein, erklärt Christoph Steinke.

Mit von der Partie sind bei der Sprühaktion Uwe Bausdorf als Vorsitzender der Kreisverkehrswacht sowie seine Mitstreiter Winfried Reimann und Horst Wilshusen. „Das Radfahren ist in einigen Bereichen in Rotenburg wirklich eine Katastrophe“, sagt Bausdorf. Keiner widerspricht ihm. Es ist mitunter gefährlich. „Geisterradler“ setzen ihre Sicherheit besonders aufs Spiel. „Autofahrer rechnen ganz einfach nicht damit, wenn ein Rad von der falschen Seite angefahren kommt.“ Besonders schwierig sei es für sie etwa, wenn sie von einem Grundstück aus auf eine Straße fahren wollen. Hinzu komme, dass vor allem die E-Biker vielfach sehr schnell unterwegs seien – „sie fahren oft am Anschlag“ dessen, was der Motor hergibt.

An der breit angelegten Öffentlichkeitskampagne für mehr Sicherheit im Radverkehr ist auch das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung beteiligt. Die klare Ansage dazu im Sommer: Die im Rahmen des Fahrradmobilitätskonzeptes vorgesehene Kampagne zur Verbesserung der Radverkehrssicherheit komme genau zur richtigen Zeit, weil die Unfallzahlen nach Rückgängen in den Jahren 2020 und 2021 wieder anfangen zu steigen. Niedersachsen wolle seinen Status als Fahrradland behaupten und weiter ausbauen. Ein Baustein sei dabei die verbesserte Sicherheit für die Radfahrenden. Hierbei helfe es, wenn alle sich an die geltenden Regeln halten und gegenseitig Rücksicht aufeinander nehmen.

An diesem Vorhaben beteiligen sich Verkehrswacht und Polizei auch in Rotenburg gerne. Und damit diese Arbeit auch möglichst viele Menschen erreicht, kümmert sich Kommissarin Mirjam Glades um die passenden Fotos bei Instagram.