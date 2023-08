Teil-Abriss des Rotenburger Ratsgymnasiums ist abgeschlossen

Von: Tom Gath

Teilen

Alles, was vom oberen Teil des 100er-Trakts übrig geblieben ist: ein Haufen geschredderter Beton. © gath

Der 100er-Trakt des Ratsgymnasiums ist Geschichte. Pünktlich zum Schulstart sind die Abrissarbeiten beendet. Nun beginnt der Bau des neuen Gebäudes - ein „Clustertrakt“, wie der stellvertretende Schulleiter sagt.

Rotenburg – Viel ist von dem 100er-Trakt des Rotenburger Ratsgymnasiums nicht mehr übrig: Ein Bauschutt-Brecher zerkleinert die letzten Betonreste. Metall, Holz und Dämmmaterial wurden bereits abtransportiert. Die geschredderten Überbleibsel der einstigen Wände könnten schon bald als Asphalt auf Rotenburgs Straßen landen, erklärt Jonas Kruse.

Der stellvertretende Schulleiter ist am Ratsgymnasium für die organisatorischen Fragen zuständig. Seit dem Start des 28-Millionen-Bauprojekts an der Gerberstraße fällt nicht nur das Basteln an Stundenplänen in seinen Aufgabenbereich, sondern auch die Koordination des Schulalltags auf einer Baustelle. So musste er unter anderem dafür sorgen, dass die Arbeiten während der Abitur-Klausuren ruhten, was problemlos gelungen sei. „Wir sind bald so weit, dass man anfangen kann, neu zu bauen. Das ist dann auch nicht mehr so laut wie der Abriss“, sagt Kruse. Im September soll der Kran kommen, dann wird eineinhalb Jahre am neuen „100er“ gebaut.

Loch in Wand des Altbaus

Läuft also alles nach Plan? Im Prinzip ja, sagt Kruse. Lediglich ein kleinerer Zwischenfall habe dazu geführt, dass eine Baggerschaufel plötzlich im Altbau hing. Auf den Plänen sei eine doppelte Wand zum 100er-Trakt eingezeichnet, wo tatsächlich nur eine Wand vorhanden war. Die Bauarbeiter haben das ungeplante Loch nun provisorisch mit Holzplatten abgedichtet, der betroffene Bereich soll während einer späteren Bauphase ohnehin saniert werden.

Jonas Kruse koordiniert den Schulalltag mit den Bauarbeiten, die insgesamt bis 2026 dauern sollen. © Gath

Der über die Sommerferien abgerissene 100er-Trakt bot wenig Potenzial für eine Sanierung: verschachtelte Räume ohne Barrierefreiheit, schlechte Akustik und eine katastrophale Energiebilanz. „Außerdem entsprach die Raumaufteilung nicht mehr der modernen Pädagogik. Man braucht eine gesunde Mischung aus Frontalunterricht und Gruppenarbeit, deshalb bemühen wir uns, in Zukunft flexibel zu sein“, sagt Schulleiterin Iris Rehder.

Moderne Schularchitektur

Clustertrakt nennt sich diese zeitgemäße Schularchitektur, die im Neubau realisiert wird. Das alte Konzept von einem langen Flur mit vielen Seitentüren hat ausgedient. Stattdessen werden die einzelnen Räume für den Kunstunterricht durchgängig mit Türen verbunden und könnten so etwa für eine Ausstellung zu einem zusammenhängenden Raum-Ensemble verschmelzen.

Der Unterricht könnte also auch draußen stattfinden und die Schule öffnet sich so noch mehr gegenüber der Stadt.

Im vorderen Bereich des Gebäudes entsteht zudem ein großer, offener Bereich für Gruppenarbeit. „Der Raum als dritter Pädagoge“, heißt laut Rehder die dahinter stehende Idee. Neben dem Lehrpersonal und den Mitschülern trägt demnach auch die räumliche Gestaltung wesentlich zum Lernerfolg bei. Kruse erklärt einen weiteren Baustein dieser Gestaltung: „Im Erdgeschoss können große Türen zur Gerberstraße geöffnet werden. Der Unterricht könnte also auch draußen stattfinden und die Schule öffnet sich so noch mehr gegenüber der Stadt.“

Der neue 100er-Trakt entsteht zum Teil auf dem Keller des alten Gebäudes. Ein weiterer Teil wird komplett neu gebaut, um mehr Platz für immer größer werdende Klassen zu schaffen. Bis es so weit ist, müssen nicht nur die Kunstlehrer, sondern ab dem kommenden Schuljahr auch die naturwissenschaftlichen Lehrkräfte in „Interimsklassenräumen“ unterrichten.

Nostalgische Gefühle bei Ehemaligen

Von „Containern“ möchten Rehder und Kruse nicht sprechen, denn die provisorischen Leichtbauten sind größer und besser ausgestattet als die ehemaligen Räume im 100er-Trakt. Die Schüler erwartet dort nicht nur digitale Tafeltechnik, sondern auch eine nagelneue Abzugshaube für den Chemieunterricht.

Ab 2024 wird auch der 300er-Trakt umgebaut, die Lehrer müssen ihren Kaffee dann in der Aula trinken. Rehder und Kruse blicken mit Freude auf ihr neues „Rats“. Gleichzeitig bieten die Veränderungen auch Anlass, um in der Vergangenheit zu schwelgen. Beim Umzug des Kunst-Fachbereichs haben viele Kollegen mit angepackt und teilweise jahrzehntealte Werke aussortiert.

Und viele Ehemalige würden die Gelegenheit nutzen, mal wieder vorbeizuschauen. Für die verschwindet mit der maroden Bausubstanz des 100er-Trakts schließlich auch ein Teil ihrer Jugend, weiß Rehder: „Ein ehemaliger Schüler hat sich sogar ein Stück Bauschutt als Erinnerung mitgenommen.“ Für Nachahmer ist es dafür nun zu spät. Bis auf Kies und ganz viel Staub ist nicht mehr viel zu holen.