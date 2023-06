70 Jahre DDR-Volksaufstand: Zeitzeugin berichtet in Rotenburg

Von: Tom Gath

Manuela Morgenstern berichtete von ihren Repressionserfahrungen in der DDR. © Kratzmann

Schüler vom Rotenburger Ratsgymnasium haben mit der Zeitzeugin Manuela Morgenstern über ihre Inhaftierung in der DDR gesprochen. Anlass war eine Ausstellung im Kreishaus zum 17. Juni 1953.

Rotenburg – Keine vier Jahre nach der Gründung der DDR gehen im Osten Deutschlands Hunderttausende Menschen auf die Straße und fordern den Rücktritt des SED-Regimes. Am 17. Juni 1953 wird der Aufstand blutig niedergeschlagen, die deutsche Wiedervereinigung rückt in weite Ferne. Aber auch für die Menschen vor Ort verändert sich das Leben nach diesem Tag drastisch.

Das Allerschwerste ist, dass ich nie mit meinen Eltern darüber reden konnte.

Im Rahmen einer kleinen Ausstellung im Rotenburger Kreishaus hat die Zeitzeugin Manuela Morgenstern von ihren Repressionserfahrungen im Einparteienstaat berichtet. Anschließend ist sie mit Elftklässlern vom Ratsgymnasium, die sich vorab mit Morgensterns Biografie beschäftigt hatten, ins Gespräch gekommen.

Eine Mauer des Schweigens

„Das Allerschwerste ist, dass ich nie mit meinen Eltern darüber reden konnte. Mein Vater hat das Gespräch immer abgeblockt“, antwortet Morgenstern auf die Frage eines Schülers, was sie bis heute am meisten prägt. Auch wenn Morgenstern ihr eigenes Schweigen irgendwann brechen konnte, ist ihr Weg der persönlichen Aufarbeitung noch längst nicht abgeschlossen. Den Antrag auf Einsicht in die Stasi-Akte ihres Vaters hat sie schon zwei Mal ausgefüllt – und dann doch nicht abgeschickt. „Aber irgendwann wird es passieren“, ist sich die 68-Jährige sicher.

Erst vergangene Woche hat sie nach 50 Jahren erstmals einen prägenden Ort ihrer Jugend besucht: das berüchtigte Stasi-Gefängnis in Berlin-Hohenschönhausen. Ein halbes Jahr saß die damals 17-Jährige dort in Einzelhaft, bevor sie noch mal so lange ins Frauengefängnis Hoheneck verlegt wurde. „Versuchte Republikflucht“ lautete das Urteil, das die Jugendliche aus ihrem Leben riss.

Idyllische Kindheit ohne Meinungsfreiheit

Die Jahre davor wuchs sie recht behütet im kleinen Mirow an der mecklenburgischen Seenplatte auf, ist sogar bis zur Sekretärin der staatlich gesteuerten Jugendorganisation FDJ aufgestiegen. Doch trotz dieses vermeintlich normalen Lebens fehlte ihr und vor allem ihren Eltern etwas: das Recht auf freie Meinungsäußerung und der Kontakt zu den Verwandten im Westen.

Geschichte wird so sehr viel bewegender vermittelt, als wenn man einfach nur Fakten über den 17. Juni liest.

„Die Folgen des 17. Junis habe ich seit meiner Geburt gespürt“, ist sich Morgenstern sicher. Denn nach dem Aufstand wurde der Überwachungsapparat massiv ausgebaut und auch die sogenannte Normenerhöhung, gegen die sich die Proteste anfangs richteten, wirkte sich auf Morgenstern aus.

Das SED-Regime begegnete der brachliegenden Wirtschaft mit einer Erhöhung des Arbeitspensums. Damit Morgensterns frisch gebackene Mutter schnell an ihren Arbeitsplatz zurückkehren konnte, wurde Morgenstern schon 14 Tage nach ihrer Geburt in eine Wochenkrippe überführt. Mutter und Vater sah sie jahrelang nur samstags.

Die Flucht in den Westen

Morgensterns Eltern waren beide Lehrer und standen auf einer „schwarzen Liste“ der Stasi, weil sie wiederholt Kritik an der Regierung geäußert hatten. „Man musste dem Staat bedingungslos dienen oder mit erheblichen Repressalien rechnen. Meine Eltern mussten ständig zu Gesprächen mit der Partei erscheinen, wo ihnen mit einer Kündigung gedroht wurde“, erinnert sich Morgenstern.

Deshalb der Entschluss, im August 1972 mit Fluchthelfern in den Westen zu kommen. Doch einer der Schleuser war Mitarbeiter der Stasi und der Fluchtversuch endete in einer Panzergarage an der Grenze und schließlich im Gefängnis. Ein Jahr später wurde Morgenstern von der Bundesrepublik freigekauft und begann ein neues Kapitel ihres Lebens in Bremen – ohne jemals mit ihrer Familie über das Erlebte zu sprechen.

Kreisverwaltung erinnert an „Demokratiegeschichte“

Mit dieser sehr persönlichen Geschichte möchte der Landkreis die Erinnerung an den 17. Juni, der in der Bundesrepublik bis 1990 als „Tag der Deutschen Einheit“ gefeiert wurde, wachhalten und „diesem herausragenden Datum unserer Demokratiegeschichte öffentliche Sichtbarkeit verleihen“, wie es in der Einladung heißt. Der 17. Juni 1953 gilt als Auftakt einer Reihe von Massenprotesten gegen die autoritären Systeme im Ostblock. Schon 1956 folgte der ungarische Volksaufstand, 1968 ging der Prager Frühling in die Geschichte ein.

Zum Abschluss der Veranstaltung zeigt sich der Erste Kreisrat Torsten Lühring zufrieden: „Geschichte wird so sehr viel bewegender vermittelt, als wenn man einfach nur Fakten über den 17. Juni liest.“ Die Ausstellung ist noch bis zum 30. Juni im Foyer des Kreishauses zu sehen.