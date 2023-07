Arbeitsbühne kippt um: 50-Jähriger stirbt bei Unfall auf Baustelle in Elsdorf

Von: Marvin Köhnken

In Elsdorf ist ein Mann bei einem Unfall auf einer Baustelle ums Leben gekommen. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Bei Dämmarbeiten auf einer Baustelle in Elsdorf ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein 50-Jähriger stürzte dort aus großer Höhe in die Tiefe.

Elsdorf – Ein 50-jähriger Mann ist am Sonntagvormittag bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle im Login-Park an der Autobahn 1 in Elsdorf tödlich verunglückt. Laut Polizeiangaben führte der Mann gegen 10 Uhr Dämmarbeiten am Dach einer neuen Lagerhalle mit einer selbstfahrenden Arbeitsbühne durch.

Beim Überfahren eines Kantholzes kippte die Bühne laut Angaben der Polizei und der Arbeiter stürzte aus großer Höhe auf den Hallenboden. Trotz sofortiger Hilfe durch hinzugerufene Rettungskräfte aus dem Landkreis Rotenburg erlag der Mann seinen schweren Verletzungen. Die Polizei Zeven hat eine Untersuchung zur genauen Todesursache eingeleitet.

