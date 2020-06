40 Jahre Zeitungen und Anzeigenblätter

Klaus Brünjes erhält Ausgaben für sein Archiv

+ © - Klaus Brünjes kann sei Archiv aufstocken. Tausende alter Zeitungen hat er bekommen. © -

Rotenburg – Seit mehr als 40 Jahren archiviert der Rotenburger Klaus Brünjes die Geschichte von Diakonie und Rotenburger Werken in seiner Heimatstadt. Nun hat der Angestellte der Werke einen „wahren Schatz“ bekommen, wie er selbst sagt: Über 40 Jahre Zeitungsgeschichte der Kreisstadt in Originalausgaben. Aus dem Nachlass eines Rotenburgers hat er tausende Ausgaben der Rotenburger Kreiszeitung, des Rotenburger Journals und seiner Vorgänger und der Rotenburger Rundschau erhalten. „Eine Fundgrube“, schwärmt Brünjes – der den Blätterwald nun durchforstet und kategorisiert, um nachfolgenden Generationen in Rotenburg die Erinnerung an viele Ereignisse der Vergangenheit zu sichern. mk