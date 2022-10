Mehr als 20 Verletzte nach Massenkarambolage auf der A1

Von: Nina Baucke

Teilen

Zehn Fahrzeuge sind in die Massenkarambolage auf der A1 verwickelt. © Polizei

Bei einer Massenkarambolage auf der A1 erlitten mehr als 20 Menschen Verletzungen.

Elsdorf/A1. Bei einer Massenkarambolage auf der Hansalinie A1 in Fahrtrichtung Hamburg erlitten am Samstagnachmittag nach Polizeiangaben mehr als 20 Menschen Verletzungen, einer von ihnen schwer. Auslöser war ein Verkehrsunfall kurz vor dem Autobahnparkplatz Hatzte gegen 15.13 Uhr. Bei Starkregen hatte ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war von der Fahrbahn abgekommen. Als Folge kam es bei dem hohen Verkehrsaufkommen auf der A1 zu einem kilometerlangen Rückstau. Gegen 15.50 Uhr fuhren am Stauende in Höhe der Anschlussstelle Elsdorf mehr als zehn Fahrzeuge aufeinander. Die Einsatzkräfte brachten den Schwerverletzten sowie eine leichter verletzte, schwangere Frau jeweils per Rettungshubschrauber in Krankenhäuser in Hamburg und Rotenburg.

„Die Sperrung der A1 wird noch andauern“, so Heiner van der Werp, Sprecher der Polizei Rotenburg. „Wir müssen das ganze Unfallgeschehen möglichst detailgetreu aufnehmen und dokumentieren.“ Zu diesem Zweck ist unter anderem auch eine Drohne im Einsatz. Insgesamt waren neben Polizei und Feuerwehr rund 15 Rettungswagen im Einsatz vor Ort. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei Sittensen auf rund 100000 Euro.