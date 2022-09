20 Jahre Stiftung „mittendabei“ für Menschen mit Behinderung

Von: Ulla Heyne

Das neue Stiftungsbild, ein Dank an die Förderer, weihten Stiftungs-Vorstandsmitglied Sabine Ulrich (l.) und die Leiterin der Stabstelle Fundraising Silke Sackmann ein. © Heyne

Seit mittlerweile 20 Jahren gibt es die Stiftung „mittendabei“ für Menschen mit Behinderung. Sie unterstützt große Projekte, aber auch ganz bewusst Kleinigkeiten, die für manche eine große Bedeutung haben.

Rotenburg – Es gibt Dinge, die passieren hinter den Kulissen, abseits der großen Öffentlichkeit. Eine davon: Das Wirken der Stiftung „mittendabei“, der wohl größten für Menschen mit Behinderung im Elbe-Weser-Dreieck, und die Feier am Freitagabend mit geladenen Gästen anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens.

Wie eng diese mit der Bildnerischen Werkstatt verbunden ist, davon zeugt schon ihr ursprünglicher Name „Gerhard-Tiedkte-Stiftung, nach einem herausragenden hier wirkenden Künstler mit geistiger Behinderung. Die Umbenennung 2014 ist einem Paradigmenwechsel geschuldet, sollte das Recht auf Teilhabe von Menschen mit Behinderungen gemäß der damaligen Ratifikation der UN-Behindertenrechtskonvention sich doch auch im neuen Namen „mittendabei“ niederschlagen. Und der ist auch bei der Feier für rund 70 geladene Spender, Mitglieder des Fördervereins, des Kuratoriums, Unterstützender anderer Stiftungen, Angehöriger von Bewohnern und Mitarbeiter Programm: Abgehalten im urigen Ambiente der Bildnerischen Werkstatt, die Vielfalt und Inklusion atmet, bekommen musikalisch ambitionierte Bewohner der Werke eine Bühne. Denn, wie die Leiterin der Stabstelle Fundraising, Silke Sackmann, betont: „Warum nicht den musikalischen Rahmen aus den eigenen Reihen bestreiten, wenn wir solche Ressourcen haben?“

Ein Mosaik aus bunten Quadraten

Die beiden Gruppen an Mikro, Gitarre und Rhythmusinstrumenten unter der Leitung von Hubertus Stuckart, regelmäßig mit seinem Saxofon in den Wohngruppen unterwegs, um „Heilung durch Freude“ zu verbreiten, genießen das Rampenlicht. Viele gewogene Förderer des guten Zwecks, darunter Mitarbeiter, Angehörige von Betreuten, Rotenburger und andere zumeist Privatpersonen, denen zum Großteil das Stiftungsvermögen von 1,7 Millionen Euro in 20 Jahren zu verdanken ist, wollen dagegen nicht in der Öffentlichkeit stehen. Ihnen gilt der Dank von Sabine Ulrich. Die Geschäftsführerin und vor wenigen Tagen als Nachfolgerin von Jutta Wendland-Park in den dreiköpfigen Stiftungsvorstand berufen, setzt ihnen mit der Einweihung des neuen Stifterbildnisses ein Zeichen. Das Mosaik aus bunten Quadraten im Eingang der Verwaltung, schon mit den Namen einiger Mäzene graviert, nimmt Bezug auf eine der jüngsten Aktionen der Stiftung – das bunte Strick-Tipi, das mit seinen farbenfrohen Quadraten von mehr als 300 Teilnehmern an den Stricknadeln für Vielfalt steht und bei diversen Veranstaltungen wie zuletzt dem Rotenburger Heimatgenuss für das Anliegen der Werke warb.

Den musikalischen Rahmen bestritten zwei Ensembles aus Hobbymusikern der Werke unter Leitung von Hubertus Stuckart (2.v.r.). © Heyne

Das Wirken der Stiftung – im Schnitt etwa 100 Einzelhilfen und zwei größere Projekte pro Jahr – umreißt Ulrich in ihrer Ansprache anhand von drei Beispielen. Etwa dem einer Bewohnerin, deren Sehbehinderung von Augenärzten nicht genau diagnostiziert werden konnte, weil sie sich nicht äußern kann und damit durch das Raster herkömmlicher Sehtests fällt. Seit der Augenuntersuchung bei einem Spezialisten, die nicht durch die Krankenkassen abgedeckt, sondern von der Stiftung finanziert wurde, hat sie eine Brille bekommen – „Sina sieht“, so brachte es Ulrich auf den Punkt.

Kleinigkeiten mit großer Wirkung

Oft seien es vermeintliche Kleinigkeiten, die für die Betroffenen einen riesigen Unterschied ausmachen – ein neuer Fernseher für einen Bewohner, dessen Röhrenapparat den Geist aufgegeben hatte oder einige Stunden Einzelbetreuung für einen verwaisten Bewohner, der nach dem Tod des Vaters und den fehlenden Wochenend-Besuchen zu vereinsamen drohte und der nun dank begleiteter Spaziergänge oder Schwimmbadbesuche lernt, wieder Vertrauen ins Leben zu gewinnen.

Weitere Projekte sind bei der Bildnerischen Werkstatt geplant, wie deren Leiter Martin Voßwinkel verriet. Bereits im Werden ist die begehbare Installation „Pflanzenlabor“, an der Rotenburger und portugiesische „Erasmus“-Schüler zusammen arbeiteten. Ebenfalls in der Mache: eine Wanderausstellung der inzwischen gestorbenen Künstlerin Andrea Hoff in deren Geburtsstadt Toronto. In diesem Zusammenhang lobte er Kooperationen wie mit dem Rotenburger Kunstverein, der immer wieder Einzelausstellungen von Künstlern der Bildnerischen Werkstatt im Kunstturm zeigt.

Ein weiteres Beispiel für die Verwendung der Stiftungsgelder, in diesem Fall 15 000 Euro, führte Michael Behr ganz praktisch vor: Beim jüngst finanzierten Projekt namens „Motion Composer“ werden mithilfe genauer Sensoren Bewegungen, sogar kleinste wie ein Augenlidzucken, in Klänge verwandelt; „so erfahren die Bewohner Selbstwirksamkeit“, so Sackmann.