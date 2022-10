20 Jahre Kompetenzzentrum in Visselhövede: Experten für Ökolandbau

Von: Stefanie Glaschke

Teilen

Gründungsmitglieder und Gäste wie die aktuelle Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (4.v.r.) blickten mit KÖN-Geschäftsführerin Carolin Grieshop (6.v.l.) auf die vergangenen 20 Jahre zurück. © Glaschke

20 Jahre gibt es das Kompetenzzentrum Ökolandbau in Visselhövede. Zum Geburtstag war Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) zu Gast und hatte gute Nachrichten dabei: Die finanzielle Förderung ist gesichert.

Visselhövede – Das Rind Cindy ist im weiteren Sinne dafür verantwortlich, dass es das Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen (KÖN) in Visselhövede gibt. Denn das Tier war Ende der 1990er-Jahre an BSE erkrankt und die Bevölkerung wollte mehr ökologisch produzierte Lebensmittel. Damit war der Grundstein gelegt. Bis 2002 sollte es allerdings noch dauern, um das Kompetenzzentrum an der Bahnhofstraße in einigen Gebäudeteilen der ehemaligen Honigfabrik Sonnentau unter Dach und Fach zu bringen. Das ist jetzt genau 20 Jahre her und der runde Geburtstag wurde groß gefeiert – inklusive eines Besuchs der amtierenden niedersächsischen Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU). Sie sparte nicht mit Lob und Anerkennung für die Arbeit des KÖN. Besonders wichtig für das Team rund um Geschäftsführerin Carolin Grieshop dürften die Zusagen gewesen sein, die Otte-Kinast im Gepäck hatte: „Um eine finanzielle Förderung braucht sich das KÖN aktuell keine Sorgen machen, sie ist fest im Haushalt eingeplant.“

KÖN-Beiratsvorsitzender Everhard Hüsemann informierte über die Aufgaben des Zentrums: „Beratung und Unterstützung für den Ökolandbau gehören ebenso zum Portfolio wie die Durchführung von Projekten, die den ökologischen Landbau nach vorn bringen.“ Inzwischen sei es gelungen, die früheren Gräben zwischen konventioneller Landwirtschaft und ökologischem Landbau zu überwinden. „Eine unabhängige Unterstützung für alle Belange des Ökolandbaus vom Erzeuger über die Herstellung bis zur Vermarktung kann inzwischen garantiert werden.“

Die Gründungsväter, Ex-Minister Uwe Bartels, Harald Gabriel (ehemaliger Bioland-Landesgeschäftsführer), Wilfried Dreyer (früherer Ökoring-Geschäftsführer) sowie der erste KÖN-Geschäftsführer Ulrich Prolingheuer erinnerten an das Jahr 2002: „Die Menschen wollten sicher sein, gesundes Essen auf dem Tisch zu haben. Sie haben Druck auf die Politik gemacht und eine andere Art der Landwirtschaft gefordert.“ Landwirte haben sich plötzlich für den Ökolandbau interessiert. „Da war es notwendig, die Beratung zu stärken und bündeln. Das wurde Aufgabe des KÖN“, so Prolingheuer.

Die Zahl der Öko-Betriebe steigt

Die Beratung für umstellungsinteressierte Landwirte hat immer noch Priorität im KÖN. Es erarbeitet außerdem Expertisen und führt Studien zum Ökolandbau durch. Die Tochtergesellschaft i-KÖN erfasst und bewertet die Zahlen und Daten zum Ökolandbau in Niedersachsen. Hauptaufgabe ist wie zu Gründungszeiten jedoch die Projektarbeit. In 20 Jahren hat das KÖN rund 300 Projekte durchgeführt. Immer mit dem Ziel, den Ökolandbau in Niedersachsen zu fördern. Heute arbeiten 28 Mitarbeiter in Visselhövede.

Nach zwei Jahrzehnten intensiver Arbeit besteht ein Netzwerk aus Akteuren, das Einfluss auf die ökologische Ernährung von der Herstellung an hat. Auch Beratungen für die Politik leisten die Experten. Die Bemühungen zeigen Wirkung. Die Öko-Fläche in Niedersachsen hat sich 2021 um 5 300 Hektar auf 143 000 vergrößert. Die Zahl der Öko-Betriebe stieg um 200 auf 2 543. Um das gemeinsame Ziel zu erreichen, im Jahr 2030 15 Prozent der Fläche im Land ökologisch zu nutzen, können die Verbraucher natürlich helfen: Je größer die Nachfrage nach Bioprodukten aus der Region, umso stärker wächst der Ökolandbau.

KÖN-Chefin Carolin Gries-hop schlug aber auch ernste Töne an. So verwies sie auf die Auswirkungen der Energiekrise auf die Landwirtschaft. „Besonders jetzt werden wir vom KÖN einfühlsame und anpassungsfähige Partner für die zertifizierten Betriebe sein“, versprach sie. Wenn es den Ökolandbauern nicht gut gehe, werde das KÖN Lösungen entwickeln. „Die Zeiten sind nicht leicht, besonders nach dem Rekordwachstum im Jahr 2020. Unsicherheit und Angst herrschen aktuell. Nun muss verhindert werden, dass diese zu Sorgen und Lähmungen führen.“

Gleichzeitig vertrat Gries-hop ihre Überzeugung, dass der Ökolandbau seinen Wachstumskurs weiter fortsetzen werde, wenn die gegenwärtige Krise überwunden sei. Mit einigen Wünschen beendete sie ihre Ausführungen: „Dazu zählt vor allem weniger Bürokratie, denn die wird schnell zur Behinderung.“ Ihr zweiter Wunsch war an die Gremien in Land, Bund und EU gerichtet: „Das Wissen und die Kompetenzen der Ökolandexperten sollten intensiver einbezogen werden.“