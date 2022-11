Schweden zu Gast bei Nindorfer Bio-Bauern

+ © Bioland Die schwedischen Biobauern haben den Hof der Familie Klopp in Nindorf besucht. © Bioland

Wie funktioniert Bio in der Schweinehaltung? Welche Richtlinien gelten? Landwirt Klopp aus Nindorf hat Besuchern aus Schweden geantwortet.

Visselhövede – Wie funktioniert Bio in der Schweinehaltung? Welche Richtlinien gelten? Mit welchen Geräten wird gearbeitet? Und wie klappt das mit dem Kartoffelanbau? Fragen über Fragen hat jetzt der Landwirt Joachim Klopp den 17 Besuchern aus Süd-Schweden gerne beantwortet. Denn eines eint die Gäste aus Skandinavien und deren Nindorfer Berufskollegen: Sie sind alle Bio-Bauern mit Herz und Seele.

Klopp hatte die Gruppe zwei Stunden lang über seinen Hof geführt. Das besondere Interesse der Schweden galt der Schweinehaltung nach Bioland-Richtlinien. Der ackerbauliche Schwerpunkt auf dem Anbau von Kartoffeln war für die Besucher hingegen Neuland, weil die Böden in Südschweden so steinig sind, dass ein Anbau von Kartoffeln so gut wie unmöglich ist.

„Ansonsten aber zeigte sich, dass die Landwirtschaft und die ökologische Wirtschaftsweise in beiden Ländern vor ähnlichen Herausforderungen stehen“, sagt Klopp nach dem Besuch. „Wir haben miteinander sehr konstruktive und informative Gespräche geführt.“ Dieser Austausch über Ländergrenzen hinweg ist allerdings nicht die Regel beim Bioland-Landesverband Niedersachsen-Bremen, der im Visselhöveder Kompetenzzentrum Ökolandbau angesiedelt ist. „Das war mal außer der Reihe“, heißt es an der Bahnhofstraße.

+ Bioland-Chefin Yuki Henselek setzt große Hoffnung auf die Landesregierung. © Wieters

Dort ist man übrigens froh, dass die Wähler während der Landtagswahl im Oktober die Weichen auf die Koalition von SPD und Grünen gestellt hatten. „Die Wähler haben der Regierung den klaren Auftrag erteilt, die bei den Grünen angesiedelten Klima- und Umweltthemen stärker zu berücksichtigen“, betont die Bioland-Landesverbandsgeschäftsführerin Yuki Henselek. Deshalb sei die Freude groß, dass Miriam Staudte zur neuen Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz ernannt worden ist. „Sie hatte schon vor der Wahl ihre Schwerpunkte genannt. Dazu gehören Maßnahmen zur Förderung des Ökolandbaus und die Betriebe so resilienter gegenüber Krisen zu machen sowie die Umstellung der Verpflegung öffentlicher Einrichtungen wie Kantinen und Mensen von Behörden, Schulen und Krankenhäusern auf Bio“, so Henselek auf Nachfrage unserer Zeitung.

Der Landesverband sei jedenfalls bereit, „diesen Weg zu begleiten“ und den Niedersächsischen Weg mit Leben zu füllen. Dies könne vor allem auch dadurch erreicht werden, dass die Öffentliche Hand ihre Marktmacht nutze und eine Vorbildfunktion übernähme.

Obwohl der Besuch der Schweden auf dem Hof Klopp eher die Ausnahme war, macht der Bioland-Landesverband für die eigenen Zielsetzungen nicht nur an den niedersächsischen Grenzen Halt. „Bioland ist der einzige Verband in Deutschland, der tatsächlich nur regional produziert. Unsere Betriebe befinden sich ausschließlich in Deutschland und Südtirol“, informiert Sprecherin Angelika Franz.

„Außerdem wird bei uns im Kreislauf gewirtschaftet. Das bedeutet, Futtermittel und Dünger werden nicht über weite Strecken transportiert, sondern kommen vom eigenen Betrieb oder aus der unmittelbaren Umgebung. Das stärkt nicht nur die regionale Wirtschaft, sondern ist auch ein riesiger Bonus in Sachen Klimaschutz.“ Jedes Bioland-Lebensmittel sei regional erzeugt. „Deshalb gibt es zum Beispiel auch keinen Kaffee oder exotische Gewürze wie Pfeffer von Bioland – denn die wachsen hier nicht.“