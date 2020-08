14 Neuinfektionen im Landkreis Rotenburg

Die Corona-Fallzahl im Landkreis Rotenburg hat einen deutlichen Sprung gemacht. Wie das Gesundheitsamt mitteilt, haben sich seit Mittwoch vergangener Woche 14 Personen neu mit Sars-CoV-2 infiziert.

Vier Erkrankte sind in diesem Zeitraum wieder genesen. Von 133 insgesamt registrierten Fällen sind 15 aktiv. Seit Ausbruch der Corona-Krise sind zwei Personen im Landkreis an der Krankheit gestorben. Die 14 neuen Fälle verteilen sich auf die Städte Rotenburg und Visselhövede sowie die Samtgemeinden Zeven, Selsingen und Fintel. Bei den Erkrankten handelt es sich überwiegend um Reiserückkehrer, so das Gesundheitsamt. Sie kamen aus Kosovo, Bulgarien, der Türkei, Moldawien und Rumänien in den Landkreis zurück. Rechnerisch haben sich mindestens elf Personen bei ihrer Reise infiziert. Eine Person hatte Kontakt zu einem Reiserückkehrer, bei zwei Personen ist nicht bekannt, wo sie sich angesteckt haben. Insgesamt befinden sich zurzeit 49 Kontaktpersonen und weitere Reiserückkehrer in Quarantäne. Das Gesundheitsamt mahnt in diesem Zusammenhang nochmal an, dass Hygiene-, Alltagsmasken- und Abstandsregelungen einzuhalten sind. „Die Gefahr, sich zu infizieren, besteht nicht nur im Ausland, sondern genauso im Landkreis“, so Sprecherin Christine Huchzermeier.