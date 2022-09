100 Jahre Kreishandwerkerschaft in Rotenburg: „Untrennbar miteinander verbunden“

Von: Guido Menker

100 Jahre Kreishandwerkerschaft: Diedrich Höyns (v.l.), Marco Prietz, Detlef Bade, Norbert Schmudlach und Torsten Oestmann betonen in ihren Redebeiträgen die Bedeutung des Handwerks im und für den Landkreis. © Menker

Die Kreishandwerkerschaft Rotenburg blickt auf eine lange Geschichte zurück: Vor genau 100 Jahren – also am 1. Oktober 1922 – ist das Handwerksamt Rotenburg als ihr Vorgänger aus der Taufe gehoben worden. 100 Jahre organisierte Interessenvertretung für das Handwerk in Rotenburg – das hat die Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser am Donnerstagabend mit vielen Gästen im Heidejäger in Mulmshorn gefeiert.

Rotenburg – Die Fusion liegt schon mehr als fünf Jahre zurück. Bereits seit dem 1. Januar 2017 ist die Kreishandwerkerschaft Rotenburg ein Teil der Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser. „Diese Zusammenschlüsse sind nicht immer einfach zu bewältigen“, sagte Gastredner Detlef Bade als Präsident der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade bei der Jubiläumsfeier am Donnerstagabend in Mulmshorn. Schließlich spielten regionale und damit auch traditionelle Aspekte dabei eine große Rolle. „Umso mehr freut es mich, dass es der Kreishandwerkerschaft Rotenburg gelungen ist, sich als Teil der Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser zu verstehen und gleichzeitig ihre Regionalität zu bewahren.“

Auf eben diesen regionalen Aspekt wies auch Kreishandwerksmeister Norbert Schmudlach hin. Unter dem Dach der Rotenburger Geschäftsstelle sind 207 Handwerksbetriebe in neun Innungen zu finden. Die Geschäftsstelle betreut etwa 450 Auszubildende. „Die Ausbildung im Handwerk bleibt ein wesentlicher Interessenschwerpunkt“, sagte Schmudlach. Handwerk bezeichnet er als „Deutschlands Ausbilder Nummer 1“. Heute, so Schmudlach, betreue die Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser rund 1 500 Betriebe in 47 Innungen.

„100 Jahre Kreishandwerkerschaft in Rotenburg – schon so alt, oder doch jung geblieben?“ Das sei eine Frage, die sich an diesem Abend stelle, so der Kreishandwerksmeister. 100 Jahre muteten zunächst steinalt an, aber auf den zweiten Blick sei festzustellen, dass die Kreishandwerkerschaft sich stetig weiterentwickelt habe. Dazu gehörten auch grundlegende Reformen und Strukturwandel. Schmudlach: „Nichts ist beständiger als der Wandel – für uns als Handwerk waren ständiger Wandel und Veränderungen an neue Gegebenheiten in den vergangenen 100 Jahren Wegbegleiter – und so werde es auch bleiben.“ Die Kreishandwerkerschaft sei gut aufgestellt. Wandel und Veränderungen hielten jung, „und so fühlen wir uns als Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser auch“.

Deren Vorstandsvorsitzender Diedrich Höyns zielte vor dem Hintergrund der Herausforderungen in diesen Zeiten vor allem auf den Zusammenhalt und das gute menschliche Miteinander ab. Die Rolle als Handwerker gelte es in der Zukunft weiterzuentwickeln und damit den neuen Herausforderungen – gesellschaftlich und technologisch – mit Ideenreichtum und Verbundenheit zu begegnen.

Ich bin mir sicher, dass das Handwerk auch die jetzige Krise gut überstehen wird.

Diese Verbundenheit hat auch Landrat Marco Prietz herausgehoben in seinem Grußwort. „Das Handwerk und der Landkreis Rotenburg sind relativ untrennbar miteinander verbunden“, erklärte er. Für ihn seien es drei Bereiche, die den Landkreis kennzeichneten. Das Ehrenamt, die überwiegend intakten familiären Strukturen sowie der „tolle Mittelstand“. Der Landkreis werde nie zu den wohlhabendsten in Deutschland gehören, „aber wir werden immer relativ gut durch Krisen kommen“. Der Landkreise sei in guten Jahren also nie durch die Decke geschossen, in Krisenjahren aber auch nie abgestürzt. „Das haben wir vor allem auch dem Mittelstand zu verdanken.“ Inhabergeführte Geschäfte nähmen immer auch eine besondere Verantwortung wahr – „und das ist auch eine Leistung des Handwerks im Landkreis Rotenburg“, lobt Prietz.

Zugleich betont er das partnerschaftliche Miteinander von Landkreis und Handwerk. Man bekämpfe die Schwarzarbeit, man biete eine umfassende Wirtschaftsförderung und sei letztendlich auch Auftraggeber. Zudem betonte der Landrat das Bekenntnis zu den Berufsbildenden Schulen. Zugleich werde ihm aber immer wieder das Gefühl vermittelt, „dass ein vollwertiges menschliches Leben erst mit dem Abitur beginnt“. Prietz: „Das ist Blödsinn.“ Nicht für jeden seien Abitur und Studium der richtige Weg. Daher sei es wichtig, sich zu bemühen, „dass die berufliche Ausbildung wieder einen höheren Stellenwert bekommt“. Es müsse wahrgenommen werden, dass man mit dem Handwerk ebenso gutes Geld verdienen könne.

Dass das Handwerk in den Kommunen einen verlässlichen Partner an seiner Seite hat, betonte auch Rotenburgs Bürgermeister Torsten Oestmann, der im Namen der Kreisstadt gratulierte. Er selbst sei in einem Handwerksbetrieb aufgewachsen. Die Zeiten seien nicht normal, „vor allem energieabhängige Handwerker leiden massiv“, weiß Oestmann um die aktuellen Probleme. Ihre Existenz sei bedroht. „Aber ich bin mir sicher, dass das Handwerk auch die jetzige Krise gut überstehen wird.“