Zusammenprall mit Wildschwein

Unfallursache zunächst unklar / Fahrer der Nordwestbahn leitet Notbremsung ein

+ Das Wildschwein überlebte den Zusammenprall mit der Nordwestbahn nicht. Foto: Eilers

Hatten – Mit dem Schrecken davon kamen am späten Freitagabend die Passagiere und der Fahrer einer Nordwestbahn, die im Waldgebiet Barneführerholz in der Gemeinde Hatten bei voller Fahrt ein Lebewesen erfasste. Da der Zugführer sich nicht sicher war, ob es sich dabei um einen Menschen oder ein Tier handelte, leitete er eine Notbremsung ein und alarmierte um 22.50 Uhr die Großleitstelle in Oldenburg.