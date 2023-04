Einbrecher räumen Restaurant in Delmenhorst aus - Zeugen gesucht

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. © imago/Symbolbild

Delmenhorst – In der Zeit von Karfreitag um 22.50 Uhr bis Ostersamstag um 15 Uhr haben unbekannte Einbrecher Beute in einem Delmenhorster Restaurant gemacht.

Sie drangen in den Betrieb an der Oldenburger Straße ein, indem sie eine rückwärtige Tür aufbrachen. Aus dem Lokal stahlen sie diverse Getränkekisten, Lebensmittel, Alkoholika und Bargeld. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf 1.000 Euro geschätzt. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Telefon 04221/15590 zu melden.

Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Am Ostersonntag um 19.50 Uhr wurde ein 28-jähriger Autofahrer aus Delmenhorst an der Herderstraße in Delmenhorst angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Taschendiebstähle in Delmenhorst

Am Ostersamstag, 8. April, in der Zeit von 11.30 Uhr bis 13.50 Uhr ist es zu zwei Taschendiebstählen in jeweils einem Verbrauchermarkt am Reinersweg und an der Stedinger Straße in Delmenhorst gekommen. An der Stedinger Straße war die Tasche für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt am Einkaufswagen zurückgelassen und entsprechend in dieser Zeit von der unbekannten Täterschaft entwendet worden. Am Reinersweg wurde aus der am Körper der Geschädigten getragenen Handtasche die Geldbörse entwendet. Täterhinweise liegen der Polizei momentan nicht vor. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221/15590 zu melden.

Unerlaubte Fahrübungen

In den Nachmittagsstunden des Freitag, 7. April, gegen 15 und 18.40 Uhr fiel einer 49-jährigen Anwohnerin auf einem Parkplatz an der Oldenburger Landstraße in Delmenhorst ein VW Golf durch seine äußerst unsichere Fahrweise („Abwürgen“ des Motors, ruckartiges Anfahren) auf. Daraufhin informierte sie die Polizei, die das Fahrzeug schließlich wenige Minuten später auf dem Parkplatz anhalten und einer Kontrolle unterziehen konnte.

Zweijährige Tochter auf der Rückbank

Hierbei stellten die Beamten fest, dass die 32-jährige Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und nach Angaben des 36-jährigen Beifahrers (Ehemann) für die demnächst anstehende Fahrschulausbildung habe üben wollen. Auf der Rücksitzbank befand sich die 23 Monate alte Tochter des Delmenhorster Ehepaares. Da der Zeugin das Fahrzeug und das Ehepaar auch bereits am 2. April in gleicher Weise aufgefallen war, leiteten die Beamten gegen die Fahrzeugführerin sowie ihren Ehemann als Halter jeweils drei Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Überdies wird die Führerscheinstelle über den Vorgang unterrichtet.