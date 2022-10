Wildeshauser ohne Versicherung und betrunken auf dem Westring unterwegs

Von: Dierk Rohdenburg

Landkreis – Betrunken und in einem nicht versicherten Auto war in der Nacht zu Samstag ein Wildeshauser auf dem Westring unterwegs.

Am Freitag wurde gegen 22 Uhr ein 47-jähriger Autofahrer auf dem Westring in Wildeshausen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte die Polizei fest, dass der Wildeshauser erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,82 Promille, sodass eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheines folgten. Zudem lag für den genutzten Pkw kein gültiger Versicherungsvertrag vor, sodass das gegen den Beschuldigten eingeleitete Verfahren die Tatbestände der Trunkenheit im Verkehr sowie den Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz umfasst.

Weitere Polizeimeldungen:

Beamte der Polizei Delmenhorst sahen am Freitag gegen 9.55 Uhr einen 28-jährigen Autofahrer aus Bremen, der während der Fahrt sein Mobiltelefon bediente.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle auf dem Uferweg in Delmenhorst verhielt sich der Mann gegenüber den Beamten unkooperativ und verwehrte die Feststellung seiner Personalien. Bei der darauffolgenden Durchsuchung zur Identitätsklärung verhielt er sich laut Polizeipressestelle gegenüber den Beamten aggressiv und leistete Widerstand, sodass gegen den 28-Jährigen Pfefferspray eingesetzt wurde.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Der Betroffene erstattete seinerseits Anzeige gegen die eingesetzten Polizeibeamten.

Motorradfahrer in Harpstedt verletzt

Einen leichtverletzten Motorradfahrer gab es am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Harpstedt. Gegen 17.35 Uhr befuhr ein 84-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Harpstedt mit seinem BMW die Wildeshauser Straße in Richtung Wildeshausen und beabsichtigte, nach links auf den Parkplatz eines Supermarktes abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 20-jährigen Motorradfahrer, ebenfalls aus der Gemeinde Harpstedt, der mit seinem Motorrad die Wildeshauser Straße in Richtung Ortsmitte Harpstedt befuhr. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt. Sein Motorrad war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Die Höhe der Schäden wurde auf 4.500 Euro geschätzt.