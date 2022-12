Wildeshauser Handel befürchtet massive Einbußen durch Parkgebühren

Von: Dierk Rohdenburg

Parkplatz Neue Straße: Auch hier sollen Gebühren erhoben werden. © dr

Wildeshausen – Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Wildeshausen bittet den Stadtrat vor der entscheidenden Sitzung am Donnerstag (17 Uhr, Gasthaus Schönherr in Düngstrup) um eine Vertagung des Themas Parkraumbewirtschaftung in der Innenstadt, weil er massive Umsatzeinbußen befürchtet.

Die Mittelstandsvereinigung (MIT) und der mittelständische Handel in Wildeshausen seien gerne bereit, an einem notwendigen Konzept, das die Interessen der Unternehmen und der Stadt beiderseitig berücksichtigt, mitzuarbeiten, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung.

Bei der anstehenden Entscheidung des Stadtrates sehen HGV, MIT und die anliegenden Unternehmen eine sachlich sehr verkürzte Darstellung der vermeintlichen Einnahmequelle. „Laut der Gesellschaft für Konsumforschung sowie Kundenstatistiken kommen über 50 Prozent der Innenstadtbesucher aus dem Umland der Kreisstadt. Hier steht zu befürchten, dass sich diese für andere, größere Einkaufszentren entscheiden“, teilt der HGV mit. Kritisiert wird in diesem Zusammenhang, dass es bislang kein ausgefeiltes Parkraum-Konzept für die City und vor allem keine Langzeit-Parkplätze für Mitarbeiter der dort angesiedelten Unternehmen und auch der Verwaltung gibt. „Die Innenstadt ist inklusive der hier angesiedelten Dienstleister der größte Arbeitgeber. Dies verschärft zusätzlich die schon sehr angespannte Mitarbeiter-Situation“, erläutert der HGV.

Bei Einnahmeberechnungen nicht die Ausgaben einkalkuliert

Weiter heißt es in der Mitteilung: „Wildeshausen ist zurecht stolz auf seine umliegenden Bauerschaften. Diesen Wildeshausern wird es nun schwer gemacht, ihre Innenstadt zu besuchen.“

In den Berechnungen der vergangenen Jahre sei man von Einnahmen für die Stadt von bis zu 80.000 Euro ausgegangen. Nicht eingerechnet gewesen seien aber die Investition in Technik sowie die (Personal)-Kosten einer Parkraum-Überwachung.

„Das Erlebnis und verbindende Element aus Einkauf, Cafébesuch, Arzttermin und Bummeln wird mit der Entscheidung massiv beeinträchtigt“, kritisiert der HGV. „Die noch vorhandenen Bäcker, Fleischer, Apotheken, Ärzte, Dienstleister und der Handel befürchten massiven Frequenzverlust und damit in der extrem angespannten Lage weitere existenziell negative Auswirkungen.“ Dies werde sich negativ in der Gewerbesteuer niederschlagen, die ja gleichzeitig erhöht werde.

Wie berichtet, sollen nach derzeitigen Beschlüssen auf dem Gildeplatz, der Parkpalette sowie auf dem Parkplatz an der Neuen Straße Gebühren erhoben werden. Die erste Stunde soll für alle Teilnehmer kostenlos sein. Anschließend könnte pro Stunde ein Euro berechnet werden.