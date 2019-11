Zwischenbrücken und andere Juckepunkte

Ältere Leute schildern Probleme im Straßenverkehr

+ © bor Klärten auf und sammelten Kritik: Anne Grafe-Weibrecht vom Seniorenbeirat und Polizist Rolf Quickert. © bor

Wildeshausen – Welche Anregungen haben Senioren für den Straßenverkehr in Wildeshausen? Um diese Frage zu klären und die Antworten an die Stadtverwaltung weiterzuleiten, hatte der Seniorenbeirat für Montagnachmittag zu einem Vortrag mit anschließender Diskussion ins Stadthaus eingeladen. Mit zwölf Teilnehmern erschien zwar keine große Masse, aber an Juckepunkten mangelte es den Senioren nicht.