Zweites Müllfahrzeug soll kommen

Der Weg zur Mülltonne ist in der Regel nicht weit. Doch im Landkreis Oldenburg müssen viele Anwohner ihre Abfallbehälter zum Sammelfahrzeug bringen. Das soll sich bald ändern. symbolbild: dpa

Wildeshausen – Der Kreisausschuss hat am Dienstagnachmittag dem Beschluss des Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschuss zugestimmt, einen zweiten Müllsammelwagen im Landkreis Oldenburg einzusetzen. Wie schnell diese Entscheidung umgesetzt werden kann, ist noch unklar, erläutert Uwe Dölemeyer vom Amt für Bodenschutz und Abfallwirtschaft. Die Entsorgungsfirma müsse sich nun um ein passendes Fahrzeug sowie das erforderliche Personal kümmern. Wichtig sei, dass der Wagen mit einem Heckladesystem sowie einer Rückfahrkamera ausgestattet sei, um den Anforderungen in den kleinen Straßen sowie den Vorschriften der Genossenschaft zur Unfallvermeidung zu entsprechen, sagt Dölemeyer. Für die Abfuhr seien zudem zwei Müllwerker nötig.

Das zusätzliche Fahrzeug soll in Straßen fahren, die länger als 50, aber kürzer als 100 Meter sind. Anwohner sollen in den kommenden Wochen schriftliche Informationen darüber erhalten, ab wann sie ihre Mülltonnen nur noch vor die Haustür stellen müssten, kündigt Dölemeyer an.

Den Antrag auf den Einsatz eines weiteren Müllfahrzeugs hatte die Gruppe FDP/Freie Wähler gestellt. Demnach sollten sogar zwei zusätzliche Wagen fahren, der Ausschuss entschied sich für nur einen. kab