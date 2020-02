Zweite Vorsitzende zieht Kandidatur zurück

Brisante Vorstandswahlen während der Hauptversammlung des Spielmannszugs Wildeshausen

+ Ehrung für eine pflichtbewusste Musikantin: Jens Hoffmann, Nadja Eils, Andreas Jüchter und Jens Kuraschinski (von links).

Kleinenkneten - Von Holger Rinne. Buchstäblich kein einziger Stuhl war am Freitagabend in der Gaststätte Sander in Kleinenkneten mehr aufzutreiben: 68 Mitglieder hatten die Jahreshauptversammlung des Wildeshauser Spielmannszugs besucht. Die letzten von ihnen organisierten sich aus der Gaststätte Barhocker zusammen.