Zweite Chance für Kapern und Co.

Ehrenamtliche Lebensmittelretter sammeln und verteilen abgelaufene Waren

+ Retten Lebensmittel: Angelika Stelter (l.) und Linda Buken (r.) organisieren die Sammlung und Verteilung von Waren in Wildeshausen. Fotos: bor

Wildeshausen - VON OVE BORNHOLT. Ein 35-Milliliter-Glas Kapern, abgelaufen am 31. Dezember, ein Korb voll mit nicht mehr ganz taufrischen Champignons und gut ein Dutzend Plastikbecher Gurkensalat mit Dill, deren Mindesthaltbarkeitsdatum am Vortag endete: Alles Lebensmittel, die im Supermarkt nicht mehr verkäuflich sind und eigentlich weggeschmissen worden wären. Aber sie erhalten eine zweite Chance: Ehrenamtliche Lebensmittelretter sammeln Waren wie diese bei Läden in Wildeshausen und umzu ein, um sie bei der Skateranlage in der Kreisstadt kostenlos an jedermann zu verteilen. Seit rund einem Jahr treffen sie und die Abnehmer sich dort jeweils freitags um 13.15 Uhr. Meistens gibt es Pilze, Brot, Bananen, Joghurt und Salat. Aber auch viele andere Lebensmittel. Große oder genaue Erwartungen sind allerdings fehl am Platz, schließlich kann man im Vorfeld nie wissen, welche Waren zur Verfügung stehen.