Zwei wilde Müllkippen vor den Toren Wildeshausens

100 Reifen in Bargloy und jede Menge Abfall in Aumühle / Landkreis bittet um Hinweise

+ Rund 100 Reifen wurden in Bargloy entsorgt. Fotos: Landkreis

Wildeshausen – Die Zahl an wilden Müllablagerungen in der Natur hat sich im Landkreis Oldenburg im Vergleich der Jahre 2005 (310 Fälle) und 2018 (860 Fälle) fast verdreifacht. „Immer wieder gehen Meldungen bei der unteren Abfallbehörde ein, die viel Unverständnis auslösen“, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises. „So auch bei zwei wilden Müllablagerungen aus umliegenden Ortschaften der Stadt Wildeshausen, die binnen einer Woche bei der Kreisverwaltung gemeldet wurden.“