Der große Stadtbrand im April 1900: In zwei Stunden brennen 113 Gebäude nieder

Stadtbrand im April 1900: Das Bild zeigt die Zerstörungen in der westlichen Burgstraße, der Kleinen Straße (beidseitig) und der Heiligenstraße im Vordergrund. Der Blick geht über die Kleine Straße (Mitte) zur Burgstraße (hinten) mit St.-Peter-Kirche, links ist die Heiligenstraße. Am linken Bildrand ist das Haus Kleine Straße 13 (Schmied Schröder) zu erkennen. Die links neben der katholischen Kirche gelegenen Häuser an der Burgstraße wurden im Stadtbrand vom September 1895 zerstört, während sie 1900 unbeschadet blieben.

Wildeshausen – Die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen besteht im September 125 Jahre. Seit ihrer Gründung am 28. September 1895 haben die Ehrenamtlichen viele Brände gelöscht. Insbesondere in der Anfangszeit gab es aber auch existenzbedrohende Rückschläge.

Das moderne Gerätehaus an der Hunte wurde 1897 eingeweiht, und die neuen Löschmittel bewährten sich bei einigen Feuern. Doch am 23. April 1900 gab es einen gewaltigen Rückschlag, der als der Großbrand von 1900 in die Geschichte der Stadt eingehen sollte. Um 16.15 Uhr am Montag, so berichtet es die Chronik der Feuerwehr, brannte das Wohnhaus des Arbeiters Meyer an der Burgstraße. Obwohl die Brandschützer schnell zur Stelle waren, griff das Feuer bei lebhaftem Wind mit großer Geschwindigkeit um sich. In nur zwei Stunden waren 113 Gebäude inklusive Stallungen vollständig eingeäschert.

Zwar hatten die Wildeshauser Hilfe aus Colnrade, Harpstedt, Goldenstedt und Dötlingen, aber die große Trockenheit begünstigte ebenso wie der Wind die Ausbreitung der Flammen. In unserer Zeitung hieß es: „Zwei bis 2,5 Hektar bildete ein Flammenmeer, welches nach Anbruch der Dunkelheit einen schrecklichen Anblick gewährte. An den Gebäuden rechtsseitig der Westerstraße und linksseitig der Burgstraße waren Möbel und Betten, welche man aus den in Flammen stehenden Gebäuden herausgeschafft hatte, hoch aufgestapelt; auch der kleine Wall stand voll von Möbeln und allerlei Futtervorräten. Ein tieftrauriges Bild gewährte der kleine Wall, wo einige Leute die Nacht über in Betten schliefen.“

+ Stadtbrand im April 1900: Blick von der Kleinen Straße auf die Westerstraße, rechts liegt die Heiligenstraße. In der Bildmitte rechts ist Stegemanns Hotel zu sehen, davor (von hinten) das Haus Westerstraße 21, das teilzerstört wurde. Dieses wurde anschließend wieder aufgebaut und eine Bäckerei (Schnittker) errichtet. © Bürger-und Geschichtsverein

Infolge der Geschehnisse kam es fast zur Auflösung der Feuerwehr. In der Generalversammlung am 21. Mai 1900 wurde der Antrag des Vorstandes auf Auflösung jedoch mit 33 zu 20 Stimmen abgelehnt. Stattdessen wurde neu gewählt. Als Hauptmann fungierte der Verleger der Wildeshauser Zeitung, Ludwig Löschen. Dessen Amtszeit währte jedoch nur ein paar Jahre – kurz darauf wurde Kaufmann Johann Kramer junior Hauptmann.

Eine deutliche Verbesserung im Brandschutz gab es 1911. Nach langwierigen Planungen ging im Spritzenhaus an der Huntestraße eine Elektropumpenanlage in Betrieb. Sie förderte Wasser aus der Hunte durch eine unterirdische Rohrleitung in alle Stadtgebiete. Dort konnte aus sieben Hydranten Wasser abgezapft werden. Die Feuerwehr verfügte daneben über eine Zubringerpumpe sowie eine dreirädrige Saug- und Druckspritze, die ihr ermöglichte, in jedes Haus einzudringen. Alle Spritzen wurden mit Muskelkraft betrieben. Die Feuerwehr besaß zudem drei Schlauchwagen.

Im Ersten Weltkrieg wurden etwa zwei Drittel der Mitglieder eingezogen. Die Aktivitäten der Feuerwehr gingen daraufhin stark zurück. 14 Kameraden kehrten nicht aus dem Krieg zurück.