Zwei Millionen für das „Stadtgrün“

Bauminister Olaf Lies übergibt Förderbescheid in Wildeshausen

+ Rundgang: Baudezernent Manfred Meyer, Abgeordneter Karl-Heinz Bley, Bürgermeister Jens Kuraschinski, Minister Olaf Lies und Hans Ufferfilge (Bauamt, v.l.). Foto: fra

Wildeshausen – Rundum gute Laune im Stadthaus Wildeshausen – zum einen, weil Niedersachsens Bauminister Olaf Lies (SPD) einen Förderbescheid über zwei Millionen Euro in der Tasche hatte. Zum anderen, weil damit endlich das Projekt „Zukunft Stadtgrün“ in Angriff genommen worden kann (wir berichteten). „Die Sommerferien waren noch nie so lange wie diese“, sagte Bürgermeister Jürgen Kuraschinski, die Freigabe der Mittel sei von der Stadt schon „lange und sehnsüchtig“ erwartet worden. Denn ohne eine Unterstützung wäre das Ganze finanziell nicht zu bewältigen.