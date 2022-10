Zwei Menschen starben auf der A 1 bei Wildeshausen: Gericht schließt Horror-Unfall ab

Von: Dierk Rohdenburg

Wildeshausen – Einer der schlimmsten Unfälle auf der Autobahn 1 in Wildeshausen in den vergangenen Jahren ist jetzt strafrechtlich abgeschlossen.

Damals waren am Neujahrstag 2020 gegen 0.50 Uhr bei einer Massenkarambolage in einer Nebelwand kurz hinter der Autobahnabfahrt Wildeshausen-Nord in Fahrtrichtung Osnabrück mehrere Fahrzeuge ineinander gerast. Zwei Personen starben, es gab zehn Schwerverletzte.

Wie die Staatsanwaltschaft gestern im Wildeshauser Amtsgericht mitteilte, wurde mit der Anklage wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen einen 21-Jährigen das letzte strafrechtliche Verfahren zum Ende gebracht. Es sind aber wohl noch zivilrechtliche Klagen anhängig.

Ab 0.30 Uhr hatte es am 1. Januar für den Bereich um Wildeshausen eine Unwetterwarnung mit Nebel (Sichtweite unter fünf Metern) gegeben. Gegen 0.50 Uhr kollidierten auf dem Gebiet der Gemeinde Dötlingen ein Citroën und ein BMW. Ein Sattelzugfahrer erkannte die ungesicherte Unfallstelle nicht und fuhr ungebremst in den Citroën. Anschließend stießen acht Autos und ein weiterer Sattelzug mit den Fahrzeugen zusammen. Die Strecke war für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis 18.45 Uhr gesperrt.

Der letzte Unfallbeteiligte stand vor dem Jugendgericht

Der Sattelzugfahrer, so die Staatsanwaltschaft, wurde bereits vor geraumer Zeit wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 1.800 Euro verurteilt. Am Mittwoch stand als nun letzter Unfallbeteiligter ein 22-Jähriger aus Landau vor der Jugendrichterin und musste sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Das Verfahren wurde schließlich gegen eine Zahlung von 400 Euro vorläufig eingestellt. Die Dramatik der Ereignisse wurde aber im Rahmen der Verhandlung noch einmal in Ansätzen deutlich.

Der damals 18-Jährige war mit vier Freunden in einem Opel in Richtung Cloppenburg unterwegs gewesen. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, zu schnell in die Nebelwand und damit in die Unfallstelle hineingefahren zu sein. Laut Gutachten soll der Opel mit 80 Stundenkilometern zuerst gegen einen Audi geprallt und dann mit einem Toyota zusammengestoßen sein. Dabei soll der Wagen einen Mann erfasst und schwer verletzt haben, der gerade aus seinem Unfallwagen auf die Fahrbahn getreten war.

Die Kollision mit den Autos gaben der Angeklagte und sein Beifahrer als Zeuge zu. Sie hatten aber beide keine Kollision mit einem Menschen bemerkt.

Sachverständige ermitteln die Kollision mit einem Menschen

„Die Tür ging nicht mehr auf. Wir sind alle hinten rechts raus“, so der 23-Jährige in der Erinnerung. In ein paar Metern Entfernung habe er eine verletzte Person auf dem Boden liegen sehen. Diese habe er mit anderen Ersthelfern von der Straße und in eine stabile Seitenlage gebracht.

Das Sachverständigengutachten wies allerdings später Spuren einer Kollision mit einem Fußgänger am Opel nach. Zudem seien Haare und Kleidungsstücke an der Karosserie gefunden worden – ohne allerdings diese einer Person zuzuordnen. Laut Gutachten soll der Wagen mit 80 Stundenkilometern zu schnell unterwegs gewesen sein. Wenn alle Fahrzeuge bei Eintritt in die Nebelwand auf 33 Stundenkilometer heruntergebremst worden wären, dann wären alle Unfälle vermeidbar gewesen, hieß es.

„Es wird ein großes Chaos gewesen sein“, stellte die Staatsanwältin fest. Das bestätigten auch die beiden Polizisten, die im zweitschnellsten Einsatzfahrzeug vor Ort waren. Eine solche Nebelwand habe er noch nie erlebt, so der eine Polizeibeamte. Seine Kollegin hatte den Unfall in der Folgezeit analysiert und war zu der Einschätzung gekommen, dass der Opel eine Person mit dem Kotflügel erwischt hatte.

Fahranfänger fehlte vielleicht die Erfahrung

Die Staatsanwältin hatte keinen Zweifel an der fahrlässigen Körperverletzung. Der 18-Jährige habe damals als Fahranfänger aber ihrer Meinung nach nicht sorglos gehandelt. Möglicherweise habe es ihm einfach an Erfahrung gefehlt. „Es war ein unglaublich unglücklicher Umstand“, betonte sie. Angesichts der niedrigen Strafe von 1.800 Euro für den Sattelzugfahrer, der unmittelbar einen Tod verursacht habe, halte sie eine Einstellung des Verfahrens gegen eine Strafe von 400 Euro für gerechtfertigt, da der Angeklagte sich noch in der Ausbildung befinde und nach Jugendstrafrecht behandelt werden müsse. Richterin und Verteidigung zeigten sich mit dem Vorschlag einverstanden. Den jungen Mann erwarten möglicherweise aber noch zivilrechtliche Schadensersatzforderungen.