Landwirt Ralf Stöver schafft zwei Hektar Fläche mit Blütenmeer für Insekten

Kooperation mit Imker

+ © Landvolk Ralf Stöver (l.) arbeitet mit Imker Harald Wulferding zusammen. © Landvolk

Bühren - Wenn Landwirt Ralf Stöver aus seinem Garten in Bühren (Landgemeinde Wildeshausen) blickt, schaut er auf ein buntes Blütenmeer. Er hat auf einer Fläche von rund zwei Hektar Blühstreifen angelegt. Die Pflanzen stehen nun zum Teil in voller Blüte und locken zahlreiche Insekten an.